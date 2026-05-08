IPL 2026 : हार्दिक पांड्या रायपूरला पोहोचला, पण Mumbai Indians च्या सराव सत्रात भाग नाही घेतला! सूर्यकुमारबाबत महत्त्वाचे अपडेट्स...

Hardik Pandya skips Mumbai Indians practice in Raipur: मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या गुरुवारी रात्री रायपूर येथे दाखल झाला. पण, शुक्रवारी संघाच्या सराव सत्रात त्याने सहभाग घेतला नाही. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये मुंबईला रविवारी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध सामना खेळायचा आहे. हार्दिकला पाठदुखीचा त्रास झाला होता आणि त्यामुळे त्याला मागील सामन्याला मुकावे लागले होते. सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात सूर्यकुमार यादवने MI चे नेतृत्व सांभाळले होते आणि तो सामना जिंकला होता. .MI चे शुक्रवारी ऑप्शनल सराव सत्र होते आणि हार्दिक विश्रांती घेण्याचा निर्णय घेतला. सूर्यकुमार यादव अजूनही संघात दाखल झालेला नाही. कालच सूर्याच्या गरी नन्ही परी आली आणि त्यामुळेच तो मुंबईच्या खेळाडूंसोबत रायपूरला दाखल झाला नव्हता. आता तो संघात कधी सहभागी होईल, हे सांगता येत नाही. त्याच्या उपलब्धतेबाबतचा निर्णय शनिवारी घेतला जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले..DC vs KKR Live: लोकेश राहुलची ऐतिहासिक कामगिरी! IPL मध्ये असा पराक्रम केला, जो आतापर्यंत एकालाही नव्हता जमला... .हार्दिकच्या अनुपस्थितीत सूर्याने सनरायझर्सविरुद्ध मुंबई इंडियन्सचे नेतृत्व केले होते. रविवारच्या सामन्यासाठी दोघेही अनुपलब्ध असतील, तर संघ व्यवस्थापनाला नवीन हंगामी कर्णधार नियुक्त करावा लागेल. रेव्हस्पोर्ट्झला मिळालेल्या माहितीनुसार, जर हार्दिक आणि सूर्या अनुपस्थित राहिले, तर तिलक वर्मा यांच्या नावाचा विचार केला जात आहे. मुंबई इंडियन्स १० सामन्यांत ३ विजय मिळवून तालिकेत नवव्या क्रमांकावर आहेत..मुंबई इंडियन्सचे प्ले ऑफचे चान्स...मुंबई इंडियन्सला १० सामन्यांत ७ पराभव पत्करावे लागले आहेत आणि त्यांचे ६ गुण आहेत. त्यामुळे उर्वरित चार सामने जिंकून ते जास्तीतजास्त १४ गुणांपर्यंत पोहोचू शकतील. या परिस्थितीत त्यांचे प्ले ऑफ खेळणे अवघडच आहे. कारण, तालिकेत अव्वल चार क्रमांकावर असलेल्या संघांची गुणसंख्या १२ आणि त्यापेक्षा जास्त आहे. त्यात पाचव्या क्रमांकावर असलेल्या गुजरातच्या खात्यातही १२ व चेन्नई सुपर किंग्सच्या खात्यात १० गुण आहेत.