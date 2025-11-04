IPL 2026 Update: काव्या मारनचा धक्कादायक निर्णय घेण्याच्या तयारीत, असं करण्याची खरच गरज आहे का? सनरायझर्स हैदराबाद...

IPL 2026 retention and release list updates for SRH: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ पूर्वी मिनी ऑक्शन होणार आहे आणि आता सर्व फ्रँचायझी पुन्हा नव्याने संघबांधणी करण्यासाठी तयार झाले आहेत. मुंबई इंडियन्सची साथ सोडून रोहित शर्मा ( Rohit Sharma) कोलकाता नाइट रायडर्सकडे जाणार असल्याची चर्चा होती.. पण, मुंबईच्या फ्रँचायझीने त्याला पूर्णविराम दिला. त्यात इशान किशन पुन्हा मुंबईकडे येणार असल्याची चर्चा आहे. संजू सॅमसन व लोकेश राहुल हेही संघ बदलणार असल्याची चर्चा असताना सनरायझर्स हैदराबाद ( SRH) मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत. .सनरायझर्सला मागील पर्वात काही खास कामगिरी करता आली नव्हती आणि त्यामुळेच ते काही मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत. टाईम्सच्या वृत्तानुसार SRH आयपीएल २०२६ मिनी ऑक्शनपूर्वी सुपरस्टार यष्टिरक्षक-फलंदाज हेनरिच क्लासेन ( Heinrich Klassen) याला रिलीज करण्याची शक्यता वर्तवली गेली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे क्लासेनसाठी याच फ्रँचायझीने आयपीएल २०२५ ऑक्शनपूर्वी सर्वाधिक २३ कोटी रुपये मोजले होते. त्यानंतर पॅट कमिन्स ( १८ कोटी) व अभिषेक शर्मा ( १४ कोटी) यांच्यासाठी फ्रँचायझीने खिसा रिकामी केला होता. .Women's World Cup Team: वर्ल्ड कपच्या सर्वोत्तम संघात हरमनप्रीत कौरला स्थान नाही; भारताच्या तीन खेळाडूंची निवड, कॅप्टन कोण?.आयपीएल २०२५ मध्ये क्लासेनने १७२.६९ च्या स्ट्राईक रेटने ४८७ धावा केल्या होत्या. त्यात एक शतक व एक अर्धशतक होते. 'अशी चर्चा आहे आणि SRH ची ही स्मार्ट चाल ठरू शकते, असे या वृत्तात सूत्राने म्हटले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, मिनी ऑक्शनपूर्वी २३ कोटी खिशात घेऊन जाणे, हे फ्रँचायझीच्या फायद्याचा निर्णय ठरणार आहे. त्यांना गोलंदाजी विभाग व मधल्या फळीत सुधारणा करण्याची गरज आहे. ते क्लासेनसाठी ऑक्शनमध्ये पुन्हा बोली लावू शकतात आणि कमी किमतीत पुन्हा ताफ्यात घेऊ शकतात. याने त्यांना आणखी काही खेळाडू घेण्यास मदत होईल. .या वृत्तानुसार SRH त्यांची ऑक्शन स्ट्रॅटर्जी ठरवत आहेत आणि २०२६ मध्ये ते दमदार पुनरागमनासाठी तयारी करत आहेत. २०२४ मध्ये त्यांना उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते, परंतु २०२५ मध्ये त्यांची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक झाली. अभिषेक शर्मा व नितीश कुमार रेड्डी यांनी चांगला खेळ केला होता. .Women's World Cup Team: वर्ल्ड कपच्या सर्वोत्तम संघात हरमनप्रीत कौरला स्थान नाही; भारताच्या तीन खेळाडूंची निवड, कॅप्टन कोण?.याच वृत्तानुसार फ्रँचायझी मोहम्मद शमीलाही रिलीज करून १० कोटी रुपये वाचवण्याच्या विचारात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.