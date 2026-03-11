Cricket

IPL 2026 Full Schedule : आयपीएलच्या पहिल्या २० सामन्यांत CSK, RCB, MI, PBKS, GT, LSG, RR, SRH, KKR, DC यांच्या वाट्याला किती सामने? संपूर्ण वेळापत्रक एका क्लिकवर

IPL 2026 full schedule first 20 matches date time venue : इंडियन प्रीमियर लीगच्या १९व्या हंगामाचे म्हणजेच IPL 2026 स्पर्धेच्या पहिल्या टप्प्याचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. या स्पर्धेची सुरुवात २८ मार्च रोजी बंगळुरूतील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यातील सामन्याने होणार आहे.
Swadesh Ghanekar
IPL 2026 First Phase Fixtures Check Date, Time And Venue Of First 20 Matches : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ चा पहिला सामना २८ मार्च रोजी बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणार आहे. गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू सलामीच्या लढतीत सनरायझर्स हैदराबादचा सामना करेल... आसाम, बंगाल व तामिळनाडू येथे निवडणुका असल्याने तुर्तास तरी बीसीसीआयने पहिल्या १६ दिवसांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. या १६ दिवसांत २० सामने खेळवण्यात येतील. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्यानंतर पुढील वेळापत्रकाची घोषणा केली जाईल.

