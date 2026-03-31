PBKS vs RR Live : कूपर कॉनोली पदार्पणात चमकला, पंजाब किंग्सला विजय मिळवून दिला; गुजरात टायटन्सची कडवी टक्कर...

IPL 2026 Punjab Kings vs Gujarat Titans Marathi Updates : पंजाब किंग्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स सामना चुरशीचा झाला. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील मंगळवारी न्यू चंदिगढ येथे झालेल्या सामन्यात PBKS १६३ धावांचे लक्ष्य सहज पार करेल, असे वाटले होते. पण, GT ने शेवटपर्यंत मॅच नेली. श्रेयस अय्यरच्या विकेटनंतर पंजाबने पटापट ८ धावांत ४ विकेट्स गमावल्या आणि गुजरातच्या विजयाच्या आशा पल्लवीत झाल्या. पण, Cooper Connolly मैदानावर उभा राहिला आणि सामना पंजाबने जिंकला. .PBKS चा कर्णधार श्रेयसने आपल्याकडील गोलंदाजांचा योग्या वापर करून घेताना GT ला ६ बाद १६२ धावांपर्यंत रोखले. शुभमन गिल ( ३९), जॉस बटलर ( ३८) या दोन्ही सेट फलंदाजांना युझवेंद्र चहलने त्याच्या फिरकीच्या जाळ्यात ओढले. ग्लेन फिलिप्स ( २५) वगळता मग गुजरातच्या अन्य फलंदाजांची कामगिरी निराशाजनक राहिली. वॉशिंग्ट सुंदरला ( १८) मिळालेल्या बढतीचा फायदा उचलता आला नाही. विजयकुमार वैषाकने तीन विकेट्स घेतल्या..Team India Schedule: भारताच्या वेळापत्रकात आणखी एक दौरा... वैभव सूर्यवंशीला या संघात नक्की जागा मिळणार.अर्शदीप सिंगने १२ चेंडूंचे षटक टाकले. आयपीएलमधील हे सर्वात मोठे षटक ठरले. मोहम्मद सिराज, तुषार देशपांडे, शार्दूल ठाकूर, संदीप श्मा, हार्दिक पांड्या यांनी षटक पूर्ण करण्यासाठी ११ चेंडू फेकले होते. गुजरातने पहिल्या सहा षटकांत ९च्या सरासरीने ५४ धावा केल्या, त्यानंतर ७ ते १५ षटकांत त्यांची सरासरी ८.२२ अशी कमी झाली. शेवटच्या पाच षटकांत तर पंजाबच्या गोलंदाजांनी त्यांना ६.८ च्या सरासरीनेच धावा करू दिल्या..प्रियांश आर्या ( ७) याला स्वस्तात बाद केल्यानंतर गुजरातला सामन्यावर पकड घेण्याची संधी होती. पण, प्रभसिमरन सिंग व कूपर कॉनोली यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ७६ धावांची भागीदारी केली. सिंग २४ चेंडूंत १ चौकार व ४ षटकारासह ३७ धावांवर बाद झाला. कॉनोलीच्या सरळ फटक्यावर श्रेयसच्या मनगटावर दुखापत झाली अन् पुढच्याच षटकात प्रसिद्ध कृष्णाच्या गोलंदाजीवर श्रेयसने ( १८) झेल दिला. नेहाल वढेरा ( ३) स्वस्तात बाद झाला. पंजाबने ११० धावांवर तिसरी विकेट गमावली, पण पुढील ८ धावांत त्यांनी आणखी ३ विकेट्स गमावल्या. त्यामुळे त्यांची अवस्था ६ बाद ११८ झाली होती..कॉनली मैदानावर उभा राहिला आणि पदार्पणात त्याने पंजाबकडून अर्धशतक झळकावले. GT ने सामना चुरशीचा बनवताना १८व्या षटकात मार्को यान्सेनला ( ९) माघारी जाण्यास भाग पाडले. पदार्पणवीर अशोक शर्माने संथ गतीने टाकलेल्या चेंडूवर यान्सेनने सोपा झेल दिला. अजूनही पंजाबला १४ चेंडूंत १९ धावा हव्या होत्या. झेव्हियर बार्टलेने १९व्या षटकात प्रसिद्ध कृष्णाचे षटकाराने स्वागत केले. त्यानंतर पुढील दोन चेंडूंत पाच धावा मिळाल्याने पंजाबला ९ चेंडूंत ५ धावा करायच्या होत्या. पंजाबने १९.१ षटकांत ७ बाद १६५ धावा करून बाजी मारली. कॉनोली ४४ चेंडूंत ५ चौकार व ५ षटकारांसह ७२ धावांची नाबाद खेळी केली.