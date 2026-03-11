IPL 2026 Full Schedule : आयपीएलच्या पहिल्या २० सामन्यांत CSK, RCB, MI, PBKS, GT, LSG, RR, SRH, KKR, DC यांच्या वाट्याला किती सामने? संपूर्ण वेळापत्रक एका क्लिकवर

IPL 2026 First Phase Fixtures Check Date, Time And Venue Of First 20 Matches : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ चा पहिला सामना २८ मार्च रोजी बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणार आहे. गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू सलामीच्या लढतीत सनरायझर्स हैदराबादचा सामना करेल... आसाम, बंगाल व तामिळनाडू येथे निवडणुका असल्याने तुर्तास तरी बीसीसीआयने पहिल्या १६ दिवसांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. या १६ दिवसांत २० सामने खेळवण्यात येतील. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्यानंतर पुढील वेळापत्रकाची घोषणा केली जाईल..भारतीय संघाने तीन दिवसांपूर्वी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला अन् त्यानंतर सर्वांना आयपीएल २०२६ ची प्रतीक्षा होती. अखेर ती आज संपली आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI ) पहिल्या २० सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले. मुंबई इंडियन्स त्यांचा पहिला सामना कोलकाता नाइट रायडर्सविरुद्ध वानखेडे स्टेडियमवर २९ मार्च रोजी खेळले. त्यानंतर चेन्नई सुपर किंग्स व राजस्थान रॉयल्स यांच्यात गुवाहाटी येथे सामना होईल. गत उपविजेते पंजाब किंग्स ३१ मार्च रोजी मुल्लानपूर येथे गुजरात टायटन्सला भिडेल..Mumbai Indians IPL 2026 Schedule: मुंबई इंडियन्स घरच्या मैदानावर फक्त दोन सामने खेळणार; जाणून घ्या RCB, RR, KKR अन् DC ला केव्हा व कुठे भिडणार .रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने इंडियन प्रीमियर लीगच्या २०२५ च्या हंगामात इतिहास रचला, १७ वर्षांनंतर त्यांचे पहिले आयपीएल जेतेपद जिंकले. विराट कोहलीने मागील आवृत्तीत ६५० पेक्षा जास्त धावा केल्या. जेतेपदाचा बचाव करण्यासाठी त्यांच्यासमोर SRH चे पहिल्या लढतीत आव्हान असेल, त्यानंतर ते ५ एप्रिल रोजी चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध बंगळुरू येथे खेळतील. त्यानंतर राजस्थान रॉयल्स ( १० एप्रिल) आणि मुंबई इंडियन्स ( १२ एप्रिल) यांच्याविरुद्ध त्यांची लढत होईल..सनरायझर्स हैदराबादकडून मागील पर्वात खूपच अपेक्षा होत्या, परंतु त्यांना अपयश आले. त्यांना या पर्वात गतविजेत्या RCB सह कोलकाता नाइट रायडर्स ( २ एप्रिल, कोलकाता), लखनौ सुपर जायंट्स ( ५ एप्रिल, हैदराबाद) आणि पंजाब किंग्स ( ११ एप्रिल, मुल्लानपूर) यांच्याविरुद्ध खेळावे लागेल. चेन्नई सुपर किंग्स ३० मार्च ला आपल्या मोहिमेला सुरुवात करताना राजस्थान रॉयल्सला भिडेल. या सामन्याच्या निमित्ताने संजू सॅमसन प्रथमच आपल्या माजी संघाविरुद्ध खेळताना दिसेल. संजू या पर्वात चेन्नईकडून खेळणार आहे. त्यानंतर CSK चा सामना पंजाब किंग्स ( ३ एप्रिल, चेन्नई), रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू ( ५ एप्रिल, बंगळुरू) आणि दिल्ली कॅपिटल्स ( ११ एप्रिल, चेन्नई) यांच्याशी होईल..T20 WC 2026 Prize Money : भारतीय संघाला २४.२७ कोटी; पाकिस्तानच्या वाट्याला किती? ICC ने जाहीर केली बक्षीस रकमेची विभागणी.Here’s the first phase of IPL 2026 schedule:२८ मार्च - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू वि. सनरायझर्स हैदराबाद, बंगळुरू२९ मार्च - मुंबई इंडियन्स वि. कोलकाता नाइट रायडर्स, मुंबई३० मार्च - राजस्थान रॉयल्स वि. चेन्नई सुपर किंग्स, गुवाहाटी३१ मार्च - पंजाब किंग्स वि. गुजरात टायटन्स, मुल्लानपूर१ एप्रिल - लखनौ सुपर जायंट्स वि. दिल्ली कॅपिटल्स, लखनौ२ एप्रिल - कोलकाता नाइट रायडर्स वि. सनरायझर्स हैदराबाद, कोलकाता३ एप्रिल - चेन्नई सुपर किंग्स वि. पंजाब किंग्स, चेन्नई.४ एप्रिल - दिल्ली कॅपिटल्स वि. मुंबई इंडियन्स, दिल्ली४ एप्रिल - गुजरात टायटन्स वि. राजस्थान रॉयल्स, अहमदाबाद५ एप्रिल - सनरायझर्स हैदराबाद वि. लखनौ सुपर जायंट्स, हैदराबाद५ एप्रिल - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू वि. चेन्नई सुपर किंग्स, बंगळुरू६ एप्रिल - कोलकाता नाइट रायडर्स वि. पंजाब किंग्स, कोलकाता७ एप्रिल - राजस्थान रॉयल्स वि. मुंबई इंडियन्स, गुवाहाटी८ एप्रिल - दिल्ली कॅपिटल्स वि. गुजरात टायटन्स, दिल्ली.९ एप्रिल - कोलकाता नाइट रायडर्स वि. लखनौ सुपर जायंट्स, कोलकाता१० एप्रिल - राजस्थान रॉयल्स वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, गुवाहाटी११ एप्रिल - पंजाब किंग्स वि. सनरायझर्स हैदराबाद, मुल्लानपूर११ एप्रिल - चेन्नई सुपर किंग्स वि. दिल्ली कॅपिटल्स, चेन्नई१२ एप्रिल - लखनौ सुपर जायंट्स वि. गुजरात टायटन्स, मुंबई१२ एप्रिल - मुंबई इंडियन्स वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, लखनौ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.