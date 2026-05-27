IPL 2026 Qualifier 1 : गुजरात टायटन्सची पराभवामुळ डोकेदुखी वाढली! शुभमन गिल अन् संघाची झोप उडवणारी बातमी...

Gujarat Titans hectic travel schedule after Qualifier 1 defeat: गुजरात टायटन्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या क्वालिफायर १ सामन्यात मंगळवारी गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून पराभव पत्करावा लागला. शुभमन गिलच्या संघाला २५४ धावांचा पाठलाग करताना १६२ धावाच करता आल्या आणि RCB ने ९२ धावांनी हा सामना जिंकला. GT ला आयपीएल २०२६च्या फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी आणखी एक संधी आहे आणि त्यासाठी त्यांना क्वालिफायर २ मध्ये विजय मिळवावा लागला आहे. GT ला क्वालिफायर १ जिंकून थेट आयपीएल फायनल गाठता आली असती, परंतु पराभवासह त्यांच्यासमोर आणखी एक संकट उभं राहिलं आहे..RCB ने प्रथम फलंदाजी करताना ५ बाद २५४ धावा केल्या. कर्णधार रजत पाटीदारने हा सामना गाजवला.. मिळालेल्या दोन जीवदानाचा पुरेपूर फायदा उचलताना त्याने ३३ चेंडूंत नाबाद ९३ धावांची वादळी खेळी केली. त्यात ५ चौकार व ९ षटकारांचा पाऊस पाडला गेला. त्याच्याशिवाय विराट कोहली ( ४३), कृणाल पांड्या ( ४३) आणि देवदत्त पडिक्कल ( ३०) यांनी दमदार खेळ केला. GT च्या कागिसो रबाडा व जेसन होल्डर यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या..IPL 2026 Eliminator : राजस्थान रॉयल्स न खेळताच स्पर्धेबाहेर होणार? वैभव सूर्यवंशीचे स्वप्न अपूर्ण राहणार... नेमकी भानगड काय?.लक्ष्याचा पाठलाग करताना राहुल तेवातिया आणि जॉस बटलर सोडल्यास GT च्या अन्य फलंदाजांनी शरणागती पत्करली. राहुलने ४३ चेंडूंत ६८ धावांची खेळी करताना नवव्या विकेटसाठी मोहम्मद सिराजसह ६८ धावांची भागीदारी केली. बटलर ११ चेंडूंत २९ धावांवर माघारी परतला. जेकब डफीने तीन, तर भुवनेश्वर कुमार, रसिख सलाम व कृणाल पांड्या यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. GT चा संपूर्ण संघ १९.३ षटकांत १६२ धावांत तंबूत परतला..महत्त्वाचे अपडेट्स : IPL आता मार्च-मे मध्ये नव्हे, तर सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये होणार? दोन टप्प्यातही होऊ शकतं आयोजन; नेमकं कारण काय?.गुजरात टायटन्सची डोकेदुखी वाढली...RCB कडून झालेल्या पराभवानंतर GT ला आता क्वालिफायर २ मध्ये खेळावे लागणार आहे. शुक्रवारी हा सामना न्यू चंदीगढ येथे होणार आहे. त्यामुळे आता गुजरातला धर्मशाला येथून चंदीगढसाठी प्रवास करावा लागणार आहे. क्वालिफायर २ साठी दोन दिवस शिल्लक आहेत आणि त्यानंतर जर त्यांनी क्वालिफायर २ जिंकला, तर त्यांना लगेच अहमदाबादसाठी प्रवास करावा लागेल. ३१ मे रोजी हा सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. सततच्या प्रवसाने गुजरात टायटन्सची दमछाक होणार आहे आणि कदाचित त्यामुळे त्यांच्या खेळावरही परिणाम होऊ शकतो.