PBKS vs RR Live : कूपर कॉनोली पदार्पणात चमकला, पंजाब किंग्सला विजय मिळवून दिला; गुजरात टायटन्सची कडवी टक्कर...

PBKS vs GT thrilling finish match highlights full analysis: पंजाब किंग्सविरुद्ध गुजरात टायटन्स सामना अक्षरशः शेवटच्या क्षणापर्यंत रंगला. Cooper Connolly याने पदार्पणाच्या सामन्यात शानदार खेळी करत पंजाब किंग्सला विजय मिळवून दिला. १६३ धावांचे लक्ष्य PBKS सहज पार करेल असे वाटत होते, पण गुजरात टायटन्सने जोरदार पुनरागमन करत सामना चुरशीचा केला.
Cooper Connolly Shines on Debut, Guides PBKS to Thrilling Win

Swadesh Ghanekar
Updated on

IPL 2026 Punjab Kings vs Gujarat Titans Marathi Updates : पंजाब किंग्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स सामना चुरशीचा झाला. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील मंगळवारी न्यू चंदिगढ येथे झालेल्या सामन्यात PBKS १६३ धावांचे लक्ष्य सहज पार करेल, असे वाटले होते. पण, GT ने शेवटपर्यंत मॅच नेली. श्रेयस अय्यरच्या विकेटनंतर पंजाबने पटापट ८ धावांत ४ विकेट्स गमावल्या आणि गुजरातच्या विजयाच्या आशा पल्लवीत झाल्या. पण, Cooper Connolly मैदानावर उभा राहिला आणि सामना पंजाबने जिंकला.

