CSK vs DC Controversy: फुल्ल राडा! नितीश राणासह दिल्लीचे कोच अम्पायरला भिडले; सीमारेषेवर भांडण, नेमकं काय घडलं? Video

IPL 2026 umpire controversy DC vs CSK what happened: दिल्ली कॅपिटल्सला पुन्हा एकदा चांगली टक्कर देऊन पराभवाचा सामना करावा लागला. चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्धच्या या सामन्यात दिल्लीने २१२ धावांचा पाठलाग करताना १९व्या षटकापर्यंत स्वतःला सामन्यात ठेवले होते. पण, त्याच षटकात असं काही घडलं ज्याने सर्व चित्र पलटलं... चौथ्या अम्पायरच्या त्या निर्णयावरून मोठा वाद सुरू झाला आहे आणि हेमांत बदानी व नितीश राणा यांनी बाऊंड्रीवरच अम्पायरसोबत भांडण केले. हा वाद झाला नसता तर निकाल काही वेगळा लागला असता, असा लोकांचा समज आहे..संजू सॅमसनच्या नाबाद ११५ धावा आणि आयुष म्हात्रेसह ११३ धावांची विक्रमी भागीदारीच्या जोरावर चेन्नईने २ बाद २१२ धावा उभ्या केल्या. आयुष ३६ चेंडूंत ५९ धावांवर रिटायर्ड आऊट झाला आणि फलंदाजीला आलेल्या शिवम दुबने १० चेंडूंत २० धावा केल्या. फलंदाजांच्या उल्लेखनीय कामगिरीनंतर चेन्नईच्या गोलंदाज व क्षेत्ररक्षकांनी सामन्याला कलाटणी दिली. दिल्लीचा संपूर्ण संघ १८९ धावांवर तंबूत परतला आणि चेन्नईने २३ धावांनी सामना जिंकला..CSK vs DC Live: दिल्लीच्या १५ धावांत ४ विकेट्स! सर्फराज खानचा अविश्वसनीय झेल, गुरजपनीतचा पहिल्याच चेंडूवर विक्रम; Video .दिल्लीकडून पथूम निसंका व लोकेश राहुल यांनी ६१ धावांची सलामी दिली. पण, राहुलची ( १८) विकेट पडली आणि पुढील १५ धावांत दिल्लीने चार फलंदाज गमावले. निसंका २४ चेंडूंत ४१ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर पटापट विकेट पडल्याने दिल्ली अडचणीत आली. त्रिस्तान स्तब्सने सामन्याला जीवंत ठेवले होते. त्यांना २४ चेंडूंत ५७ धावा हव्या असताना त्याने १७व्या षटकात १५ धावा चोपल्या..१८व्या षटकात कंबोजने दोन निर्धाव चेंडू टाकून स्तब्सवर दडपण आणले. नूर अहमदच्या मिस फिल्डमुळे त्याला चौकार मिळाला आणि त्या षटकात १० धावा मिळाल्या. २ षटकांत ३२ धावा हव्या होत्या. जेमी ओव्हरटनने त्याचा अनुभव कामी आणताना १९व्या षटकात स्तब्सला माघारी पाठवले. तो ३० चेंडूंत ४ चौकार व ३ षटकारांसह ६० धावांवर माघारी परतला..Sanju Samson : सर, तुम्ही माझ्यासाठी लकी आहात, प्लीज प्रत्येक मॅचला या...! विक्रमी शतकानंतर संजूने कोणाला केली विनंती? भारतीय क्रिकेटमधील मोठं नाव... .याच षटकात वाद झाला...१९व्या षटकात स्तब्सने गोव्ह्ज चेंज करण्याची मागणी केली होती पण षटकाच्या मध्येच ही मागणी मान्य होणार नसल्याचे अम्पायने सांगितले आणि त्यानंतर पुढच्याच चेडूवर स्तब्स बाद झाला. त्यानंतर नितीश राणा अम्पायरसोबत भांडला. दिल्लीने या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली.स्तब्सला ग्लोव्ह्ज बदलण्याची परवानगी न दिल्याने दिल्लीच्या ताफ्यात नाराजी होती आणि स्तब्सही माघारी जाताना तोच राग व्यक्त करताना दिसला. जेमी ओव्हरटनने ४-०-१८-४ अशी स्पेल टाकली आणि कंबोजने ३ विकेट्स घेतल्या.