Virat Kohli Reaction : "आता मॅच जिंकवण्यासाठी मला एकट्यालाच मैदानात उतरावं लागत नाही!" विराट कोहली भावुक

Virat Kohli emotional interview RCB champions: आयपीएल २०२६ (IPL 2026) मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने (RCB) सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावत नवा इतिहास रचला आहे. या ऐतिहासिक विजयानंतर RCB चा स्टार फलंदाज विराट कोहलीने आपल्या भावना व्यक्त केल्या. यावेळचा विजय आणि गेल्या वर्षीच्या जेतेपदातील फरक स्पष्ट करताना विराटने संघातील खेळाडूंचे भरभरून कौतुक केले..सलग दोन विजेतेपद मिळवल्यानंतर विराट म्हणाला, "मी खेळाडूंशी बोलताना म्हणालो होतो की, या वर्षी आपल्यावर गेल्या वर्षीसारखं दडपण नव्हतं. आमच्या संघात किती क्षमता आहे, हे आम्हाला ठाऊक होतं. आम्ही गुणतालिकेत अव्वल स्थानपटकावलं होतं आणि तिथे पोहोचण्यामागे एक ठोस कारण होतं. आम्ही स्वतःला फक्त एकच गोष्ट सांगितली; जर आपण आपल्या मूळ खेळावर ठाम राहिलो आणि योजनांची अचूक अंमलबजावणी केली, तर आपण या स्पर्धेतील सर्वोत्तम संघ आहोत. अंतिम सामन्यात आमच्या खेळाडूंची परिपक्वता, कौशल्य आणि संयम पुन्हा एकदा दिसून आला.".स्पर्धेदरम्यान आलेल्या काही अडचणींबद्दल बोलताना विराटने सांगितले, "ब्रेकनंतर आम्ही एक सामना गमावला आणि त्यानंतर मुंबई इंडियन्सविरुद्ध (MI) आमचा अतिशय चुरशीचा सामना झाला. तो आठवडा आमच्यासाठी थोडा कठीण आणि आव्हानात्मक होता, कारण आम्हाला गुणतालिकेत अव्वल स्थानी राहायचे होते. पण मुंबईविरुद्ध विजय मिळवताच आमचा आत्मविश्वास परतला. त्यानंतर कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध (KKR) आम्ही मोठा विजय मिळवला आणि अंतिम फेरीचा आमचा मार्ग सुकर झाला.".विराटने या यशाचे श्रेय संपूर्ण संघाला दिले. तो भावुक होत म्हणाला, "आम्हाला या दिवसासाठी खूप मोठी वाट पाहावी लागली. पण आता आमच्याकडे अशा खेळाडूंचा संच आहे की, मैदानात उतरताना प्रत्येक वेळी 'मीच सामना जिंकवून देईन' असे दडपण माझ्यावर नसते. माझ्या मागे आणि सोबतीला असे खेळाडू आहेत, जे स्वबळावर मॅच जिंकवू शकतात. आमच्या संघात यंदा अनेकांनी 'मॅन ऑफ द मॅच'चे पुरस्कार पटकावले आहेत.".विराटने पुढे बोलताना जोश हेझलवूड, भुवनेश्वर कुमार, डॅरेल मिचेल , कृणाल पांड्या आणि रसीख दार यांच्यासह सर्वच फलंदाजांच्या कामगिरीचे कौतुक केले. या उत्तम संतुलनामुळेच मैदानात हा आत्मविश्वास दिसत असल्याचे त्याने शेवटी सांगितले.