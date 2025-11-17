Ravindra Jadeja: एमएस धोनीची जडेजासोबत राजस्थानमध्ये ट्रेड होण्यापूर्वी नेमकी काय चर्चा झाली? समोर आली अपडेट

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ साठी राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्समध्ये मोठा ट्रेड झाला आहे. चेन्नईने संजू सॅमसनला संघात घेण्यासाठी रवींद्र जडेजा आणि सॅम करन यांना राजस्थानकडे पाठवले आहे. जडेजा आणि धोनी यांच्यातील चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला..इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेसाठी १६ डिसेंबर रोजी लिलाव होणार आहे. त्याआधी खेळाडूंचे रिटेंशन नुकतेच पूर्ण झाले आहे. मात्र शनिवारी (१५ नोव्हेंबर) सर्वांना धक्का देणारी बातमी आली. ती म्हणजे राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स संघात झालेले ट्रेड. चेन्नई सुपर किंग्सने संजू सॅमसनला संघात घेण्यासाठी रवींद्र जडेजा आणि सॅम करन यांचे राजस्थान रॉयल्ससोबत ट्रेड केले. यावेळी जडेजासारखा अनुभवी खेळाडूची किंमत चेन्नईने मोजल्याचे अनेकांना आश्चर्य वाटले, विशेष म्हणजे जडेजा ४ कोटींच्या पे कट करून राजस्थानमध्ये जाण्यास तयार झाल्याचं अधिक आश्चर्य वाटलं. मात्र आता असे समोर येत आहे की ट्रेड होण्यापूर्वी जडेजाची चेन्नईचा माजी कर्णधार एमएस धोनीसोबत चर्चा झाली होती..IPL 2026: राजस्थान रॉयल्सला मिळाली द्रविडची रिप्लेसमेंट! जडेजाला संघात घेतल्यानंतर जाहीर केला मोठा निर्णय.धोनी आणि जडेजा १२ हंगाम चेन्नईसाठी एकत्र खेळले आहेत. जडेजा चेन्नईचा हुकली एक्काही राहिला आहे. याशिवाय धोनी आणि जडेजा यांच्यातील बाँडिंगही सुरुवातीपासून चांगले राहिले आहे. गेल्या काही हंगामात धोनीनंतर सर्वाधिक अनुभवी आणि महत्त्वाचा खेळाडूही चेन्नईसाठी जडेजाच राहिला आहे. असे असताना त्याला संघातून जाऊ देणं हा चेन्नईसाठी सोपा निर्णय नव्हता, असंही चेन्नईच्या सीईओ कासी विश्वनाथन यांनी सांगितले..क्रिकबझने दिलेल्या वृत्तानुसार धोनी आणि जडेजा यांच्या मोकळेपणाने आणि स्पष्टपणे चर्चा झाली होती. त्यांच्यात चेन्नई कोणत्या दिशेने जाणार आहे, याबाबत चर्चा झाली होती. या चर्चेनंतर दोघंही जडेजाला चेन्नईतून जाऊ देण्याच्या निर्णयाबाबत तयार झाले. हा निर्णय जडेजा आणि चेन्नई या दोघांच्या हिताचा विचार करून घेण्यात आला.रिपोर्ट्सनुसार ट्रेडिंगची प्रोसेस होण्यापूर्वी दोघांनीही चर्चा केली होती. प्रत्येकाच्या हिताचा विचार करून दोघंही या निर्णयासाठी तयार झाले. तसेच त्यांच्यातील चर्चा ही सगळ आणि सन्मानपूर्वक झाली. तसेच ही चर्चा जडेजाची चेन्नईसाठी काय भूमिका असून शकली असती, याभोवती झाली. कारण सध्या चेन्नईकडे युवा फिरकीपटू नूर अहमद आहे. त्यामुळे अशीही परिस्थितीत उद्भवू शकते की जडेजाला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जागा मिळणार नाही. पण जडेजासारखा दर्जेदार खेळाडूला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये रोटेट करणं योग्य नाही आणि त्यालाही याची अपेक्षा नसेल. त्यामुळे या सर्व गोष्टींचा विचार झाल्यानंतर जडेजा राजस्थानमध्ये गेल्याचे समजत आहे..IPL 2026च्या ऑक्शनची तारीख जाहीर, संघांना २३७ कोटी खर्च करता येणार, कधी आणि कुठे होणार लिलाव? वाचा.दरम्यान, चेन्नईने आयपीएल २०२५ साठी जडेजाला १८ कोटींच्या किंमतीत रिटेन केलं होतं. पण त्याला राजस्थानकडे ट्रेड करताना १४ कोटींना ट्रेड करण्यात आले आहे. तसेच सॅम करनला त्याच्या लिलावात लावलेल्या बोलीनुसारच २.४ कोटींना ट्रेड करण्यात आले आहे. मात्र, संजू सॅमसनला चेन्नईने १८ कोटी रुपयांना संघात घेतलं आहे. संजू सॅमसनकडे चेन्नई संघातील एमएस धोनीचा यष्टीरक्षक फलंदाज म्हणून बदली खेळाडूच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे. धोनी आता ४४ वर्षांचा असून त्याच्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात आहे. त्यामुळे चेन्नई त्याच्या जागेसाठी एक चांगल्या खेळाडूच्या शोधात होते. अखेर संजू सॅमसनच्या रुपात त्यांचा शोध पूर्ण झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.