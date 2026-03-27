IPL 2026 FULL SCHEDULE: मुंबई इंडियन्सच्या ग्रुपमध्ये लिंबू टिंबू संघ! गतविजेत्या RCB च्या गटात CSK; १०संघाचे वेळापत्रक एका क्लिकवर

IPL 2026 groups format and team schedule explained: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ ला शनिवारपासून सुरुवात होत आहे. २८ मार्च रोजी बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात सलामीचा सामना होणार आहे. BCCI ने सुरुवातीला फक्त २० सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले होते आणि आज दुसऱ्या टप्प्यातील ५० सामन्यांची घोषणा करण्यात आली आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाकडून (ECI) आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळमधील राज्य निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्याची BCCI वाट पाहत होती..१० संघांना प्रत्येकी पाच संघांची दोन गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. प्रत्येक फ्रँचायझी दुसऱ्या गटातील सर्व संघांसोबत दोनदा खेळेल, परंतु आपल्या गटातील संघांसोबत फक्त एकदाच खेळेल. पहिल्या गटात RCB, CSK, RR, KKR, PBKS आणि दुसऱ्या गटात SRH, MI, LSG, DC, GT हे संघ आहेत. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, राजस्थान रॉयल्स व पंजाब किंग्स हे तिन्ही संघ त्यांचे घरचे सामने दोन वेगवेगळ्या मैदानावर खेळतील..IPL 2026 Second Phase Schedule: इंडियन प्रीमिअर लीगच्या पुढील ५० सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर, १३ एप्रिल ते २४ मे रोजी रंगणार सामने .संघनिहाय सामने पहाRoyal Challengers Bengaluru (RCB)२८ मार्च: वि. सनरायझर्स हैदराबाद– सायंकाळी ७:३० वाजता, बंगळुरू५ एप्रिल: वि. चेन्नई सुपर किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, बंगळुरू१० एप्रिल:वि. राजस्थान रॉयल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, गुवाहाटी१२ एप्रिल: वि. मुंबई इंडियन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, मुंबई१५ एप्रिल: वि. लखनौ सुपर जायंट्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, बंगळुरू१८ एप्रिल: वि. दिल्ली कॅपिटल्स – दुपारी ३:३० वाजता, बंगळुरू२४ एप्रिल: वि. गुजरात टायटन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, बंगळुरू२७ एप्रिल: वि. दिल्ली कॅपिटल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, दिल्ली३० एप्रिल: वि. गुजरात टायटन्स– सायंकाळी ७:३० वाजता, अहमदाबाद७ मे: वि. लखनौ सुपर जायंट्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, लखनौ१० मे: वि. मुंबई इंडियन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, रायपूर१३ मे: वि. कोलकाता नाईट रायडर्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, रायपूर१७ मे: वि. पंजाब किंग्स – दुपारी ३:३० वाजता,धर्मशाला२२ मे: वि. सनरायझर्स हैदराबाद – सायंकाळी ७:३० वाजता, हैदराबाद.Mumbai Indians (MI)२९ मार्च: वि. कोलकाता नाईट रायडर्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,मुंबई०४ एप्रिल: वि. दिल्ली कॅपिटल्स – दुपारी ३:३० वाजता, दिल्ली७ एप्रिल: वि. राजस्थान रॉयल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, गुवाहाटी१२ एप्रिल: वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु – सायंकाळी ७:३० वाजता, मुंबई१६ एप्रिल: वि. पंजाब किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, मुंबई२० एप्रिल: वि. गुजरात टायटन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, अहमदाबाद२३ एप्रिल: वि. चेन्नई सुपर किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, मुंबई२९ एप्रिल: वि. सनरायझर्स हैदराबाद – सायंकाळी ७:३० वाजता, मुंबई२ मे: वि. चेन्नई सुपर किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,चेन्नई०४ मे: वि. लखनौ सुपर जायंट्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,मुंबई१० मे: वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु – सायंकाळी ७:३० वाजता, रायपूर१४ मे: वि. पंजाब किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,धर्मशाला२० मे: वि. कोलकाता नाईट रायडर्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, कोलकाता२४ मे: वि. राजस्थान रॉयल्स – दुपारी ३:३० वाजता, मुंबई.Chennai Super Kings (CSK)३० मार्च: वि. राजस्थान रॉयल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, गुवाहाटी०३ एप्रिल: वि. पंजाब किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, चेन्नई५ एप्रिल: वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु – सायंकाळी ७:३० वाजता, बंगळूरु११ एप्रिल: वि. दिल्ली कॅपिटल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, चेन्नई१४ एप्रिल: वि. कोलकाता नाईट रायडर्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, चेन्नई१८ एप्रिल: वि. सनरायझर्स हैदराबाद – सायंकाळी ७:३० वाजता, हैदराबाद२३ एप्रिल: वि. मुंबई इंडियन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, मुंबई२६ एप्रिल: वि. गुजरात टायटन्स – दुपारी ३:३० वाजता, अहमदाबाद०२ मे: वि. मुंबई इंडियन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,चेन्नई५ मे: वि. दिल्ली कॅपिटल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, दिल्ली१० मे: वि. लखनौ सुपर जायंट्स – दुपारी ३:३० वाजता,चेन्नई१५ मे: वि. लखनौ सुपर जायंट्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,लखनौ१८ मे: वि. सनरायझर्स हैदराबाद – सायंकाळी ७:३० वाजता,चेन्नई२१ मे: वि. गुजरात टायटन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, चेन्नई.Kolkata Knight Riders (KKR)२९ मार्च: वि.