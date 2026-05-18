IPL 2026 CSK Playoff Scenario : चेन्नई सुपर किंग्सचे १६ गुण झाले तरी...; RCB, MI च्या मदतीशिवाय प्ले ऑफ खेळणे अवघड...

Why CSK need RCB and Mumbai Indians help for playoffs? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या प्ले ऑफमध्ये प्रवेश मिळवण्याचा पहिला मान गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने पटकावला आहे. आता उर्वरित ३ जागांसाठी ६ संघांमध्ये खरी स्पर्धा आहे. RCB १८ गुणांसह प्ले ऑफमध्ये पोहोचले आहेत. गुजरात टायटन्स १६ गुणांसह उंबरठ्यावर बसले आहेत, त्यामागोमाग सनरायझर्स हैदराबाद ( १४), पंजाब किंग्स ( १३), चेन्नई सुपर किंग्स ( १२) व राजस्थान रॉयल्स ( १२) हे रांगेत आहेत. त्यामुळे आता पुढील प्रत्येक सामना हा स्वतःसह इतरांचे समीकरण बिघडवणारा किंवा घडवणारा ठऱणार आहे..ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखाली चेन्नईने मागील पाचपैकी ३ सामने जिंकून स्पर्धेत पुनरागमन केले. मागचा सामना ते जिंकले असते, तर त्यांची प्ले ऑफमध्ये पोहोचण्याची टक्केवारी अधिक वाढली असती. पण, अजूनही संधी गेलेली नाही. आज ते घरच्या मैदानावर SRH विरुद्ध खेळणार आहेत. या सामन्यातील विजय त्यांना अव्वल चारमध्ये घेऊन जाणारा ठरेल, परंतु त्याचवेळी RR व PBKS चं टेंशन वाढवणारा ठरेल. SRH ला पराभूत करून CSK १३ सामन्यानंतर १४ गुणांसह पुढे सरकतील आणि शेवटच्या सामन्यात गुजरात टायटन्सविरुद्धचा विजय त्यांना १६ गुणांपर्यंत पोहोचवेल..MS Dhoni आज 'इम्पॅक्ट प्लेअर' म्हणून खेळणार होता, परंतु असं काहीतरी घडलं की...! त्यात, R Ashwin च्या ट्विटने खळबळ.१६ गुणांनंतरही CSK चे प्ले ऑफ खेळणे निश्चित होईल का?CSK ने २१ मे रोजीचा सामना जिंकल्यास GT १६ गुणांसह लीग टप्पा संपवेल आणि त्यांनाही इतरांच्या निकालावर अवलंबून रहावे लागेल. कारण, SRH व RR हे संघही १६ गुणांपर्यंत पोहोचू शकतील. अशा परिस्थितीत नेट रन रेट महत्त्वाचा ठरेल. चेन्नईला १६ गुणांसह प्ले ऑफमध्ये गाठायची असल्यास, त्यांना RCB व मुंबई इंडियन्स ( MI ) यांच्या मदतीची गरज लागणार आहे..चेन्नईकडून आज पराभूत होऊनही SRH कडे १६ गुणांपर्यंत पोहोचण्याची संधी आहे. त्यांचा शेवटचा साखळी सामना २२ मे रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध आहे. हा सामना जिंकल्यास CSK चं प्ले ऑफचं गणित नेट रन रेटवर अवलंबून राहील. कारण, SRH सध्या चांगल्या नेट रन रेटसह त्यांच्या बऱ्याच पुढे आहेत. त्यामुळे RCB ने हा सामना जिंकणे चेन्नईच्या फायद्याचे ठरेल..CSK vs SRH: 'Dhoni चेन्नईत सामना खेळणार नाही, कारण...', सुनील गावसकरांनी स्पष्टच सांगितलं; पण चाहते होतील नाराज.त्याचवेळी राजस्थान रॉयल्सने उर्वरित दोनपैकी किमान एक सामना गमावणे, चेन्नईच्या हिताचे आहेत. १२ सामन्यांत १२ गुण व CSK इतकाच ०.०२७ असा नेट रन रेट घेऊन ते शर्यतीत आहेत. RR ला उर्वरित सामन्यांत लखनौ सुपर जायंट्स ( १९ मे) व मुंबई इंडियन्स ( २४ मे) यांचा सामना करायचा आहे. या परिस्थिती RR ने दोन्ही सामने जिंकल्यास SRH व CSK, या दोघांचे वांदे होतील. त्यामुळे MI कडून राजस्थानची हार CSK च्या फायद्याची ठरेल.