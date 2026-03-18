IPL 2026 : आधी, नो लूक षटकार... मग कॉलर टाईट... हार्दिक पांड्याचा माज जसप्रीत बुमराहने तिसऱ्या चेंडूवर ठेचला Video Viral

MI practice session Hardik Pandya six then bowled by Jasprit Bumrah: मुंबई इंडियन्स पुन्हा एकदा जेतेपदाचे स्वप्न घेऊन इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या मैदानावर उतरणार आहे. मुंबई इंडियन्सला २०२० नंतर आयपीएल जेतेपद पटकावता आलेले नाही. रोहित शर्माकडून कर्णधारपद काढून घेत हार्दिक पांड्याकडे सोपवण्यात आली, तरीही MI जेतेपदापासून दूर आहे. मागील पर्वात प्ले ऑफपर्यंत हा संघ पोहोचला होता, परंतु त्यांना तिथेच गाशा गुंडाळावा लागला. या पर्वात मुंबईचा संघ एक पाऊल पुढे टाकून पाच वर्षानंतर जेतेपद पटकावण्यासाठी सज्ज होत आहे. नेट्समध्ये मुंबई इंडियन्सने सरावालाही सुरुवात केली आहे..IPL 2026 Marathi News : ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेत्या संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि हार्दिक, जसप्रीत, रोहित व मिचेल सँटनर हे सर्व वर्ल्ड कप गाजवणारे खेळाडू MI च्या ताफ्यात एकत्रित दिसणार आहेत. त्यामुळेच स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वी मुंबई इंडियन्सकडे जेतेपदाचा प्रबळ दावेदार पाहिले जात आहे. जसप्रीत सारखे भन्नाट अस्त्र मुंबईकडे आहे आणि त्याच्यासोबतीला शार्दूल ठाकूर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ड, कॉर्बिन बॉश हे आहेतच. जसप्रीतचा नेट्समध्ये सराव करताना मुंबईच्या खेळाडूंना जड झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे..IPL 2026 मध्ये रोहित शर्माला Impact Player म्हणूनच खेळवणार का? MI कोच जयवर्धनेने दिले अपडेट्स; म्हणाला, मागच्या वर्षी... .जसप्रीत आणि हार्दिक हे नेट्समध्ये समोरासमोर आले, तेव्हा दोघांमध्ये चांगलीच जुलगबंदी रंगलेली दिसली. हार्दिकने पहिलाच चेंडू नो लूक षटकार खेचल्यानंतर जसप्रीतने दुसरा चेंडू त्याच्या पायात टाकला.. पण हार्दिकने सुरेख चौकार खेचला.. आता पहिल्या दोन चेंडूंवर ६, ४ खाल्ल्यानंतर जसप्रीत गप्प बसणारा नक्कीच नव्हता आणि त्याने आपले अस्त्र बाहेर काढले. त्याने तिसरा चेंडू भन्नाट यॉर्कर टाकला आणि हार्दिकचा त्रिफळा उडवला. सध्या हा व्हिडीओ सोशळ मीडिया गाजवतोय....मुंबई इंडियन्स - रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन मिन्झ, रायन रिकल्टन, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), नमन धीर, मिचेल सँटेनर, विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकूर, राज बावा, शेरफेन रुदरफोर्ड, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर, अश्विनी कुमार, रघू शर्मा, अल्हा गजहनफर, मयंक मार्कंडे, क्विंटन डी कॉक, मयंक रावत, अथर्व अंकोलेकर, मोहम्मद इझहार, दानिश मालेवार.