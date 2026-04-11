CSK vs DC Live: दिल्लीच्या १५ धावांत ४ विकेट्स! सर्फराज खानचा अविश्वसनीय झेल, गुरजपनीतचा पहिल्याच चेंडूवर विक्रम; Video

Sarfaraz Khan stunning catch Axar Patel IPL 2026 video: चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्सचा डाव अक्षरशः कोसळला. अवघ्या १५ धावांत ४ विकेट्स गमावत दिल्लीची अवस्था बिकट झाली. या घसरणीचा मोठा नायक ठरला गुरजपनीत सिंग. त्याने आपल्या पहिल्याच चेंडूवर विकेट घेत इतिहास रचला. सर्फराज खानने अफलातून झेल घेत अक्षर पटेलला माघारी जाण्यास भाग पाडले.
Sarfaraz Khan pulls off a stunning diving catch to dismiss Axar Patel in CSK vs DC clash.

Swadesh Ghanekar
Updated on

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Marathi Updates : चेन्नई सुपर किंग्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६च्या दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यात पकड घेतली आहे. लोकेश राहुल व पथूम निसंका यांच्या दमदार सुरुवातीनंतर CSK ने सामन्यात चांगले पुनरागमन केले आणि DC च्या ४ फलंदाजांना १५ धावांत माघारी पाठवले. या सामन्यात सर्फराज खान ( Sarfaraz Khan Stunning Catch) याने घेतलेला अफलातून कॅच चर्चेत राहिला. गुरजपनीत सिंगच्या पदार्पणाच्या पहिल्याच चेंडूवर त्याने हा झेल घेतला.

Related Stories

No stories found.