LSG vs CSK Live: चेन्नई सुपर किंग्स एका फटक्यात तीन संघांचा कार्यक्रम करणार; एक गणित ज्याने भल्याभल्यांची झोप उडणार

Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings Marathi Cricket News: चेन्नई सुपर किंग्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये लखनौ सुपर जायंट्ससमोर मोठे आव्हान उभे केले. कार्तिक शर्मा ( Kartik Sharma) च्या ७१ धावांच्या वादळी खेळीनंतर डेवॉल्ड ब्रेव्हिस व शिवम दुबे यांनी आक्रमक फटकेबाजी केली. त्यामुळे CSK ५ बाद १८७ धावांचा टप्पा ओलांडला. पण, चेन्नईला हा सामना जिंकून पंजाब किंग्सला ( PBKS) मागे टाकण्याची संधी आहे. त्याचवेळी एक गणित असंही तयार झालं आहे, की ते थेट सनरायझर्स हैदराबादला ( SRH) खाली खेचू शकतो. काय आहे ते गणित?.प्ले ऑफच्या शर्यतीत कायम राहण्यासाठी CSK ला आता प्रत्येक सामना जिंकणे महत्त्वाचे असताना LSG विरुद्ध त्यांना अपेक्षित सुरुवात करता आली नाही. ऋतुराज गायकवाड ( १३), संजू सॅमसन ( २०) व उर्विल पटेल ( ६) हे तिन्ही प्रमुख फलंदाज आकाश महाराज सिंगच्या ( Akash Singh) गोलंदाजीच्या जाळ्यात अडकले. राजस्थानच्या या वेगवान गोलंदाजाने आयपीएल २०२६मधील त्याच्या पहिल्याच सामन्यात ४-०-२६-३ अशी भन्नाट स्पेल टाकली. CSK ने ७.२ षटकांत ५२ धावांत तीन धक्के बसले..कार्तिक शर्मा व डेवॉल्ड ब्रेव्हिस यांनी ३३ चेंडूंत अर्धशतकी भागीदारी केली. कार्तिकने ३५ चेंडूंत या पर्वातील दुसरे अर्धशतक पूर्ण केले, तेही मोहम्मद शमीला खणखणीत षटकार खेचून. पण, शमीने तिसऱ्या चेंडूवर LSG ला यश मिळवून दिले आणि कार्तिक व ब्रेव्हिस यांची ७० धावांची ( ४४ चेंडू) भागीदारी तोडली. ब्रेव्हिस १६ चेंडूंत २ षटकारांसह २५ धावांवर झेलबाद झाला. पण, कार्तिकने झंझावात कायम राखला आणि मैदानाच्या सर्व बाजूंना फटके खेचले..शाहबाज अहमदने टाकलेल्या १६ व्या षटकात कार्तिकने ६,४,४ अशा धावा चोपल्या होत्या, परंतु शेवटच्या चेंडूवर आणखी एक मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात तो झेलबाद झाला. त्याने ४२ चेंडूंत ६ चौकार व ५ षटकारांसह ७१ धावा कुटल्या. प्रशांत वीर व शिवम दुबे यांनी २४ चेंडूंत ४५ धावांची भागीदारी करून चेन्नईला आव्हानात्मक धावांपर्यंत पोहोचवले. शिवमने शेवटच्या ४ चेंडूंत ६,४,४,६ अशा २० धावा कुटल्या आणि संघाला ५ बाद १८७ धावांपर्यंत पोहोचवले. शिवम १६ चेंडूंत ३२ व प्रशांत १० चेंडूंत १३ धावांवर नाबाद राहिला. .CSK ने आजच्या सामन्यात LSG ला १५० धावा किंवा त्याखालील धावसंख्येत रोखल्यास ते १४ गुणांसह सनरायझर्स हैदराबादला नेट रन रेटच्या जोरावर मागे टाकू शकतात. चेन्नईचे ११ सामन्यांत १२ गुण आहेत आणि त्यांचा नेट रन रेट ०.१८५ असा आहे. SRH च्या खात्यात १२ सामन्यांत १४ गुण व ०.३३१ नेट रन रेटसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. चेन्नईने आज १५० चे गणित साध्य केल्यास, ते सरस नेट रन रेटच्या जोरावर तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचतील. .Who is Akash Maharaj Singh? ऋतुराज संजू, उर्विल यांना बाद करून खिशातून काढला कागद... काय लिहिलंय माहित्येय? Video Viral.