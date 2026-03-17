IPL 2026 Marathi News: मुंबई इंडियन्सच्या 'वानखेडे'वरील सामन्यांच्या तिकिटांची खरेदी कुठून कराल? चाहत्यांसाठी मोठी घोषणा

how to buy Mumbai Indians tickets IPL 2026? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या पहिल्या २० सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले. मुंबई इंडियन्स त्यांचा पहिला सामना २९ मार्च रोजी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर कोलकाता नाइट रायडर्सविरुद्ध खेळणार आहे. सलामीचा सामना गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणार आहे. BCCI ने जाहीर केलेल्या पहिल्या टप्प्यातील वेळापत्रकानुसार MI घरच्या मैदानावर २ सामने खेळणार आहेत आणि आता मुंबईने त्यांच्या घरच्या मैदानावरील तिकिटांच्या विक्रीबाबत महत्त्वाचे अपडेट्स दिले आहेत..पहिल्या टप्प्यातील वेळापत्रकात मुंबई इंडियन्सला दिल्ली ( ४ एप्रिल) आणि गुवाहाटी ( ७ एप्रिल) येथे दोन सामने अनुक्रमे दिल्ली कॅपिटल्स व राजस्थान रॉयल्स यांच्याविरुद्ध खेळावे लागतील. हार्दिक पांड्याचा संघ १२ एप्रिल रोजी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला भिडेल. मुंबई इंडियन्सने IPL 2025 मध्ये प्ले ऑफमध्ये प्रवेश केला होता,परंतु पाचवेळच्या विजेत्यांना एलिमिनेटरमध्ये पंजाब किंग्सकडून पराभव पत्करावा लागला..मुंबई इंडियन्स - रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन मिन्झ, रायन रिकल्टन, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), नमन धीर, मिचेल सँटेनर, विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकूर, राज बावा, शेरफेन रुदरफोर्ड, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, अश्विनी कुमार, रघू शर्मा, अल्हा गजहनफर, मयंक मार्कंडे, क्विंटन डी कॉक, मयंक रावत, अथर्व अंकोलेकर, मोहम्मद इझहार, दानिश मालेवार..where to book IPL tickets Mumbai Indians matches?मुंबई इंडियन्सने तिकिटांची विक्री चार टप्प्यांत ठेवली आहे. पहिल्या टप्प्यात GPAY धारकांना तिकीट खरेदी करता येणार आहे. ही तिकिटांची विक्री १९ मार्च रोजी रात्री १२ ते २१ मार्च रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत असणार आहे. त्यानंतर २१ व २२ मार्च रोजी MI Gold, Silver आणि Junior members यांना तिकीट खरेदी करता येतील.तिसऱ्या टप्प्यात MI Blue members आणि BMS pre-registered users यांना २२ ते २३ मार्च रोजी, तर चौथ्या टप्प्यात सर्वसामान्य माणसांना २३ ते २४ मार्च रोजी तिकिटांची खरेदी करता येणार आहे..Mumbai Indians (MI) IPL 2026 Schedule – Match List२९ मार्च - मुंबई इंडियन्स वि. कोलकाता नाइट रायडर्स, मुंबई४ एप्रिल - दिल्ली कॅपिटल्स वि. मुंबई इंडियन्स, दिल्ली७ एप्रिल - राजस्थान रॉयल्स वि. मुंबई इंडियन्स, गुवाहाटी१२ एप्रिल - मुंबई इंडियन्स वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, लखनौ