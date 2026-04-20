MI vs GT Live : मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात दोन युवा खेळाडूंचे पदार्पण! एक नागपूरचा पठ्ठ्या, तर दुसरा पंजाबचा...; जाणून घ्या Playing XI

Gujarat Titans vs Mumbai Indians IPL 2026 Marathi Updates: गुजरात टायटन्स घरच्या मैदानाचा पुरेपूर फायदा उचलून खचलेल्या मुंबई इंडियन्सला नमवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील GT vs MI सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. MI चा संघ सलग चार पराभव पत्करून गुणतालिकेत दहाव्या क्रमांकावर आहे, तर GT ने ५ पैकी ३ सामने जिंकून सहावे स्थान पटकावले आहे. त्यांना आज विजयी चौकार मारून तालिकेत चौथ्या क्रमांकावर येण्याची संधी आहे..गुजरात टायटन्सनी आतापर्यंतच्या पाच सामन्यांमध्ये केवळ १३ खेळाडूंचा वापर केला आहे आणि तो १३ वा खेळाडू केवळ कर्णधार शुभमन गिल एका सामन्यातून दुखापतीमुळे बाहेर पडल्यामुळे खेळवला. दुसरीकडे, मुंबई इंडियन्सला दुखापत आणि फॉर्म या दोन्ही समस्यांना तोंड द्यावे लागले आहे आणि त्यांनी आतापर्यंत १७ खेळाडूंचा वापर केला आहे..हार्दिक, तू शेवटची मॅच विनिंग खेळी केव्हा केली होतीस? Mumbai Indians च्या कर्णधारावर शब्दांचा मारा; MI vs GT सामन्यापूर्वी सल्ला.GT ने त्यांच्या सर्व सामन्यांमध्ये मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा आणि अशोक शर्मा याच चार वेगवान गोलंदाजांचा वापर केला आहे आणि ते आयपीएल २०२६ मधील सर्वोत्तम बळी घेणारी वेगवान गोलंदाजीची जोडी ठरली आहे. GT ची २४.८९ ची एकत्रित वेगवान गोलंदाजीची सरासरी लीगमध्ये सर्वोत्तम आहे. त्या मापदंडानुसार, MI हा खूपच खराब कामगिरी करणारा संघ आहे. त्यांच्या वेगवान गोलंदाजांची या हंगामातील सरासरी केवळ ६५.८१ इतकी आहे..MI च्या ट्रेंट बोल्ट (११०.००), दीपक चहर (८७.००) आणि हार्दिक पांड्या (६७.००) या तीन वेगवान गोलंदाजांची या हंगामात ५० पेक्षा जास्त सरासरी आहे आणि बुमराहला १९ षटके टाकूनही एकही बळी घेता आलेला नाही. पण, मुंबईने आयपीएल २०२५ मध्ये सुरुवातीच्या पाच सामन्यांत एक विजय मिळवून नंतर कमबॅक करत सलग सहा सामने जिंकले होते..IPL 2026 : सीधी बात नो बकवास! "MS Dhoni च्या फॅन्सने चापलूसी करणे सोडावे, तो आला तरी CSK च्या कामगिरीत फार फरक पडणार नाही" .मुंबईच्या संघात दोन पदार्पणवीर...मुंबई इंडियन्सने त्यांच्या संघात आज दोन युवा खेळाडूंना संधी दिली आहे. दानिश मालेवार व मध्यमगती गोलंदाज कृष भगत यांचे आज पदार्पण झाले आहे. ( Danish Malewar and medium pacer Krish Bhagat Debut) गुजरात टायटन्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. हार्दिक पांड्यालाही प्रथम गोलंदाजीच करायची होती, पण तगडं लक्ष्य उभं करण्यासाठी सज्ज असल्याचे हार्दिक म्हणाला.