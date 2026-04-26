CSK vs GT Live: चेन्नईची ६५ चेंडूंत एकही धाव नाही... ऋतुराज गायकवाडने वाचवली लाज... गुजरातसमोर उभं केलं सन्मानजनक लक्ष्य

Chennai Super Kings vs Gujarat Titans Marathi Update: चेन्नई सुपर किंग्सची घरच्या मैदानावर कोंडी झालेली पाहायला मिळाली. गुजरात टायटन्सच्या गोलंदाजांनी यजमान CSK ला ४ बाद ३७ अशा कोंडीत पकडले होते. पण, सामना हातात आल्याचे दिसताच निर्धास्त झालेल्या GT च्या खेळाडूंनी काही झेल टाकले अन् त्याचाच फायदा CSK ने उचलला. कर्णधार ऋतुराज गायकवाड ( Ruturaj Gaikwad) मैदानावर उभा राहिला आणि त्याला शिवम दुबेची साथ मिळाली. चेन्नईने पडझडीनंतर गुजरातसमोर सन्मानजनक धावसंख्या उभी केली. चेन्नईने आजच्या सामन्यात ६० हून अधिक चेंडू निर्धाव खेळले. .कागिसो रबाडाने एकाच षटकात दोन विकेट्स घेत चेन्नईला पूर्णपणे बॅकफूटवर फेकले. संजू सॅमसन ( ११) व उर्वित पटेल ( ४) हे ३ चेंडूंच्या अंतराने माघारी परतले. त्यानंतर मोहम्मद सिराजने इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून आलेल्या सर्फराज खानला भोपळा फोडण्यापूर्वीच बाद केले. डेवॉल्ड ब्रेव्हिसही २ धावांवर मानव सुथारच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. चेन्नईने १० षटकांत ४३ धावाच केल्या होत्या आणि ही त्यांची दुसरी निच्चांक धावसंख्या ठरली..CSK vs GT Live: संजू सॅमसनने इतिहास घडवला ! रैना, लोकेश, धोनी यांचा मोठा विक्रम मोडला; पण, चेन्नईच्या फलंदाजांनी घात केला.२०१९ मध्ये चेन्नईने RCB विरुद्ध १० षटकांत २ बाद ४२ धावा केल्या होत्या. पण, यावेळी त्यांनी ४३ धावांत ४ विकेट्स गमावल्या आणि ही आयपीएल २०२६ मधील पहिल्या दहा षटकांतील दुसरी निच्चांक धावसंख्या ठरली. सनरायझर्स हैदराबादने LSG विरुद्ध ४ बाद ३५ धावा केल्या होत्या. चेन्नईला १२व्या षटकात पन्नास धावा फलकावता आल्या आणि हे या आयपीएलमधील संघाचे संथ अर्धशतक ठरले. २०११ मध्ये चेन्नईने RCB विरुद्ध १२.१ षटकांत ५० धावा केल्या होत्या..ऋतुराजने ३५ चेंडूंनंतर पहिला चौकार लगावला आणि ४९ चेंडूंत अर्धशतकही पूर्ण केले. त्याने शिवम दुबेसह पाचव्या विकेटसाठी ४३ चेंडूंत ५९ धावांची भागीदारी केली. चेन्नईसाठी आयपीएलमध्ये १०० षटकार मारणारा तो चौथा फलंदाज ठरला. महेंद्रसिंग धोनी ( २३४), सुरेश रैना ( १८०) व शिवम दुबे ( १०५) हे ऋतुच्या पुढे आहेत. १५व्या षटकात GT ने राशीद खानला गोलंदाजीला आणले आणि ऋतु व शिवम जोडीने २१ धावा कुटल्या. या डावातील हे महागडे षटक ठरले..शिवम १७ चेंडूंत २२ धावांवर अर्शद खानच्या चेंडूवर बाद झाला. कार्तिक शर्माने ( १५) सहाव्या विकेटसाठी ऋतुसह २४ धावांची भागीदारी केली. जेमी ओव्हरटन ८ चेंडूंत १८ धावा चोपून गेला. महागडा ठरलेल्या राशीदला आयपीएल इतिहासात एका डावात फक्त एका षटकात थांबवण्यात आले. शेवटचे षटक मानव सुथारने टाकले. ऋतुराज ६० चेंडूंत ६ चौकार व ४ षटकारांसह ७४ धावांवर नाबाद राहिला. चेन्नईने ७ बाद १५८ धावांपर्यंत मजल मारली.