IPL 2026 Final, RCB vs GT live: वादग्रस्त निर्णयाने जीवदान मिळालेला वॉशिंग्टन नडला; गुजरातला सावरले, बंगळुरूसमोर ठिकठाक लक्ष्य

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans IPL 2026 Final Marathi News: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या अंतिम सामन्यात गुजरात टायटन्सच्या फलंदाजांनी अक्षरशः शरणागती पत्करली... शुभमन गिल व साई सुदर्शन, हे ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत असलेले फलंदाज अपयशी ठरले. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या गोलंदाजांनी शिस्तबद्ध मारा करताना GT ला कमी धावसंख्येवरच रोखले. वादग्रस्त ठरलेल्या नाबाद निर्णयानंतर वॉशिंग्टन सुंदरला ( Washington Sundar) जीवदान मिळाले आणि त्यानेच गुजरातकडून सर्वाधिक धावसंख्या केली. .GT च्या फलंदाजांनी मोक्याच्या क्षणाला माना टाकल्या... RCB च्या गोलंदाजांनी सुरेख गोलंदाजी करताना शुभमन गिल ( १०) व साई सुदर्शन ( १२) या फॉर्मात असलेल्या फलंदाजांना माघारी पाठवले. त्यानंतर निशांत सिंधू ( २०) व जॉस बटलर ( १९) यांच्याकडून अपेक्षा होत्या, परंतु हे दोघंही अपयशी ठरले. जोश हेझलवूड, भुवनेश्वर कुमार, रसिख सलाम व कृणाल पांड्या यांनी या चार विकेट मिळूवन GT ची अवस्था ४ बाद ७३ अशी केली. वॉशिंग्टन सुंदलाही ४ धावांवर असताना झेलबाद केलंच होतं, पंरतु जॉर्डनने झेल पूर्ण करण्याच्या आधीच चेंडू जमिनिवर टेकवला आणि तिसऱ्या अम्पायरने त्याला नाबाद ठरवले..IPL 2026 Final, RCB vs GT live: वादग्रस्त निर्णय? पाटीदार अम्पायरकडे धावला, विराट संतापला... वॉशिंग्टनला परत बोलवल्याने राडा .या निर्णयानंतर मैदानावरील वातावरण थोडे तापले होते, परंतु अम्पायरने नियमावर बोट ठेवला. अर्शद खान व व़ॉशिंग्टन ही जोडी सेट होऊ पाहत होती, तेव्हा RCB ने अनुभवी गोलंदाज हेझलवूडला पुन्हा गोलंदाजीला आणले. त्याने अर्शदला ( १५) चतुराईने माघारी पाठवले. निम्मा संघ ९९ धावांवर माघारी परतल्यानंतर GT ला १६०-१७० या आव्हानात्मक धावा उभ्या करण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. कृणालने ४-०-२३-१ अशी अप्रतिम स्पेल टाकली..GT च्या फलंदाजांना ४० चेंडूंत एकही चौकार मारता आला नाही, ही आयपीएल फायनलमधील सर्वात खराब कामगिरी ठरली. यापूर्वी २००९ मध्ये डेक्कन चार्जर्सला RCB विरुद्ध ३५ चेंडूंच्या फरकाने चौकार-षटकार मारता आला होता. शेवटच्या चार षटकांत धावांची गती वाढवण्याच्या प्रयत्नात राहुल तेवातिया ( ७) झेलबाद झाला. GT च्या डावातील पहिला षटकार १२.४ षटकांत आला आणि आयपीएलच्या या पर्वात षटकार मारण्यासाठी खेळलेली ही सर्वाधिक षटकं ठरली. .जेसन होल्डरला ७ धावांवर माघारी पाठवून भूनवेश्वर कुमारने ( २-२९) पर्पल कॅपच्या शर्यतीत कागिसो रबाडासह ( २८) बरोबरी केली. रसिखने २०व्या षटकात पहिल्या चेंडूवर षटकार खाल्ल्यानंतर राशिद खानला ( ७) झेलबाद करून डावातील त्याची तिसरी विकेट पूर्ण केली. वॉशिंग्टनने नाबाद ५० ( ३७ चेंडू) धावांची खेळी करून गुजरातला ८ बाद १५५ धावांपर्यंत पोहोचवले. .IPL 2026 Final, RCB vs GT live: शुभमन-साई यांची विकेट अन् वैभव सूर्यवंशीच्या नावावर वर्ल्ड रेकॉर्ड... अहमदाबादमध्ये नोंदवला भन्नाट विक्रम