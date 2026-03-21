IPL 2026: अजिंक्य रहाणेच्या संकटात वाढ! KKR च्या प्रमुख गोलंदाजाची माघार; हर्षित राणा, पथिराना यांच्या समावेशाबाबत अजूनही शंका

KKR suffer another injury blow as Akash Deep is ruled out : कोलकाता नाइट रायडर्सच्या मार्गातील संकट काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. हर्षित राणा आणि मथिशा पथिराना हे प्रमुख गोलंदाज अजूनही तंदुरुस्तीच्या कसोटीतून पास झालेले नाही आणि त्यामुळे त्यांच्या इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील समावेशाबाबत शंका आहेच.. त्यात आता KKR चा आणखी एक प्रमुख गोलंदाज आकाश दीप याने दुखापतीमुळे IPL 2026 मधून माघार घेतली आहे. .KKRच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने क्रिकबझला याबाबतचे अपडेट्स दिले."दुर्दैवाने, आकाश दीप आयपीएलमधून बाहेर झाला आहे, या हंगामात तो खेळणार नाही," असे KKRच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. २९ वर्षीय बंगाली वेगवान गोलंदाजाला फ्रँचायझीने गेल्या वर्षी अबू धाबी येथे झालेल्या मिनी-लिलावात १ कोटी रुपये या त्याच्या मूळ किमतीत विकत घेतले होते.."माझ्या घरी दोन चिक्स.."! अरे ए माईक सुरूय... ड्वेन ब्राव्होला KKR कॅप्टन अजिंक्य रहाणेने थांबवले... वादग्रस्त Video Viral.१८ मार्चपासून कोलकाता येथे सुरू असलेल्या KKR च्या शिबिरात आकाश दीप हजर झालेला नाही. तो बंगळूरु येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये (CoE) पुनर्वसन उपचार घेत आहे, मात्र त्याच्या दुखापतीचे नेमके स्वरूप अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. CoE च्या व्यवस्थापकांकडून फ्रँचायझीला या खेळाडूसंदर्भात काही संवाद साधण्यात आला आहे..यापूर्वीच Harshit Rana आणि Matheesha Pathirana यांच्या उपलब्धतेबाबत प्रश्नचिन्ह होते. पथिराना अजूनही श्रीलंका क्रिकेटकडून ( SLC) NOC आणि फिटनेस क्लिअरन्सची वाट पाहत आहे, तर राणा पूर्णपणे फिट आहे की नाही, याबाबतही स्पष्टता नाही. आकाश दीपच्या माघारीनंतर KKR ची जलदगती गोलंदाजी कमकुवत झाली आहे..IPL 2026 Marathi News: श्रीलंकेच्या ३ खेळाडूंना मिळाली NOC! पथिरानासह ४ खेळाडू लटकले; RCB, KKR सह इतरांचे टेंशन वाढले.कोलकाता नाइट रायडर्स - अजिंक्य रहाणे, सुनील नरेन, रिंकू सिंग, अंगक्रिश रघुवंशी, मनीष पांडे, वरुण चक्रवर्ती, लवनीथ सिसोदिया, रहमानउल्ला गुरबाज, रमणदीप सिंग, अंकुल रॉय, रोवमन पॉवेल, हर्षित राणा, वैभव अरोरा, चेतन साकारिया, स्पेन्सर जॉन्सन, कॅमेरॉन ग्रीन, मथिशा पाथिराना, तेजस्वी सिंग, रचिन रवींद्र, फिन ऍलेन, टीम सेइफर्ट, आकाश दीप,राहुल त्रिपाठी, दक्ष कमरा, सार्थक रंजन, प्रशांत सोळंकी, कार्तिक त्यागी.