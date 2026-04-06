IPL 2026 : हार्दिक पांड्याच्या प्रकृतीबाबत मोठे अपडेट्स, MI vs RR सामना खेळणार की नाही? मुंबईच्या कोचचे वैभव सूर्यवंशीबद्दलही विधान

Hardik Pandya Fit to Play vs RR? MI Coach Gives Big Update: मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या इंडियन प्रीमिअर लीगमधील पुढील सामना खेळणार की नाही, याबाबत मोठे अपडेट्स समोर आले आहेत. IPL 2026 मधील मागील लढतीत सूर्यकुमार यादवने मुंबई इंडियन्सचे नेतृत्व केले होते आणि दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धचा हा सामना MI ला गमवावा लागला होता. त्यात मुंबईचा पुढचा सामना राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध होणार आहे आणि गुवाहाटी येथे होणाऱ्या या लढतीपूर्वी रोहित शर्मासह MI च्या खेळाडूंनी कामाख्या देवीचे दर्शन घेतले. पण, अजूनही हार्दिकच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह होतेच.. अशात एक महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आले आहेत..MI चा कर्णधार हार्दिक पांड्या आजारपणामुळे ४ एप्रिल रोजी अरुण जेटली स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध झालेल्या सामन्यात खेळू शकला नाही. त्याच्या जागी दीपक चहरला संधी देण्यात आली. त्या सामन्यादरम्यान नाणेफेकीच्या वेळी, प्रभारी कर्णधार सूर्याने सांगितले की,"हार्दिकची प्रकृती ठीक नव्हती आणि तो चांगल्या स्थितीत दिसत नसल्यामुळे आजच्या सामन्यासाठी तंदुरुस्त नव्हता." त्या सामन्यात मधल्या फळीत हार्दिकच्या आक्रमक फलंदाजीची उणीव मुंबई इंडियन्सला जाणवली.मुंबई इंडियन्सला सहा गडी राखून पराभव पत्करावा लागला..KKR vs PBKS Weather: 'कालबैसाखी'ने नाइट रायडर्सचे टेंशन वाढवले; कोलकाताहून Live अपडेट्स, कट ऑफ टाईम अन् नियम Explain.मुंबई इंडियन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातील सामना ७ एप्रिल रोजी गुवाहाटी येथे होणार आहे. या सामन्यापूर्वी मुंबईसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. हार्दिकने गुवाहाटीमध्ये संघासोबत सराव सुरू केला असून, तो या मोसमातील आपल्या संघाच्या तिसऱ्या आयपीएल सामन्यात खेळण्यासाठी सज्ज आहे."तो उपलब्ध असेल, त्याने काल दोन तास चांगला सराव केला. तो तंदुरुस्त आणि ठीक आहे. स्पष्टीकरण द्यायचे झाल्यास, हार्दिक जखमी नव्हता, त्याची प्रकृती ठीक नव्हती, त्यामुळेच तो सामना खेळू शकला नाही," असे MI चे गोलंदाज प्रशिक्षक पारस म्हाम्ब्रे यांनी सामन्यापूर्वीच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले..वैभव सूर्यवंशीबद्दल पारस यांना प्रश्न विचारले असता ते म्हणाले, वैभव नया नही है... हे त्याचं दुसरं वर्ष आहे. त्याची कामगिरी कौतुकास्पद आहे.. त्याच्यासाठी आम्ही तयारी केली आहे... रवी बिश्नोई खूप वर्षांपासून खेळतोय.. तो काय करतोय हे आम्ही सर्वांनी पाहिले आहे. तो या वर्षी काही वेगळं नाही करत आहे..