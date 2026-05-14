Cricket

IPL 2026 : जेमी ओव्हरटनची माघार, CSK च्या संघात दाखल झाला दक्षिण आफ्रिकेचा स्फोटक ऑलराऊंडर! शेवटच्या टप्प्यात मजा येणार

Dian Forrester replaces Jamie Overton in CSK squad : आयपीएल २०२६ च्या निर्णायक टप्प्यापूर्वी चेन्नई सुपर किंग्सने संघात मोठा बदल केला आहे. जेमी ओव्हरटन दुखापतीमुळे स्पर्धेबाहेर गेला असून त्याच्या जागी दक्षिण आफ्रिकेचा ऑलराऊंडरची संघात निवड करण्यात आली आहे.
Dian Forrester has joined Chennai Super Kings as Jamie Overton’s replacement

Dian Forrester has joined Chennai Super Kings as Jamie Overton’s replacement

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Jamie Overton ruled out of IPL 2026 due to injury: चेन्नई सुपर किंग्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या शेवटच्या टप्प्यात संघात मोठा बदल केलेला आहे. जेमी ओव्हरटनने दुखापतीमुळे माघार घेतली आणि त्याच्याजागी दक्षिण आफ्रिकेचा ऑल राऊंडर डियन फॉरेस्टर ( Dian Forrester ) याला करारबद्ध केले आहे. CSK ने ११ सामन्यांत ६ विजय मिळवून १२ गुणांसह स्वतःला प्ले ऑफच्या शर्यतीत कायम राखले आहे. त्यांना उर्वरित ३ सामने जिंकून १८ गुणांसह प्ले ऑफमध्ये पोहोचता येणार आहे. अशात फॉरेस्टरच्या येण्याने संघाची ताकद आणखी वाढली आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Chennai Super Kings
Cricket News in Marathi
indian premier league
cricket news today
IPL 2026