मुंबई इंडियन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,मुंबई०२ एप्रिल: वि. सनरायझर्स हैदराबाद – सायंकाळी ७:३० वाजता, कोलकाता६ एप्रिल: वि. पंजाब किंग्स– सायंकाळी ७:३० वाजता, कोलकाता९ एप्रिल: वि. लखनौ सुपर जायंट्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, कोलकाता१४ एप्रिल: वि. चेन्नई सुपर किंग्स – संध्याकाळी ७:३० वाजता,चेन्नई१७ एप्रिल: वि. गुजरात टायटन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, अहमदाबाद१९ एप्रिल: वि. राजस्थान रॉयल्स – दुपारी ३:३० वाजता,कोलकाता२६ एप्रिल: वि.लखनौ सुपर जायंट्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, लखनौ०३ मे: वि.सनरायझर्स हैदराबाद – दुपारी ३:३० वाजता,हैदराबाद८ मे: वि.दिल्ली कॅपिटल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,दिल्ली१३ मे: वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु – सायंकाळी ७:३० वाजता,रायपूर१६ मे: वि. गुजरात टायटन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,कोलकाता२० मे: वि. मुंबई इंडियन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, कोलकाता२४ मे: वि.दिल्ली कॅपिटल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, कोलकाता.Rajasthan Royals (RR)३० मार्च: वि.चेन्नई सुपर किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, गुवाहाटी०४ एप्रिल: वि.गुजरात टायटन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, अहमदाबाद७ एप्रिल: वि. मुंबई इंडियन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, गुवाहाटी१० एप्रिल: वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु – सायंकाळी ७:३० वाजता,गुवाहाटी१३ एप्रिल: वि. सनरायझर्स हैदराबाद – सायंकाळी ७:३० वाजता, हैदराबाद१९ एप्रिल: वि. कोलकाता नाईट रायडर्स – दुपारी ३:३० वाजता, कोलकाता२२ एप्रिल: वि. लखनौ सुपर जायंट्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,लखनौ२५ एप्रिल: वि. सनरायझर्स हैदराबाद – सायंकाळी ७:३० वाजता, जयपूर२८ एप्रिल: वि. पंजाब किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, न्यू चंदीगड१ मे: वि. दिल्ली कॅपिटल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, जयपूर९ मे: वि. गुजरात टायटन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, जयपूर१७ मे: वि. दिल्ली कॅपिटल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, दिल्ली१९ मे: वि. लखनौ सुपर जायंट्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, जयपूर२४ मे: वि. मुंबई इंडियन्स – दुपारी ३:३० वाजता, मुंबई.Sunrisers Hyderabad (SRH)मार्च २८: वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू – संध्याकाळी ७:३०, बंगळुरू०२ एप्रिल: वि. कोलकाता नाइट रायडर्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, कोलकाता५ एप्रिल: वि. लखनौ सुपर जायंट्स – दुपारी ३:३० वाजता, हैदराबाद११ एप्रिल: वि. पंजाब किंग्स – दुपारी ३:३० वाजता, न्यू चंदीगड१३ एप्रिल: वि. राजस्थान रॉयल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, हैदराबाद१८ एप्रिल: वि. चेन्नई सुपर किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, हैदराबाद२१ एप्रिल: वि. दिल्ली कॅपिटल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, हैदराबाद२५ एप्रिल: वि.राजस्थान रॉयल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, जयपूर२९ एप्रिल: वि. मुंबई इंडियन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, मुंबई०३ मे: वि. कोलकाता नाइट रायडर्स – दुपारी ३:३० वाजता, हैदराबाद६ मे: वि.पंजाब किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, हैदराबाद१२ मे: वि. गुजरात टायटन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, अहमदाबाद१८ मे: वि. चेन्नई सुपर किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, चेन्नई२२ मे: वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु – सायंकाळी ७:३० वाजता, हैदराबाद.Gujarat Titans (GT)३१ मार्च: वि.