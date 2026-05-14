IPL 2026 : जेमी ओव्हरटनची माघार, CSK च्या संघात दाखल झाला दक्षिण आफ्रिकेचा स्फोटक ऑलराऊंडर! शेवटच्या टप्प्यात मजा येणार

Jamie Overton ruled out of IPL 2026 due to injury: चेन्नई सुपर किंग्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या शेवटच्या टप्प्यात संघात मोठा बदल केलेला आहे. जेमी ओव्हरटनने दुखापतीमुळे माघार घेतली आणि त्याच्याजागी दक्षिण आफ्रिकेचा ऑल राऊंडर डियन फॉरेस्टर ( Dian Forrester ) याला करारबद्ध केले आहे. CSK ने ११ सामन्यांत ६ विजय मिळवून १२ गुणांसह स्वतःला प्ले ऑफच्या शर्यतीत कायम राखले आहे. त्यांना उर्वरित ३ सामने जिंकून १८ गुणांसह प्ले ऑफमध्ये पोहोचता येणार आहे. अशात फॉरेस्टरच्या येण्याने संघाची ताकद आणखी वाढली आहे..फॉरेस्टर हा दक्षिण आफ्रिकेचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू आहे आणि तो उत्कृष्ट बॅटिंग ऑलराउंडर म्हणून ओळखला जातो. तो डावखुरा फलंदाज आणि उजव्या हाताने जलद-मध्यम गतीने गोलंदाजी करतो. घरगुती क्रिकेटमधील उत्तम कामगिरीनंतर त्याने जागतिक ट्वेंटी-२० फ्रँचायझी क्रिकेटमध्ये आपली ओळख निर्माण केली आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये दुखापतग्रस्त इंग्लिश खेळाडू ओव्हरटनच्या जागी CSK ने त्याला ७५ लाख रुपयांना आपल्या संघात सामील केले. जेमीने या आयपीएलमध्ये १० सामन्यांत १४ विकेट्स घेऊन चेन्नईच्या यशात खूप मोठा वाटा उचलला आहे आणि त्याने १३६ धावांचे योगदान दिले आहे..दक्षिण आफ्रिकेच्या SA20 लीगमध्ये तो जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स (Joburg Super Kings) कडून खेळला. या स्पर्धेत त्याने १९०.४७ च्या तुफानी स्ट्राईक रेटने धावा केल्या आणि नाबाद ८० धावांची सर्वोत्तम खेळी केली. पीएसएलमध्ये 'रावळपिंडीझ' फ्रँचायझीकडून खेळला आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या स्थानिक क्रिकेटमध्ये त्याने 'नाईट्स' संघाकडून खेळताना आपल्या पहिल्याच लिस्ट-ए सामन्यात शतक झळकावले आणि ५ बळी घेण्याची अद्भूत कामगिरी केली होती. सध्या तो नॉर्थ वेस्ट ड्रॅगन्स संघाकडून खेळतो..चेन्नई सुपर किंग्सला उर्वरित सामन्यांत लखनौ सुपर जायंट्स ( १५ मे), सनरायझर्स हैदराबाद ( १८ मे) व गुजरात टायटन्स ( २१ मे) यांच्याविरुद्ध खेळायचे आहेत. त्यापैकी केवळ एक सामना घरच्या मैदानावर १८ मे रोजी होणार आहे. आयुष म्हात्रे, खलील अहमद, नॅथन एलिस, रामकृष्ण घोष आणि जेमी ओव्हरटन यांना दुखापतीमुळे IPL 2026 मधून माघार घ्यावी लागली.