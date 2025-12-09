IPL 2026 AUCTION : पहिल्या सेटमध्येच कल्ला; पृथ्वी शॉ, सर्फराज खानचा समावेश असलेल्या यादीत ऑस्ट्रेलियन मोठी रक्कम घेऊन जाणार

IPL 2026 first auction set player list : कोलकात नाइट रायडर्स सर्वाधिक ६४.३ कोटींची रक्कम खिशात घेऊन इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठीच्या लिलावात येणार आहेत. १६ डिसेंबरला अबु धाबी येथे लिलाव होणार आहे आणि त्यासाठी ३५० खेळाडूंची अंतिम यादी बीसीसीआयने आज जाहीर केली. KKR पाठोपाठ चेन्नई सुपर किंग्सकडे सर्वाधिक ४३.४ कोटी रक्कम शिल्लक आहे आणि लिलावाच्या पहिल्या सेटमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या तगड्या खेळाडूसाठी हे दोन्ही संघ खिसा निम्मा रिकामी करण्याची शक्यता आहे. आयपीएल लिलावाच्या पहिल्या सेटमध्ये पृथ्वी शॉ ( Prithvi Shaw) आणि सर्फराज खान ( Sarfaraz Khan) या भारतीय खेळाडूंचेही नाव आहे. त्यांचा सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीतील फॉर्म पाहता फ्रँचायझी यांना आपल्या ताफ्यात नक्की घेण्यासाठी प्रयत्न करतील..लिलावासाठीच्या पहिल्या सेटमध्ये न्यूझीलंडचा डेव्हॉन कॉनवे, ऑस्ट्रेलियाचे जॅक फ्रेझर मॅकगर्क व कॅमेरून ग्रीन आणि आफ्रिकेच्या डेव्हिड मिलर या २ कोटी मुळ किंमत असलेल्या खेळाडूंसह ७५ लाखांच्या मुळ किमतीच्या पृथ्वी शॉ व सर्फराज या दोन भारतीयांचा समावेश आहे. यंदाच्या लिलावात कॅमेरून ग्रीनसाठी सर्वाधिक रक्कम लावली जाण्याची शक्यता आहे. ऑस्ट्रेलियन अष्टपैलू खेळाडूने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे..IPL 2026 Auction : निवृत्ती मागे घेतली... भारताविरुद्ध शतक झळकावले अन् पठ्ठ्याचा कॉन्फिडन्स वाढला, लिलावासाठी नोंदवलं नाव; वाचा संपूर्ण लिस्ट, बेस प्राईज अन् बरंच काही.कॅमेरून ग्रीन २०२४ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून खेळला होता आणि १३ सामन्यांत त्याला फक्त २५५ धावा करता आल्या होत्या. त्याआधी मुंबई इंडियन्सकडून आयपीएल २०२३ मध्ये १६ सामन्यांत त्याने शतकासह ४५२ धावा चोपल्या होत्या. हार्दिक पांड्यासाठी मुंबईने त्याला RCB सोबत ट्रेड केले. पण, मागील पर्वात त्याने आयपीएलमधून माघार घेतली होती. आता त्याचे पुनरागमन होत आहे. .दुसरीकडे पृथ्वी २०२४ नंतर आणि सर्फराद २०२३ नंतर आयपीएलमध्ये पुनरागमनासाठी प्रयत्नशील आहे. सर्फराजने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत २ डिसेंबरला आसामविरुद्ध शतक झळकावले होते आणि त्याआधी त्याने पुद्दूचेरी ( ६७) व केरळ ( ५२) या संघांविरुद्ध अर्धशतकी खेळी केली होती. आयपीएलमध्ये त्याने दिल्ली कॅपिटल्स, पंजाब किंग्स व RCB अशा तीन संघाकडून खेळताना ५० सामन्यांत ५८५ धावा केल्या. पृथ्वीने दिल्ली कॅपिटल्सकडून ७९ सामन्यांत १८९२ धावा केल्या आहेत. .IPL Auction 2026 : मोठा ट्विस्ट! १३५५ पैकी १००५ खेळाडू लिलावापूर्वीच झाले OUT; स्टार खेळाडूसह ३५ जणांची शेवटच्या क्षणी एन्ट्री .SET 2 - गस अॅटकिन्सन, वनिंद हसरंगा, वेंकटेश अय्यर, लिएम लिव्हिंगस्टोन, वियान मुल्डर, रचिन रविंद्र.SET 3 - फिन अॅलन, जॉनी बेअरस्टो, केएस भरत, क्विंटन डी कॉक, बेन डकेट, रहमनुल्लाह गुरबाज, जेमी स्मिथSET 4 - गेराल्ड कोएत्झी, आकाश दीप, जेकब डफी, फझलहक फरुकी, मॅट हेन्री, स्पेन्सर जॉन्सन, शिवम मावी, एरिच नॉर्खिया, मथिशा पथिराणाSET 5 - रवी बिश्नोई, राहुल चहर, अकिल होसैन, मुजीब रहमान, महिश थिक्षणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.