MI vs DC Live : सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा, नमन धीरने मुंबई इंडियन्सची लाज वाचवली; दिल्लीच्या गोलंदाजांसमोर इतरांची शरणागती

Mumbai Indians vs Delhi Capitals Marathi Updates : दिल्ली कॅपिटल्सच्या गोलंदाजांनी घरच्या मैदानावर आज कमाल गोलंदाजी केली. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील पहिल्या डबल हेडर दिवसाच्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचे फलंदाज यजमानांसमोर अडखळले... हार्दिक पांड्याच्या गैरहजेरीत नेतृत्व करणाऱ्या सूर्यकुमा यादवच्या ( Suryakumar Yadav) अर्धशतकाला रोहित शर्मा व नमन धीर यांची साथ मिळाली, त्यामुळे मुंबईला सन्मानजनक धावा उभारता आल्या. .हार्दिक पांड्याने आजचा सामना खेळण्यासाठी फिट नसल्याने DC विरुद्धच्या सामन्यातून माघार घेतली आणि MI चे नेतृत्व सूर्यकुमार यादवने सांभाळले. टॉस जिंकून दिल्लीने मुंबईला प्रथम फलंदाजीला बोलावले आणि मुकेश शर्माने तिसऱ्याच षटकात दोन धक्के दिले. रायन रिकेल्टन ( ९) व तिलक वर्मा ( ०) पटपट माघारी परतल्याने मुंबईवर दडपण वाढले होते. पण, रोहित शर्मा व सूर्या यांनीमुंबईची गाडी रूळावर आणली आणि ३९ चेंडूंत ५३ धावांची भागीदारी पूर्ण केली..दिल्लीचा कर्णधार अक्षर पटेलने टाकलेला चेंडू कव्हर्सच्या वरून मारण्याच्या प्रयत्नात रोहित ( ३५) नितीश राणाच्या हाती झेल देऊन परतला. अक्षरने ११ डावांत चारवेळा रोहितला बाद केले. रोहितने एक षटकार खेचला आणि आयपीएलमध्ये दिल्लीविरुद्ध सर्वाधिक ५१ षटकारांचा विक्रम त्याने नावावर केला. एकाच संघाविरुद्ध सर्वाधिक षटकारांमध्ये ख्रिस गेल ( ६१ वि. PBKS आणि ५४ वि. KKR) रोहितच्या पुढे आहेत. हिटमॅनने आज महेंद्रसिंग धोनीचा ( ५० वि. RCB) विक्रम मोडला. रोहितने KKR विरुद्ध ४७ षटकार मारले आहेत..शेरफान रुथरफोर्डही ( ५) मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात झेलबाद झाला. विपराज निगमच्या चेंडूवर त्याने मारलेला फटका मुकेश कुमारे सीमारेषेच्या अगदी जवळ पकडला. दिल्लीच्या गोलंदाजांनी चांगल्या टप्प्यात मारा करताना मुंबईच्या धावगतीला लगाम लावली होती. सूर्या एकाबाजूने त्याची विकेट टिकवून उभा होता आणि ३५ चेंडूंत त्याने अर्धशतक पूर्ण केले. पण, लुंगी एनगिडीने चतुराईने त्याला ( ५१) पायचीत केले. .नमन धीरने २८ धावांची खेळी करताना मुंबईला दीडशे पर्यंत पोहोचवले, परंतु १९व्या षटकात टी नटराजनने त्याला माघारी पाठवले. कुलदीप यादव ( १०.३३) सोडल्यास दिल्लीच्या सर्व गोलंदाजांनी ९ पेक्षा कमी इकॉनॉमीने धावा दिल्या. मुकेशने दोन महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या. मुंबईने ६ बाद १६२ धावा केल्या.