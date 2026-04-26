IPL 2026 News: MS Dhoni च्या चाहत्यांना झटका देणारी बातमी, CSK च्या वाढल्या अडचणी; सराव सत्रात जे घडलं, ते खूपच धक्कादायक...

Stephen Fleming on MS Dhoni injury and return timeline : चेन्नई सुपर किंग्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये रविवारी गुजरात टायटन्सकडून पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळे गुणतालिकेत त्यांची सहाव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. CSK ला ८ सामन्यांत फक्त ३ विजय मिळवता आला आहे आणि त्यांना उर्वरित ६ सामने जिंकून १८ गुणांपर्यंत पोहोचता येणार आहे. त्यापेक्षा कमी विजय त्यांना इतरांवर अवलंबून राहायला लावणारे आहेत. अशात MS Dhoniचे आगमन कधी होणार हा प्रश्न, अनुत्तरीत आहेत. त्यात CSK चे प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग यांनी दिलेले अपडेट्स चिंता वाढवणारे आहेत..स्टीफन फ्लेमिंग यांनी खुलासा केला की, माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीच्या पोटरीला पुन्हा दुखापत झाल्यामुळे त्याचे CSK च्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पुनरागमन लांबले आहे. पोटरीच्या दुखापतीमुळे धोनी सुरुवातीला IPL 2026 च्या पहिल्या दोन आठवड्यांसाठी संघाबाहेर गेला होता. मात्र, स्पर्धा सुरू होऊन जवळपास एक महिना झाला आहे आणि CSK ने आतापर्यंत आठ सामने खेळले आहेत, पण धोनी त्यापैकी एकाही सामन्यात खेळलेला नाही..GT विरुद्धच्या पराभवानंतर माध्यमांशी बोलताना फ्लेमिंगने सांगितले की, महेंद्रसिंग धोनी खेळण्यासाठी खूप उत्सुक आहे. पण, पोटरीची दुखापत खूप नाजूक असते, जर धावताना त्याला पुन्हा दुखापत झाली किंवा त्याला वेदना जाणवल्या, तर तो संघाबाहेर जाईल. त्यामुळे आम्ही त्याला लवकर खेळायला लावत नाही. पण, माझ्या माहितीनुसार, सराव सामन्यात त्याला पुन्हा दुखापत झाली आणि तेव्हापासून तो पुन्हा हालचाल सुरू करण्यासाठी खूप मेहनत घेत होता, पण त्यात पुन्हा दुखापत झाली. त्यामुळे त्याचे खेळणे लांबवणीवर पडले.".धोनी नियमितपणे नेट्समध्ये फलंदाजी करताना दिसला, परंतु तो तिथे प्रामुख्याने फक्त थ्रोडाउन्सचा सामना करतो. CSK च्या अलीकडील सामन्यांपूर्वी त्याच्या सहभागाचा प्रश्नच चर्चेत राहिला आहे. शनिवारी (२५ एप्रिल), तो फिजिओसोबत धावताना दिसला आणि त्यानंतर त्याने पुन्हा नेट्समध्ये फलंदाजी केली, जिथे त्याने फिरकी गोलंदाजांचा आणि फलंदाजी प्रशिक्षक मायकल हसी यांच्या थ्रोडाउन्सचा सामना केला.."या बाबतीत तोच मार्गदर्शक आहे आणि तो फिजिओसोबत खूप मेहनत घेत आहे व सर्व पुनर्वसन करत आहे. आम्ही फक्त निकालाची वाट पाहत आहोत," असे फ्लेमिंग यांनी रविवारी सांगितले. "पण मी एवढेच म्हणू शकतो की या गोष्टीला हलक्यात घेऊ नका, कारण त्याची प्रगती होत आहे आणि तो शक्य ते सर्व काही करत आहे." चेन्नईला २ मे रोजी घरच्या मैदानावर प्रतिस्पर्धी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सामना खेळायचा आहे आणि त्यापूर्वी त्यांना आता पाच दिवसांची विश्रांती मिळाली आहे.