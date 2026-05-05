DC vs CSK Live: हिटविकेट अन् झेलही! Nitish Rana ची विकेट पाहून सारे चक्रावले... चर्चा रंगली, पण सत्य काही वेगळेच...Video

Nitish Rana rare dismissal hit wicket and caught explanation: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या सामन्यात मंगळवारी विचित्र विकेट पाहायला मिळाली. दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यातल्या या सामन्यात नितीश राणाच्या विकेटवरून वेगळीच चर्चा रंगू लागली आहे. CSK च्या गोलंदाजांनी टिच्चून मारा करताना DC चा निम्मा संघ ६९ धावांत तंबूत पाठवला, परंतु त्रिस्तान स्तब्स व समीर रिझवी मैदानावर उभे राहिले आणि संघाला सन्मानजनक धावसंख्या उभारून दिली..पथूम निसंका ( १९) व लोकेश राहुल ( १२) या दोन्ही सलामीवीरांना आज साजेशी कामगिरी करण्यापासून चेन्नईच्या गोलंदाजांनी रोखले. मुकूल चौधरी व अकिल होसैन यांनी विकेट घेतल्यानंतर नूर अहमदने चमक दाखवली आणि त्याने नितीश राणा ( १५) व करुण नायर ( १३) यांना माघारी पाठवले आणि त्यात गुरजपनीत सिंगने कर्णधार अक्षर पटेल ( २) याची विकेट घेतली. दिल्लीची अवस्था ५ बाद ६९ अशी झाली..Rohit Sharma च्या कमबॅकमागे दोन 'unsung heroes'! हिटमॅनने मानले आभार; जाणून घ्या कोण ते? एक आहे अभिनेत्रीचा पती अन्....नितीश राणाच्या बाबतीत नेमके काय घडले?नूर अहमदने टाकलेल्या १०व्या षटकाच्या तिसऱ्या चेंडूवर नितीश राणाने बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला फटका मारला आणि कार्तिक शर्माने तो अचूक टिपला. राणा बाद झाल्यानंतर त्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्यात झेलबाद होण्यापूर्वी नितीशची हिटविकेट पडल्याचा दावा केला जात आहे आणि आयपीएलमध्ये अशी विचित्र विकेट इतिहासात पाहिली गेली नसल्याचा दावा केला जातोय. पण, तो व्हिडीओ नीट पाहिल्यास नितीशची बॅट स्टम्पवर लागलीच नसल्याचे दिसतेय, तर संजू सॅमसनचा पाय लागल्याने बेल्स उडाल्याचे दिसतेय. .त्रिस्तान स्तब्सने सुटलेल्या झेलचा पुरेपूर फायदा उचलला आणि समीर रिझवीसह त्याने संघाचा डोलारा सांभाळला. स्तब्सने ३१ चेंडूंत ३८ आणि समीरने २४ चेंडूंत नाबाद ४० धावा केल्या. दिल्लीने ७ बाद १५५ धावांपर्यंत मजल मारली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.