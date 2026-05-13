IPL 2026 : चेन्नई सुपर किंग्सला खूप मोठा धक्का! मॅच विनर खेळाडूला दुखापत, उपचारासाठी लंडनला जाणार; स्पर्धेतून माघार निश्चित

Chennai Super Kings injury update on Jamie Overton: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या पर्वात चेन्नई सुपर किंग्समागे लागलेले दुखापतीचं ग्रहण काही केल्या जात नाहीए... आयुष म्हात्रे, खलील अहमद व नॅथन एलिस आणि रामकृष्ण घोष यांना दुखापतीमुळे IPL 2026 मधून माघार घ्यावी लागली. त्याचा परिणाम संघाच्या कामगिरीवरही झालेला पाहायला मिळाला. पण, त्यातून सावरताना CSK ने प्ले ऑफच्या शर्यतीत स्वतःला कायम ठेवले आहे. मात्र, आता त्यांचा पुढील प्रवास आणखी खडतर होण्याचे संकेत मिळाले आहेत, कारण त्यांचा मॅच विनर खेळाडूच उर्वरित सामन्यांना मुकण्याची संकेत मिळाले आहेत..महेंद्रसिंग धोनी आयपीएलच्या या पर्वात अद्याप एकही सामना खेळलेला नाही. त्यात एकामागून एक खेळाडू दुखापतीमुळे स्पर्धेबाहेर झाले आहेत. CSK ने ११ सामन्यांत ६ विजय मिळवून १२ गुणांसह स्वतःला प्ले ऑफच्या शर्यतीत कायम राखले आहे. त्यांना उर्वरित ३ सामने जिंकून १८ गुणांसह प्ले ऑफमध्ये पोहोचता येणार आहे. उर्वरित सामन्यांत त्यांना लखनौ सुपर जायंट्स ( १५ मे), सनरायझर्स हैदराबाद ( १८ मे) व गुजरात टायटन्स ( २१ मे) यांच्याविरुद्ध खेळायचे आहेत. त्यापैकी केवळ एक सामना घरच्या मैदानावर १८ मे रोजी होणार आहे. त्यात महेंद्रसिंग धोनीच्या खेळण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या फॅन्सला दुसराच झटका बसला..IPL 2026 : चेन्नईच्या ताफ्यात दाखल झालेला Macneil Hadley Noronha कोण? UAEत बालपण; DC, KKR, MI साठी दिलेलं ट्रायल... \t .त्यात चेन्नई सुपर किंग्सचा प्रमुख गोलंदाज जेमी ओव्हरटन दुखापतीमुळे लंडनला परतला आहे आणि त्यामुळे तो आयपीएलच्या उर्वरित संपूर्ण हंगामातून बाहेर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. CSK ने निवेदनात म्हटले की, "जेमी ओव्हरटनच्या उजव्या मांडीला दुखापत झाली असून, पुढील तपासणी आणि उपचारांसाठी तो युनायटेड किंगडमला (UK) परतणार आहे." .जेमीने या आयपीएलमध्ये १० सामन्यांत १४ विकेट्स घेऊन चेन्नईच्या यशात खूप मोठा वाटा उचलला आहे आणि त्याने फलंदाजीतही नाबाद ४३ च्या सर्वोत्तम खेळीसह १३६ धावांचे योगदान दिले आहे. त्याच्या गैरहजेरीत अंशूल कंबोज, नूर अहमद, अकील होसैन, गुरजपनीत सिंग यांच्यावर जबाबदारी असेल. स्पेन्सर जॉन्सला खेळण्याची संधी मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.