IPL 2026 Marathi News: कदाचित महेंद्रसिंग धोनीची ही शेवटची आयपीएल स्पर्धा, तो पिवळ्या जर्सीत पुन्हा दिसणार नाही !

Is IPL 2026 MS Dhoni last season for Chennai Super Kings? आयपीएल २०२६ स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी चेन्नई सुपर किंग्सचा दिग्गज खेळाडू महेंद्रसिंग धोनी याच्याबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. भारताचा माजी अष्टपैलू Irfan Pathan याने एक मोठा अंदाज व्यक्त करताना म्हटले की, ही कदाचित धोनीला पिवळ्या जर्सीत पाहण्याची शेवटची आयपीएल स्पर्धा ठरू शकते.
Irfan Pathan prediction about MS Dhoni retirement: इंडियन प्रीमिअर लीगचे आणखी एक नवीन पर्व अन् पुन्हा एकदा महेंद्रसिंग धोनीच्या आयपीएल निवृत्तीची चर्चा रंगली आहे. मागील ५-६ वर्षांपासून ही चर्चा रंगतेय आणि प्रत्येकवेळी धोनी अनेकांना चकवा देतोय. पण, यावेळी ते शक्य होईल असे दिसतेय, कारण चेन्नई सुपर किंग्सने ( CSK ) धोनीला पर्याय म्हणून संजू सॅमसनला ( Sanju Samson) राजस्थान रॉयल्सकडून मोठ्या किमतीत ट्रेड केले आहे. त्यामुळे MS Dhoni च्या निवृत्तीची शक्यता बळावली आहे. त्यात भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू इरफान पठाण यानेही तशी भविष्यवाणी केली आहे.

