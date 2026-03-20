IPL 2026 Injury Updates: मुंबई इंडियन्ससह ८ संघांना बसलाय दुखापतीचा फटका; आतापर्यंत १४ खेळाडूंनी वाढवली फ्रँचायझींची डोकेदुखी

Mumbai Indians injury update IPL 2026: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६, तोंडावर आली असताना अनेक संघांना दुखापतीचा फटका बसलेला दिसतोय. मुंबई इंडियन्सच्या अथर्व अंकोलेकरने गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे संपूर्ण स्पर्धेतून माघार घेतली आहे. अशातच KKR, CSK, SRH, DC, RR, LSG आणि गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूलाही याच समस्येचा सामना करावा लागतोय. या संघांचे स्टार खेळाडू एकतर संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर झाले आहेत, अन्यथा सुरूवातीच्या काही सामन्यांना मुकणार आहेत. त्यामुळे संघांच्या रणनितीवर परिणाम होणार आहे..RCB विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात IPL 2026 चा पहिला सामना २८ मार्च रोजी बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणार आहे. पण, या सामन्यात जोश हेझलवूडच्या समावेशाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहिला आहे. हेझलवूड सुरुवातीच्या काही सामन्यांना मुकण्याची शक्यता आहे. SRH च्या ऑस्ट्रेलियन ऑल राऊंडर जॅक एडवर्ड्सने पायाच्या दुखापतीमुळे स्पर्धेतूनच माघार घेतली आहे. त्यात पॅक कमिन्स व इशान मलिंगा यांच्या सहभागावरही प्रश्नचिन्ह आहेच..IPL 2026 Marathi News: बाळासोबत वेळ घालवायचाय... ७ सामने नाही खेळू शकणार स्टार गोलंदाज... नियमानुसार होणार बंदीची कारवाई?.कोलकाता नाइट रायडर्सचा हर्षित राणा यानेही गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे माघार घेतल्याच जमा आहे. चेन्नई सुपर किंग्सच्या नॅथन एलिसने हॅमस्ट्रींग दुखापतीमुळे माघार घेतली आहे आणि फ्रँचायझी त्याची रिप्लेसमेंट शोधत आहेत. मॅथ्यू शॉर्टचाही अंगठा फ्रँक्चर आहे. राजस्थान रॉयल्सच्याही सॅम कुरन व डोनोव्हन फरेरा यांना दुखापत झालीय आणि कुरनच्या समावेशावर संभ्रम आहे. लखनौ सुपर जायंट्सच्या वनिंदु हसरंगाने हॅमस्ट्रींग दुखापतीमुळे माघार घेतली आहे. मोहसिन नक्वी व मयांक यादव या जलदगती गोलंदाजांनाही दुखापतीने घेरले आहे..दिल्ली कॅपिटल्सलाही मोठा धक्का बसला आहे आणि ऑस्ट्रेलियन जलदगती गोलंदाज मिचेल स्टार्क हा वर्क लोड मॅनेज करण्यासाठी सुरुवातीच्या काही सामन्यांना मुकणार आहे. पंजाब किंग्सचा ल्युकी फर्ग्युसन हाही वैयक्तिक कारणामुळे सुरुवातीच्या काही सामन्यांना मुकणार आहे..Injury updates of teams in IPL 2026:KKR – हर्षित राणा (गुडघ्याची शस्त्रक्रिया; स्पर्धेबाहेर जाण्याची शक्यता)CSK – नॅथन एलिस (हॅमस्ट्रिंगची दुखापत; सुरुवातीच्या टप्प्यांतून बाहेर), मॅथ्यू शॉर्ट (अंगठ्याला फ्रॅक्चर)MI – अथर्व अंकोलेकर (गुडघ्याची दुखापत; स्पर्धेबाहेर)SRH – जॅक एडवर्ड्स (पायाच्या दुखापतीमुळे स्पर्धेबाहेर), पॅट कमिन्स (पाठीची दुखापत; सुरुवातीचे सामने गमावण्याची शक्यता), ईशान मलिंगा (खांद्याची दुखापत)RR – सॅम करन (जांघेची दुखापत; खेळण्यासाठी अनुपलब्ध राहण्याची शक्यता), डोनोव्हन फरेरा (खांद्याची दुखापत)LSG – वानिंदू हसरंगा (हॅमस्ट्रिंगची समस्या), मोहसीन खान (गुडघ्याच्या शस्त्रक्रियेतून सावरत आहे), मयंक यादव (फिटनेसबाबतच्या चिंता अजूनही कायम)RCB – जोश हेझलवुड (हॅमस्ट्रिंगची दुखापत; सुरुवातीचे टप्पे गमावणार)DC – मिचेल स्टार्क (कामाचा ताण नियोजित करण्यासाठी; सुरुवातीचे टप्पे गमावणार).