RR vs KKR Live: कोलकाताने अखेर विजय मिळवला; राजस्थानला Rinku Singh चा झेल सोडणे महागात पडले, मुंबई इंडियन्सला धक्का

Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals Marathi Update: कोलकाता नाइट रायडर्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये अखेर पहिल्या विजयाची चव चाखली. राजस्थान रॉयल्सच्या १५५ धावांचा पाठलाग करताना KKR च्या आघाडीच्या फलंदाजांनी शरणागती पत्करली होती. पण, रिंकू सिंगला ( Rinku Singh) दिलेले जीवदाना RR ला महागात पडले. रवींद्र जडेजाच्या गोलंदाजीवर रिंकू ८ धावांवर असताना नांद्रे बर्गरने त्याचा सोपा झेल टाकला होता. तोच क्षण सामन्याला कलाटणी देणारा ठरला आणि रिंकूने KKR ला मॅच जिंकून दिली. .RR च्या स्फोटक फलंदाजांना शांत ठेवण्यात KKR च्या गोलंदाजांना यश आले. वैभव सूर्यवंशीने २८ चेंडूंत ४६ धावांची आक्रमक सुरुवात केली, परंतु वरुण चक्रवर्थीने RR ला धक्के दिले. वैभवसह त्याने कर्णधार रियान पराग ( १२) व ध्रुव जुरेल ( ५) यांना माघारी पाठले. यशस्वी जैस्वाल ३९ धावांवर सुनील नरीच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. त्यानंतर राजस्थानभवती कोलकातच्या गोलंदाजांनी फास आवळला. संघाला ९ बाद १५५ धावांपर्यंत मजल मारता आली. कार्तिक त्यागीने एकाच षटकात ३ विकेट्स घेतल्या. नरीनच्या नावावर २ बळी राहिले..RR vs KKR Live: ध्रुव जुरेलची भन्नाट स्टम्पिंग... कॅमेरून ग्रीन अम्पायरचा निर्णय येण्यापूर्वीच मैदानाबाहेर गेला... अशी चपळता क्वचितच पाहिली असेल Video .लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या KKR ला जोफ्रा आर्चरने पहिल्याच चेंडूवर टीम सेइफर्टचा त्रिफळा उडवून धक्का दिला. नांद्रे बर्गरने दुसऱ्या षटकात अजिंक्य रहाणेला बाद केले. आयपीएलमध्ये सर्वाधिक १२ वेळा शून्यावर बाद होणाऱ्या ओपनरचा नकोसा विक्रम अजिंक्यच्या नावावर नोंदवला गेला. त्याने आज पार्थिव पटेल ( ११) याला मागे टाकले. कोलकाताचे दोन्ही सलामीवीर भोपळ्यावर माघारी परतण्याची ही दुसरी वेळ ठरली. यापूर्वी २०१४ मध्ये दिल्ली डेअरडेव्हिल्सविरुद्ध दुबईतील सामन्यात गौतम गंभीर व जॅक कॅलिस हे भोपळ्यावर बाद झाले होते..गौतम गंभीर याच्यानंतर सलग दोन डावांत शू्न्यावर बाद होणारा अजिंक्य हा KKR चा दुसरा कर्णधार ठरला. जोफ्रा आर्चर आयपीएल २०२६ मध्ये पॉवर प्लेमध्ये सर्वाधिक ६ विकेट्स घेणारा गोलंदाज ठरला. त्यानंतर प्रिंस यादव व जेकब डफी ( प्रत्येकी ५ ) यांचा क्रमांक येतो. या पर्वात RR ने पॉवर प्लेमध्ये सर्वाधिक १६ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर KKR ने सर्वाधिक १५ विकेट्स गमावल्या आहेत. कॅमेरून ग्रीन व अंगकृश रघुवंशी यांनी १९ चेंडंत ३२ धावांची भागीदारी करून कोलकाताचा डाव सावरला होता. पण, रवी बिश्नोईने पाचव्या षटकात ही जोडी तोडली..ध्रुव जुरेलने अविश्वसनीय स्टम्पिंग करून ग्रीनला २७ धावांवर ( १३ चेंडू) माघारी जाण्यास भाग पाडले. या विकेटनंतर रवींद्र जडेजाने फास आवळला. त्याने अंगकृशला ( १०) पायचीत केले आणि मोठा फटका मारणाऱ्या रोव्हमन पॉवेलला ( २३) झेलबाद केले. कोलकाताचा निम्मा संघ ७० धावांवर तंबूत परतला. नांद्रे बर्गरने ११व्या षटकात रिंकू सिंगचा सोपा झेल टाकला अन्यथा जड्डूला तिसरी विकेट मिळाली असती. जड्डू प्रचंड संतापलेला दिसला. १९ वर्षीय यश राज पुंजाने १४व्या षटकात रमनदीप सिंगचा ( १०) त्रिफळा उडवून RR ला आणखी एक यश मिळवून दिले..रिंकूला जीवदान देणे राजस्थानला चांगलेच महागात पडले. ३० चेडूंत ५९ धावा हव्या असताना रिंकू सिंग व अनुकुल रॉय यांनी १६ व्या षटकात १९ धावा चोपल्या. त्यानंतर १७व्या षटकात १२ धावा चोपून १८ चेंडू २८ धावा असा सामना जवळ आणला. पण, १८व्या षटकात ब्रिजेश शर्माने फक्त ७ धावा दिल्या. १९ व्या षटकात १२ धावा आल्याने ६ चेंडू ९ धावा असा सामना KKR च्या बाजूने झुकला. पण, रियानने शेवटचं षटक ब्रिजेशला दिले आणि रिंकूने दोन चौकार खेचून सामना जिंकून दिला. अनुकूल १६ चेंडूंत २९ धावांवर नाबाद राहिला, तर रिंकूने ३४ चेंडूंत ५३ धावांची खेळी करून संघाला ४ विकेट्स राखून विजय मिळवून दिला. रिंकू-अनुकूल यांनी ३७ चेंडूंत ७६ धावांची मॅच विनिंग भागीदारी केली. कोलकाताने या विजयासह IPL 2026 Point Table मध्ये ९व्या क्रमांकावर आगेकूच केली. २ गुण असणारा मुंबई इंडियन्सचा संघ तळाशी गेला.