DC vs RCB Live: सामन्यापूर्वीच दोन्ही संघांना धक्का! लुंगी एनगिडीबाबत महत्त्वाचे अपडेट्स, तर गतविजेत्यांचा स्टार फलंदाजाची माघार

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru Marathi Update : दिल्ली कॅपिटल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ चा सामना अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. दिल्लीने याआधीच्या सामन्यात RCB वर सहा विकेट्स राखून विजय मिळवला होता आणि आता घरच्या प्रेक्षकांसमोर विजयाचा डबल धमाका करण्यासाठी DC सज्ज आहे. पण, मागील सामन्यात २६४ धावा करूनही यजमानांना पंजाब किंग्सकडून पराभव पत्करावा लागला. तेच दुसरीकडे RCB ने त्यांचा मागील सामना जिंकला आहे. पण, या सामन्यापूर्वी दोन्ही संघांना मोठा धक्का बसला आहे. .DC vs RCB यांच्यातली जय-पराजयाची आकडेवारी १९-१३ अशी बंगळुरूच्या बाजूने आहे. या दोन्ही संघांमध्ये एकदाही आयपीएल फायनल सामना झालेला नाही. दोन्ही संघांमधील सामन्यांमध्ये विराट कोहली सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू आहे. त्याने ४७.८७ च्या सरासरीने ११४९ धावा केल्या आहेत. DC विरुद्ध कोहलीची ९९ धावांची सर्वोच्च खेळी आहे. ७ सामन्यांमध्ये केवळ ३ विजयांसह, दिल्ली कॅपिटल्स गुणतालिकेत सातव्या स्थानावर आहे. त्यांचे ६ गुण असून नेट रन रेट ०.१८४ आहे..RCBने ७ सामन्यांमध्ये ५ विजय मिळवले असून ते आयपीएल २०२६ च्या गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानावर आहेत. त्यांचे १० गुण असून नेट रन रेट +१.१०१ आहे. हा सामना जिंकल्यास ते आपले दुसरे स्थान कायम राखतील. पण, त्यांचा सलामीवीर फिल सॉल्ट हा आजच्या सामन्याला मुकणार आहे. त्याने ६ सामन्यांत १६८.३३ च्या सरासरीने २०२ धावा केल्या आहेत आणि दुखापतीमुळे त्याला आजचा सामना खेळता येणार नसल्याचे फलंदाज प्रशिक्षक दिनेश कार्तिकने सांगितले..तेच DC लाही मागील सामन्यात खूप मोठा धक्का बसला होता. संघातील प्रमुख गोलंदाज लुंगी एनगिडी हा पंजाबविरुद्धच्या सामन्यात दुखापत झाली होती आणि त्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागले होते. पण, आता तो पूर्णपणे बरा आहे. मात्र, तोही आजच्या सामन्यात खेळणार नसल्याचे वृत्त समोर येत आहे..दिल्ली कॅपिटल्स (DC) : अक्षर पटेल (कर्णधार), केएल राहुल (यष्टिरक्षक), पृथ्वी शॉ/पथुम निसंका, नितीश राणा, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिझवी, कुलदीप यादव, टी. नटराजन, मुकेश कुमार, कइल जेमिसन/दुष्मंथा चमीरा.रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू : रजत पाटीदार (कर्णधार), विराट कोहली, फिल सॉल्ट/जेकब बेथेल (यष्टिरक्षक), देवदत्त पडिक्कल, टिम डेव्हिड, जितेश शर्मा, कृणाल पंड्या, रोमॅरियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड, रसिक सलाम/सुयश शर्मा.