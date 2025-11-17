Cricket

Ravindra Jadeja: एमएस धोनीची जडेजासोबत राजस्थानमध्ये ट्रेड होण्यापूर्वी नेमकी काय चर्चा झाली? समोर आली अपडेट

Dhoni Advised Jadeja to Leave CSK: चेन्नई सुपर किंग्सने संजू सॅमसनला संघात सामील करण्यासाठी रवींद्र जडेजा आणि सॅम करन यांना राजस्थान रॉयल्सकडे ट्रेड केले आहे. पण हे ट्रेड होण्यापूर्वी धोनी आणि जडेजा यांच्यात चर्चा झाली होती.
Ravindra Jadeja - MS Dhoni | IPL 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ साठी राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्समध्ये मोठा ट्रेड झाला आहे.

  • चेन्नईने संजू सॅमसनला संघात घेण्यासाठी रवींद्र जडेजा आणि सॅम करन यांना राजस्थानकडे पाठवले आहे.

  • जडेजा आणि धोनी यांच्यातील चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

