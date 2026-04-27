DC vs RCB Live: दिल्ली कॅपिटल्सचे वस्त्रहरण! पण, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला 'नकोसा' डाग मिटवता नाही आला; भुवी, जोश यांचा कहर...

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru Marathi Update : दिल्ली कॅपिटल्सने दोन दिवसांपूर्वी अरुण जेटली स्टेडियमवर २६४ धावा कुटलेल्या, यावर कुणाचा विश्वास बसणार नाही. कारण, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्धच्या आजच्या सामन्यात त्यांचे सहा फलंदाज फक्त ८ धावांवर माघारी परतले. भुवनेश्वर कुमार व जोश हेझलवूड यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेऊन DC ला बॅकफूटवर फेकले... पहिल्या सहा षटकांत दिल्लीने १३ धावांत ६ विकेट्स गमावल्या आणि आयपीएल इतिहासातील पॉवर प्लेमधील या सर्वात कमी धावा ठरल्या. .RCB ने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि भुवनेश्वर कुमारने पहिल्याच षटकात तो यशस्वी ठरवला. दिल्लीकडून आज पदार्पण करणाऱ्या नाशिकच्या १८ वर्षीय साहिल पारखचा ( Sahil Parakh) त्रिफळा उडवला. त्यानंतर दुसऱ्या षटकात जोश हेझलवूने कमाल केली. त्याने सलग दोन चेंडूंवर लोकेश राहुल ( १) व समीर रिझवी ( ०) यांच्या विकेट्स घेतल्या. लोकेशने दोन दिवसांपूर्वी पंजाब किंग्सविरुद्ध याच मैदानावर ६७ चेंडूंत १५२ धावांची नाबाद खेळी केली होती..त्यानंतर भुवीने त्याच्या पुढच्या षटकात दोन विकेट्स घेतल्या. त्रिस्तान स्तब्स ( ५) व कर्णधार अक्षर पटेल ( ०) हेही भुवीच्या अप्रतिम स्विंग चेंडूवर फसले. हेझलवूडने चौथ्या षटकात नितीश राणाला ( १) बाद करून दिल्लीचे कंबरडे मोडले. पॉवर प्लेमध्ये दिल्लीने १३ धावांत ६ विकेट्स गमावल्या आणि आयपीएल इतिहासातील हा पॉवर प्लेमधील सर्वात कमी स्कोअर राहिला. भुवी ( ३-०-५-३) आणि जोश ( ३.३-०-१२-४) अशी भन्नाट स्पेल टाकली. Lowest Powerplay (1-6 overs) totals in the IPL१३/६ - DC विरुद्ध RCB, दिल्ली, २०२६*१४/२ - RR विरुद्ध RCB, केप टाउन, २००९१४/३ - SRH विरुद्ध RR, पुणे, २०२२१५/२ - CSK विरुद्ध KKR, कोलकाता, २०१११६/१ - CSK विरुद्ध DD, रायपूर, २०१५१६/१ - CSK विरुद्ध RCB, चेन्नई, २०१९.आयपीएलमध्ये सर्वात कमी धावसंख्येत पाच विकेट्स गमावण्याच्या लाजीरवाण्या विक्रमात दिल्लीने आज दुसरे स्थान पटकावले. २०११ मध्ये कोची टस्कर्सचा संघ डेक्कन चार्जर्सविरुद्ध ६ धावांत ५ गडी गमावून मेटाकुटीला आला होता २०२६ मध्ये सनरायझर्स हैदराबादने घरच्या मैदानावर राजस्थानची ५ बाद ९ धावा अशी अवस्था केली होती. पॉवर प्लेमध्ये सर्वाधिक ३२ विकेट्स घेण्याच्या ट्रेंट बोल्टच्या विक्रमाशी भुवीने बरोबरी केली..अभिषेक पोरेल व डेव्हिड मिलर यांनी सातव्या विकेटसाठी ३५ धावांची भागीदारी करून संघाला सावरण्याचा प्रयत्न केला. आयपीएल इतिहासात सर्वात कमी धावसंख्येत ऑल आऊट होण्याचा नकोसा विक्रम RCB च्या नावावर आहे. ते २०१७ मध्ये कोलकाताविरुद्ध ४९ धावांत तंबूत परतले होते. आज तो विक्रम मोडला जाईल असे वाटत असताना पोरेल व मिलर यांनी चांगला खेळ केला. पण, रसिख सलामच्या चेंडूवर मिलर ( १९) झेलबाद झाला..मिलरने आज ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये १२ हजार धावांचा टप्पा ओलांडला. ट्वेंटी-२०त इतक्या धावा करणारा तो जगातील १२ वा तर तिसरा आफ्रिकन ( फॅफ ड्यू प्लेसिस व क्विंटन डी कॉक) यांचा विक्रम मोडला. दिल्लीमध्ये सोसाट्याचा वारा सुटल्याने काही काळ सामन्यात व्यत्यय आला होता. दिल्लीचा संघ १६.३ षटकांत ७५ धावांत तंबूत परतला. अभिषेक पोरेलची ३० धावांची खेळी जोशने संपुष्टात आणली.