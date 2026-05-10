CSK vs LSG Live : जॉश इंग्लिसची मेहनत वाया! रिषभ पंतसह लखनौच्या फलंदाजांनी माती खाल्ली, जेमी ओव्हरटनने झटक्यात मॅच फिरवली

Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants Marathi Cricket Update: जॉश इंग्लिसच्या आक्रमक खेळीनंतरही लखनौ सुपर जायंट्सच्या अन्य फलंदाजांनी निराशाजनक कामगिरी केली. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२ चेन्नई सुपर किंग्सच्या गोलंदाजांना इंग्लिसने चांगलाच चोपला होता. त्याने ३३ चेंडूंत ८५ धावांची वादळी खेळी करताना १० चौकार व ६ षटकार खेचले. परंतु त्याची विकेट पडली अन् CSK च्या गोलंदाजांनी सामन्यात पुनरागमन केले. LSG ने ५३ धावांत पाच फलंदाज गमावले आणि त्यांना अपेक्षित धावसंख्येपासून दूर राहवे लागले. Jamie Overton च्या एका षटकाने पूर्ण मॅच फिरवली... .प्ले ऑफच्या शर्यतीतून जवळपास बाहेर पडलेल्या LSG ने चेपॉकवर राज्य गाजवले. जॉस इंग्लिस व मिचेल मार्श यांनी पहिल्या विकेटसाठी ५.१ षटकांत ७७ धावा जोडून विक्रम नोंदवला. इंग्लिसने CSK च्या सर्व गोलंदाजांना पाणी पाजले होते आणि पॉवर प्लेमध्ये त्याने एकट्याने ७७ धावा चोपल्या. आयपीएल इतिहासातील पॉवर प्लेमधील ही चौथी सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी ठरली. अंशूल कंबोजने सहाव्या षटकात मार्शला ( १०) माघारी पाठवल्यानंतर LSG च्या धावांचा वेग संथ झाला..CSK vs LSG Live : जॉस दी बॉस! इंग्लिसने चेपॉकवर १६ चेंडूंत ७६ धावांचा पाऊस पाडला; २००९ सालचा जबरदस्त विक्रम मोडला....मिचेल मार्शने आज लखनौकडून १००० धावा पूर्ण केल्या. कमी डावात फ्रँचायझीकडून १००० धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये मार्शने आज डेव्हॉन कॉनवे ( चेन्नई) व लोकेश राहुल ( दिल्ली) यांच्या २४ इनिंग्सच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. यात ख्रिस गेल ( २० डाव, बंगळरू), शॉन मार्श ( २१ डाव, पंजाब) आणि लेंडन सिमन्स ( २३ डाव, मुंबई ) आणि लोकेश राहुल ( २३ डाव, पंजाब) हे पुढे आहेत. नूर अहमदला गोलंदाजीला आणण्याचा ऋतुराजचा प्रयत्न यशस्वी ठरला आणि निकोलस पूरन ( १) स्वस्तात बाद झाला..पण, इंग्लिस दुसऱ्या बाजूने जोरदार फटकेबाजी करत राहिला आणि त्याच्या या खेळीला जेमी ओव्हरटनने ब्रेक लावला. ओव्हरटनच्या चेंडूवर रिव्हर्स स्वीप मारण्याच्या प्रयत्नात इंग्लिस यष्टिरक्षक संजू सॅमसनकडे झेल देऊन परतला. इंग्लिसने ३३ चेंडूंत १० चौकार व ६ षटकारांसह ८५ धावांची वादळी खेळी केली. त्याच षटकात ओव्हरटनने LSG चा कर्णधार रिषभ पंतचा ( १५) त्रिफळा उडवला. रिषभच्या बॅटला लागून चेंडू यष्टिंवर आदळला. १३ व्या षटकात एडन मार्करम ( ६) डेवॉल्ड ब्रेव्हिसच्या डायरेक्ट थ्रोवर रन आऊट झाला. .१ ते ६ षटकांत १ बाद ९१ धावा करणाऱ्या लखनौचा डाव ७ ते १६ षटकांत ५ बाद ६८ असा गडगडला. ऋतुराजने यशस्वी डावपेच आखून लखनौला बॅकफूटवर फेकले. नूरने ४-०-२४-१ अशी स्पेल संपवली. शाहबाज अहमद ( ४३ धावा, २५ चेंडू) व हिमंत सिंग ( १७) यांनी लखनौला ८ बाद २०३ धावांची सन्मानजनक धावसंख्या गाठून दिली. ओव्हरटनच्या शेवटच्या षटकात १७ धावा आल्या आणि त्याची स्पेल ४-०-३६-३ अशी संपली.