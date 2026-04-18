RCB vs DC Live: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या वाघांची 'शेळी' झाली! दिल्ली कॅपिटल्सने भन्नाट गोलंदाजी केली; दोनशेपार जाणारा संघ ढेपाळला

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals Marathi Update: दिल्ली कॅपिटल्सच्या गोलंदाजांचे आज कौतुक करायला हवे... इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये पाचपैकी चार सामन्यांत दोनशेपार धावा करणाऱ्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला त्यांनी कात्रित पकडले. विराट कोहली व फिल सॉल्ट यांनी आक्रमक सुरुवात करून दिलेली, परंतु अक्षर पटेलने नेतृत्व कौशल्य दाखवताना DC च्या गोलंदाजांचा योग्य वापर करून घेतला. शिस्तबद्ध गोलंदाजी करून त्यांनी RCB ला पूर्णपणे बॅकफूटवर फेकले. .फिल सॉल्ट व विराट कोहली यांनी पाच षटकांत ५२ धावा फलकावर चढवल्या. पण, लुंगी एनगिडीने त्याच्या संथ चेंडू टाकण्याचे कौशल्य दाखवले आणि विराटची ( १९) विकेट मिळवून दिली. पण, सॉल्टने २७ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करताना देवदत्त पडिक्कलसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी २९ चेंडूंत ४७ धावा जोडल्या. पडिक्कलसाठी DC कर्णधार अक्षर पटेलने त्याची षटकं राखून ठेवली होती आणि त्यानेच विकेट मिळवून दिली. पडिक्कल १८ धावांवर माघारी परतला, त्यानंतर कुलदीप यादवने डाव टाकला. ३८ चेंडूंत ४ चौकार व ३ षटकारासह ६३ धावा करणाऱ्या सॉल्टला त्याने माघारी पाठवले. .टीम डेव्हिडने आल्याआल्या चांगले फटके मारले आणि आयपीएलमध्ये १००० धावांचा पल्ला गाठला. आयपीएलमध्ये सर्वात कमी चेंडूंत १००० धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये डेव्हिडने दुसरे स्थान पटकावले. त्याने ५६० चेंडूंत हा करिष्मा करताना ट्रॅव्हिस हेड ( ५७५), फिल सॉल्ट ( ५७५), हेनरिच क्लासन ( ५९४) आणि विरेंद्र सेहवाग ( ६०४) यांचा विक्रम मोडला. या यादीत आंद्रे रसेल ( ५४५) अव्वल स्थानावर आहे. पण, RCB चा कर्णधार रजत पाटीदार ( ८) आज अपयशी ठरला, मुकेश कुमारने टाकलेला चेंडू त्याच्या बॅटला घासून यष्टीरक्षकाच्या हाती सहज विसावला. .RCB vs DC Live: विराट कोहली अपयशी ठरला, वैभव सूर्यवंशीचा 'पॉवर'फुल विक्रम थोडक्यात वाचला! १५ वर्षीय फलंदाज वरचढ ठरला.अक्षरने गोलंदाजांचा सुरेख वापर करून घेताना यजमानांना दडपणाखाली ठेवले. त्याने १६ व्या षटकात आक्रमक फटकेबाजीच्या तयारीत असलेल्या डेव्हिडला ( २६) झेलबाद केले आणि RCB ला १४६ धावांवर पाचवा धक्का दिला. DC च्या गोलंदाजांनी चांगले पुनरागमन करताना १६ व १७ व्या षटकात मिळून फक्त ५ धावा दिल्या. कुलदीप यादवने ४ षटकांत ३२ धावा देताना २ विकेट्स घेतल्या, तर मुकेश कुमारनेही ४ षटकांत ३२ धावा देऊन १ विकेट घेतली. .१५ ते १९ षटकांत बंगळुरूला दोनच चौकार मारता आले. टी नटराजनने १९व्या षटकात फक्त दोन धावा दिल्या. २०व्या षटकात कृणाल पांड्या ( १२) स्ट्राईक मिळवण्याच्या प्रयत्नात रन आऊट झाला. त्यानंतर जितेश शर्मा ( १४) झेलबाद झाला. १७ ते २० षटकांत बंगळुरूला २७ धावाच करता आल्या आणि ३ विकेट्स गमावल्या. तेच ७ ते १६ षटकांत त्यांनी ८९ धावांत ४ विकेट्स गमावल्या. बंगळुरूला ८ बाद १७५ धावाच करता आल्या. एनगिडीने दोन विकेट्स घेतल्या.