पंजाब किंग्स - सायंकाळी ७:३० वाजता, न्यू चंदीगड०४ एप्रिल: वि. राजस्थान रॉयल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, अहमदाबाद८ एप्रिल: वि. दिल्ली कॅपिटल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, दिल्ली१२ एप्रिल: वि. लखनौ सुपर जायंट्स – दुपारी ३:३० वाजता, लखनौ१७ एप्रिल: वि. कोलकाता नाइट रायडर्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, अहमदाबाद२० एप्रिल: वि. मुंबई इंडियन्स - सायंकाळी ७:३० वाजता, अहमदाबाद२४ एप्रिल: वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु – सायंकाळी ७:३० वाजता, बंगळूरु२६ एप्रिल: वि. चेन्नई सुपर किंग्स– दुपारी ३:३० वाजता, अहमदाबाद३० एप्रिल: वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु – सायंकाळी ७:३० वाजता, अहमदाबाद०३ मे: वि. पंजाब किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, अहमदाबाद९ मे: वि. राजस्थान रॉयल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, जयपूर१२ मे: वि. सनरायझर्स हैदराबाद – सायंकाळी ७:३० वाजता, अहमदाबाद१६ मे: वि. कोलकाता नाइट रायडर्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, कोलकाता२१ मे: वि.चेन्नई सुपर किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,चेन्नई .Delhi Capitals (DC)१ एप्रिल: वि. लखनौ सुपर जायंट्स– सायंकाळी ७:३० वाजता, लखनौ०४ एप्रिल: वि. मुंबई इंडियन्स – दुपारी ३:३० वाजता,दिल्ली८ एप्रिल: वि. गुजरात टायटन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, दिल्ली११ एप्रिल: वि. चेन्नई सुपर किंग्स – संध्याकाळी ७:३० वाजता, चेन्नई१४ एप्रिल: वि. गुजरात टायटन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, दिल्ली१८ एप्रिल: वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु – दुपारी ३:३० वाजता, बंगळूरु२१ एप्रिल: वि. सनरायझर्स हैदराबाद – सायंकाळी ७:३० वाजता, हैदराबाद२५ एप्रिल: वि.पंजाब किंग्स – दुपारी ३:३० वाजता, दिल्ली२७ एप्रिल: वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु – सायंकाळी ७:३० वाजता, दिल्ली१ मे: वि.राजस्थान रॉयल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,जयपूर५ मे: वि. चेन्नई सुपर किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, दिल्ली८ मे: वि. कोलकाता नाइट रायडर्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, दिल्ली११ मे: वि. पंजाब किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, धर्मशाला१७ मे: वि. राजस्थान रॉयल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, दिल्ली२४ मे: वि. कोलकाता नाइट रायडर्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, कोलकाता.Punjab Kings (PBKS)३१ मार्च: वि. गुजरात टायटन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, न्यू चंदीगड०३ एप्रिल: वि. चेन्नई सुपर किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, चेन्नई६ एप्रिल: वि. कोलकाता नाइट रायडर्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, कोलकाता११ एप्रिल: वि. सनरायझर्स हैदराबाद – दुपारी ३:३० वाजता, न्यू चंदीगड१६ एप्रिल: वि. मुंबई इंडियन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, मुंबई१९ एप्रिल: वि. लखनौ सुपर जायंट्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, न्यू चंदीगड२५ एप्रिल: वि. दिल्ली कॅपिटल्स – दुपारी ३:३० वाजता, दिल्ली२८ एप्रिल: वि.राजस्थान रॉयल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, न्यू चंदीगड०३ मे: वि. गुजरात टायटन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, अहमदाबाद६ मे: वि. सनरायझर्स हैदराबाद – सायंकाळी ७:३० वाजता, हैदराबाद११ मे: वि. दिल्ली कॅपिटल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, धर्मशाला१४ मे: वि. मुंबई इंडियन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, धर्मशाला१७ मे: वि.रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू – दुपारी ३:३० वाजता, धर्मशाला२३ मे: वि.लखनौ सुपर जायंट्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,लखनौ.Lucknow Super Giants (LSG)१ एप्रिल: वि. दिल्ली कॅपिटल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, लखनौ५ एप्रिल: वि. सनरायझर्स हैदराबाद – दुपारी ३:३० वाजता,हैदराबाद९ एप्रिल: वि. कोलकाता नाइट रायडर्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, कोलकाता१२ एप्रिल: वि. गुजरात टायटन्स – दुपारी ३:३० वाजता, लखनौ१५ एप्रिल: वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू – सायंकाळी ७:३० वाजता, बंगळूरू१९ एप्रिल: वि. पंजाब किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, न्यू चंदीगड२२ एप्रिल: वि. राजस्थान रॉयल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, लखनौ२६ एप्रिल: वि. कोलकाता नाइट रायडर्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, लखनौ०४ मे: वि. मुंबई इंडियन्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, मुंबई७ मे: वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु – सायंकाळी ७:३० वाजता,लखनौ१० मे: वि.चेन्नई सुपर किंग्स – दुपारी ३:३० वाजता,चेन्नई१५ मे: वि.चेन्नई सुपर किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, लखनौ१९ मे: वि. राजस्थान रॉयल्स – सायंकाळी ७:३० वाजता, जयपूर२३ मे: वि.पंजाब किंग्स – सायंकाळी ७:३० वाजता,लखनौ. 