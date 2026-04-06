IPL 2026 : महेंद्रसिंग धोनीसमोर ठेवली गेलीय अट; CSK आधीच अडचणीत सापडलाय, त्यात हे नवं प्रकरण; डेवॉल्ड ब्रेव्हिसबाबतही अपडेट्स...

CSK team condition for MS Dhoni IPL 2026: बंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमवर चेन्नई सुपर किंग्सला लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या चाहत्यांकडून CSK ला ट्रोल केले गेले... पण, चेन्नईचा संघ आता खरच अडचणीत सापडला आहे. सलग तीन पराभवानंतर चेन्नईच्या संघ समीकरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत आणि अशात चाहत्यांकडून महेंद्रसिंग धोनीचा धावा केला जातोय... MS पुढच्या सामन्यासाठी तरी उपलब्ध असेल का? असे प्रश्न विचारले जात असताना नवीन अपडेट्स समोर आले आहेत..चेन्नई सुपर किंग्स RCB कडून फक्त हरले नाहीत, तर ते प्रत्येक विभागात कमी पडताना दिसले. आता सलग तीन पराभव झाल्यामुळे, हंगामाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच त्यांना अचानक आपल्या योजनांमध्ये बदल करण्यास भाग पडले आहे. दुर्दैवाने, हंगामाच्या सलामीच्या सामन्यापूर्वीच CSK ने महेंद्रसिंग धोनी व डेवॉल्ड ब्रेव्हिस हे दोन सर्वात प्रभावशाली खेळाडू दुखापतीमुळे गमावले. यांच्याशिवाय हा संघ किती अपूर्ण दिसत आहे, हे प्रकर्षाने जाणवले..चेपॉकमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध होणाऱ्या त्यांच्या पुढील सामन्यापूर्वी मात्र काहीसा दिलासा मिळाला आहे. 'द इंडियन एक्सप्रेस'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, धोनीची येत्या काही दिवसांत फिटनेस चाचणी होण्याची शक्यता आहे आणि जर तो त्यात यशस्वी झाला, तर तो शनिवारच्या सामन्यासाठी उपलब्ध असेल. सुरुवातीचे सामन्यांना मुकलेला ब्रेव्हिसदेखील संघात परतण्याच्या जवळ आहे. पोटरीला दुखापत झाल्यापासून धोनी संघाबाहेर आहे. त्याने संघासोबत प्रतिस्पर्ध्यांच्या मैदानावरील सामन्यांसाठी प्रवास केलेला नाही आणि पंजाब किंग्सविरुद्धच्या सामन्यादरम्यानही तो स्टेडियमवर उपस्थित नव्हता..पण, धोनी नियमितपणे सराव करत असून, एमएसी बी मैदान आणि मुख्य स्क्वेअर येथील नेट्समध्ये तो बराच वेळ फलंदाजीचा सराव करत आहे. CSK ने त्याच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगली आहे. पण त्याच्या अनुपस्थितीत त्यांची फलंदाजी भरकटली आहे आणि हे पाहता त्यांना त्याची किती गरज आहे, हे दुर्लक्षित करता येणार नाही. ब्रेविसच्या अनुपस्थितीमुळे मधल्या षटकांमध्ये संघाला गती देणारा आणि सामन्याची दिशा पटकन बदलणारा खेळाडूची उणीव जाणवतेय..दक्षिण आफ्रिकन खेळाडूला हंगामापूर्वी बरगडीला दुखापत झाली. तो संघासोबत प्रवास करत आहे, परंतु पूर्णपणे तंदुरुस्त होईपर्यंत CSK त्याला खेळवण्याची जोखीम उचलू शकत नाही. RCBविरुद्धच्या पराभवानंतर मुख्य प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग यांनी कबूल केले की, ब्रेव्हिस तंदुरुस्त होण्याच्या जवळ आहे. आम्हाला आशा आहे की तो पुढच्या सामन्यासाठी पूर्णपणे तयार होईल. पुढच्या सामन्यात आमच्याकडे पाच दिवसांचा अवधी आहे. आम्ही सावधगिरीचा पवित्रा घेतला आहे..