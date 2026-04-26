CSK vs GT Live: चेन्नईची ६५ चेंडूंत एकही धाव नाही... ऋतुराज गायकवाडने वाचवली लाज... गुजरातसमोर उभं केलं सन्मानजनक लक्ष्य

IPL 2026 CSK vs GT Marathi Cricket News: आयपीएल २०२६ मधील चेन्नई सुपर किंग्स आणि गुजरात टायटन्स सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सची सुरुवात अत्यंत खराब झाली. गुजरात टायटन्सच्या भेदक गोलंदाजीसमोर CSK चे फलंदाज पूर्णपणे अडचणीत सापडले.
Ruturaj Gaikwad anchors Chennai Super Kings innings

Swadesh Ghanekar
Updated on

Chennai Super Kings vs Gujarat Titans Marathi Update: चेन्नई सुपर किंग्सची घरच्या मैदानावर कोंडी झालेली पाहायला मिळाली. गुजरात टायटन्सच्या गोलंदाजांनी यजमान CSK ला ४ बाद ३७ अशा कोंडीत पकडले होते. पण, सामना हातात आल्याचे दिसताच निर्धास्त झालेल्या GT च्या खेळाडूंनी काही झेल टाकले अन् त्याचाच फायदा CSK ने उचलला. कर्णधार ऋतुराज गायकवाड ( Ruturaj Gaikwad) मैदानावर उभा राहिला आणि त्याला शिवम दुबेची साथ मिळाली. चेन्नईने पडझडीनंतर गुजरातसमोर सन्मानजनक धावसंख्या उभी केली. चेन्नईने आजच्या सामन्यात ६० हून अधिक चेंडू निर्धाव खेळले.

Related Stories

No stories found.