IPL 2026 Controversy : संजू सॅमसनने विजेच्या वेगाने बेल्स उडवल्या... OUT होताच हेनरिच क्लासन खवळला, अंगावर धावला Video

Sanju Samson unbelievable stumping video viral: चेन्नई सुपर किंग्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यातला सामना अटीतटीचा होताना दिसतोय... चेन्नईच्या १८१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना SRH ला अपेक्षित सुरुवात करता आली नाही. पण, इशान किशन व हेनरिच क्लासन या जोडीने सामना CSK च्या हातून खेचून आणला. विजयासाठी अवघ्या ५० धावा हव्या असताना नूर अहदमने ही भागीदारी तोडली. संजू सॅमसनने यष्टिंमागे विजेच्या वेगाने बेल्स उडवून क्लासनला माघारी पाठवले. पण, संतापलेल्या क्लासन जाताजाता संजूसोबत भांडताना दिसला. तो त्याच्या अंगावर धावलाही होता, शिवम दुबेने त्याला मागे केले..चेन्नईने प्रथम फलंदाजी करताना ७ बाद १८० धावा केल्या. डेवॉल्ड ब्रेव्हिस ( ४४), कार्तिक शर्मा ( ३२), संजू सॅमसन ( २७) व शिवम दुबे ( २६) यांनी चांगले योगदान दिले. पॅट कमिन्सने तीन, तर सकिल हुसैनने दोन विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना हैदराबादने ५६ धावांवर दोन्ही सलामीवीर गमावले. ट्रॅव्हिस हेड ( ६) व अभिषेक शर्म ( २६) माघारी परतल्यानंतर इशान किशन व क्लासन यांनी डाव सावरला..Video : पहिला डाव संपला, MS Dhoni मैदानावर आला... CSK च्या खेळाडूंनी जे केलं, ते पाहून सारेच Emotional... 'माही'ची निवृत्ती? .या दोघांनी १०व्या षटकानंतर धावांची गती वाढवली आणि ४१ चेंडूंत ७५ धावांची भागीदारी करून मॅच हैदराबादच्या बाजूने झुकवली. पण, १५ व्या षटकात नूरच्या चेंडूवर फटका मारण्यासाठी क्लासन थोडा अतिउत्साही झाला. पण, चेंडू बॅटच्या बाजूने वेगाने यष्टिरक्षक संजूच्या हाती विसावला. संजूने क्षणाचा विलंब न करता बेल्स उडवून विकेटचा आनंद साजरा केला. तिसऱ्या अम्पायरनेही रिप्ले पाहिला तेव्हा क्लासनचा पाय हवेत असल्याचे दिसले आणि हैदराबादच्या फलंदाजाला बाद दिले. तो २६ चेंडूंत ४७ धावांवर माघारी परतला..माघारी जात असताना तो संजूजवळ गेला आणि त्याच्यासोबत शाब्दिक वाद घालताना दिसला. संजूने त्याकडे दुर्लक्ष केले, हे पाहून तो आणखी खवळला आणि पुन्हा मागे येताना दिसला. तितक्यात शिवम दुबेने त्याला पकडले आणि आवरले. मात्र, संजूने याची तक्रार अम्पायरकडे केली. .क्लासन CSK च्या हातून सामना खेचून नेताना दिसला आणि नूरच्या त्या षटकात १३ धावा चोपल्या. त्याने आयपीएलमध्ये सर्वात कमी चेंडूंत २००० धावांचा टप्पा गाठणाऱ्यांमध्ये पाचवे ( १२१४ चेंडू) स्थान पटकावताना ख्रिस गेलला ( १२५१) याला मागे ढकलले.