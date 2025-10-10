IPL 2026 AUCTION DATE : मोठी बातमी; आयपीएल २०२६ लिलावाची तारीख समोर आली, CSK 'या' पाच खेळाडूंना देणार निरोपाचा नारळ

आयपीएल २०२६ चा लिलाव कुठे होणार याची अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी तो भारतात होऊ शकतो.मागील दोन लिलाव दुबई (२०२३) व सौदी अरेबिया (२०२४) येथे झाले होते.आर. अश्विनच्या निवृत्तीमुळे सीएसकेच्या पर्समध्ये ९.७५ कोटी रुपये वाढले आहेत..इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या लिलावाची तारीख समोर आली आहे. डिसेंबर महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात म्हणजेच १३ ते १५ तारखेला हा लिलाव पार पडणार असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. लिलावा संदर्भात फ्रँचायझीच्या अधिकाऱ्यांनी बीसीसीआय अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे आणि क्रिकबजने दिलेल्या वृत्तानुसार तारखा जाहीर केल्या जातील. आयपीएल २०२६ पूर्वी बऱ्याच फ्रँचायझी त्यांच्या संघात बदल करण्यासाठी तयार आहेत आणि सर्वांचे लक्ष चेन्नई सुपर किंग्सच्या रणनितीवर असणार आहे..हे आयपीएल लिलाव कुठे होईल, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. मागील दोन लिलाव दुबई ( २०२३) व सौदी अरेबिया ( २०२४) येथे झाले होते. पण, २०२६ च्या आयपीएलपूर्वी होणारे मिनी ऑक्शन भारतात झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. ऑक्शनपूर्वी सर्व फ्रँचायझींसाठी आपापल्या रिटेन म्हणजेच कायम ठेवलेल्या खेळाडूंची नावे १५ नोव्हेंबरपर्यंत जाहीर करावी लागणार ाहेत. .IND vs WI 2nd Test Live : यशस्वी जैस्वालने अर्धशतक झळकावले... विनोद कांबळीचा विक्रम मोडला; पॉली उम्रीगर, विराटला सोडले मागे.चेन्नई सुपर किंग्स व राजस्थान रॉयल्स यांना मागील पर्वात तळाच्या स्थानावर समाधान मानावे लागले होते आणि हे दोन संघ त्यांच्या ताफ्यात सर्वाधिक बदल करण्याची शक्यता अधिक आहे. CSK त्यांच्या ताफ्यातून दीपक हुडा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, सॅम कुरन व डेव्हॉन कॉनवे यांना रिलीज करू शकते. आर अश्विनच्या निवृत्तीमुळे पाच वेळच्या विजेत्या चेन्नईच्या खात्यात ९.७५ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. .ICC Women's World Cup SF Scenario: टीम इंडियाचा Semi Final चा मार्ग बनला खडतर! दक्षिण आफ्रिकेच्या थरारक विजयानंतर बिघडलं समीकरण .रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संजू सॅमसनला रिलीज करतात का, हा खरा प्रश्न आहे. त्याच्याशिवाय वनिंदू हसरंगा व महीश तीक्षणा यांनाही रिलीज केले जाऊ शकते. टी नटराजन, मिचेल स्टार्क, आकाश दीप, मयांक यादव व डेव्हिड मिलर हेही पुढील पर्वात नव्या फ्रँचायझीसोबत दिसू शकतात. आतापर्यंत याबाबतीत कोणतंच कन्फर्मेशन नाही. वेंकटेश अय्यरसाठी कोलकाता नाइट रायडर्सने २३.७५ कोटी रुपये मोजले होते. त्यालाही रिलीज करण्याच्या चर्चा सुरू आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.