IPL 2026 Controversy: टीम डेव्हिडला अखेर शिक्षा मिळाली! BCCI ने "अश्लील हातवारा" करणाऱ्या RCB च्या फलंदाजाला घडवली अदद्ल...

Tim David punished for offensive gesture in IPL 2026 : आयपीएल २०२६ च्या ५४ व्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुने (RCB) मुंबई इंडियन्सवर ( MI) दोन गडी राखून रोमहदर्षक विजय मिळवला. हा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगला होता आणि रसिख सलामने डाईव्ह मारून दुसरी धाव पूर्ण केली. या अत्यंत तणावपूर्ण सामन्यात कृणाल पांड्याने ७३ धावांची मॅच विनिंग खेळी केली. दरम्यान, या सामन्यात टीम डेव्हिडच्या ( Tim David) कृतीची चर्चा रंगली होती आणि त्याची शिक्षा त्याला मिळाली..प्रथम फलंदाजीला आलेल्या MI कडून तिलक वर्मा ( ५७) व नमन धीर ( ४७) यांनी चांगला खेळ केला आणि संघाला १६६ धावांपर्यंत पोहोचवले. भुवनेश्वर कुमारने चार बळी घेतले. RCB कडून कृणाल पांड्याने ४६ चेंडूंत ४ चौकार व ५ षटकारांसह ७३ धावा केल्या. जेकब बेथेलने २७ धावांचे योगदान दिले. कॉर्बिन बॉशने चार विकेट्स घेतल्या. शेवटच्या षटकात विजयासाठी १५ धावा हव्या असताना राज बावा आणि भुवनेश्वर कुमार यांनी रोमहर्षक विजय मिळवून दिला..ICC ODI Ranking : वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या पात्रतेसाठी चढाओढ; टीम इंडियासाठी महत्त्वाची बातमी... पाकिस्तानला धक्का, बांगलादेश पुन्हा ICC स्पर्धेला मुकणार.या विजयासह RCB ने या १४ गुणांसह गुणतालिकेत अव्वल क्रमांकावर झेप घेतली. पण, ११ सामन्यांतील आठव्या पराभवामुळे MI स्पर्धेबाहेर फेकला गेला आहे. प्ले ऑफच्या शर्यतीतून लखनौ सुपर जायंट्सनंतर मुंबई इंडियन्सही बाहेर पडले आहेत. या सामन्यात RCB च्या डग आऊटमध्ये जल्लोष पाहायला मिळाला आणि त्याचवेळी टीम डेव्हिडने अश्लील हावभाव केले. त्याचा हा Video सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. .टीम डेव्हिडला या कृतीची मोठी किंमत मोजावी लागली. बीसीसीआयने त्याच्यावर आयपीएल आचारसंहितेतील कलम २.६ अंतर्गत गुन्हा नोंदवत सामन्याच्या मानधनातील ३० टक्के रक्कम दंड म्हणून आकारली आहे. तसेच त्याच्या खात्यात दोन डिमेरिट गुणही जमा करण्यात आले आहेत. IPL/BCCI लवकरच याबाबद अधिकृत घोषणा करेल..Suryakumar Yadav Reaction: पुढच्या वर्षी आणखी जोमाने पुनरागमन करू... सूर्यकुमार पॅक अपनंतर काय म्हणाला? कोणावर खापर फोडले?.२०२५ च्या मेगा लिलावादरम्यान RCB ने त्याला ३ कोटी रुपयांना संघात परत आणले. त्याने RCB ला २०२५ मध्ये त्यांचे ऐतिहासिक पहिले आयपीएल विजेतेपद मिळवून देण्यात अत्यंत प्रभावी भूमिका बजावली. त्याने १२ सामन्यांमध्ये ६२.३३ च्या उत्कृष्ट सरासरीने आणि १८५.१५ च्या वेगवान स्ट्राइक रेटने १८७ धावा करत एक अत्यंत यशस्वी हंगाम गाजवला. टीम डेव्हिडने यंदाच्या आयपीएलमध्ये ११ सामन्यांत २३२ धावा केल्या आहेत आणि नाबाद ७० ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी ठरली आहे. पर्पल कॅपच्या शर्यतीत तो ३४ व्या क्रमांकावर आहे.