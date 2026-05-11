PBKS vs DC Live: दिल्ली कॅपिटल्सने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये ५ बदल केले, पण Prithvi Shaw ला नाही खेळवले; पंजाब किंग्सच्या ताफ्यातही बदल

Punjab Kings vs Delhi Capitals Marathi Update: सलग तीन पराभवामुळे पंजाब किंग्सला प्ले ऑफच्या शर्यतीत धक्के सहन करावे लागले आहेत आणि आता स्पर्धेच्या या टप्प्यात त्यांना चूक परवडणारी नाही. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये आज त्यांच्यासमोर दिल्ली कॅपिटल्सचे आव्हान आहे. DC कर्णधार अक्षर पटेल याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि पाच बदलांसह ते मैदानावर उतरले आहेत. पण, या पाच बदलांमध्ये पृथ्वी शॉ ( Prithvi Shaw) याचे नाव नसल्याने नेटकरी खवळले आहेत..ट्वेंटी-२० सामन्यांमध्ये अर्शदीप सिंगविरुद्ध खेळताना लोकेश राहुलचा स्ट्राईक रेट १६८.७५ (४८ चेंडूंत ८१ धावा) आहे, तर पथुम निसंकाचा स्ट्राईक रेट १७२.३४ (४७ चेंडूंत ८१ धावा) आहे.युझवेंद्र चहलने IPL मध्ये नितीश राणाला सहा वेळा बाद केले आहे आणि या सामन्यात ही टक्कर पाहण्याची उत्सुकता आहे. IPL मध्ये कुलदीप यादवविरुद्ध खेळताना श्रेयस अय्यरचा स्ट्राईक रेट १७८.४६ इतका आहे..IPL 2026 Controversy: टीम डेव्हिडला अखेर शिक्षा मिळाली! BCCI ने "अश्लील हातवारा" करणाऱ्या RCB च्या फलंदाजाला घडवली अदद्ल....दिल्लीने ११ सामन्यांत ४ विजय मिळवून अजूनही स्वतःला शर्यतीत ठेवले आहे. त्यांना मागील पाच सामन्यांत चार पराभव पत्करावे लागले आहेत आणि आता एक पराभव त्यांना स्पर्धेबाहेर करणारा ठरेल. नाणेफेक जिंकणे ही आपल्या बाजूने घडणारी एक सकारात्मक गोष्ट असल्याचे अक्षरने नमूद केले आणि ते सांगताना त्याच्या चेहऱ्यावर हास्य होते.संघात पाच बदल करण्यात आल्याचे अक्षरने सांगितले..अभिषेक पोरेल आणि साहिल पारख हे दोन खेळाडू संघात आले आहेत; तसेच डेव्हिड मिलर, अकीब नबी आणि माधव तिवारी यांचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे. १२ वा सामना खेळणाऱ्या दिल्लीने आजही पृथ्वी शॉ याला संधी न दिल्याने, नेटकरी नाराज झाले आहे. पृथ्वीला त्यांनी ७५ लाखांच्या मुळ रकमेत संघात घेतले. २०२४ नंतर तो आयपीएलमध्ये परतला आहे, परंतु अजून खेळण्याची संधी मिळालेली नाही. त्याने आतापर्यंत ७९ आयपीएल सामन्यांत १८९२ धावा केल्या आहेत..Delhi Capitals: अभिषेक पोरेल, लोकेश राहुल, साहिल पारख, ट्रिस्तान स्तब्स, डेव्हिड मिलर, अक्षर पटेल, माधव तिवारी, मुकेश कुमार, अकीब नबी, लुंगी एनगिडी, मिचेल स्टार्कPunjab Kings : प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंग, कूपर कॉनली, श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टॉयनिस, सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंग, मार्को यान्सेन, बेन ड्वॉरशूई, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल.