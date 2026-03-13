IPL 2026 Marathi News: कदाचित महेंद्रसिंग धोनीची ही शेवटची आयपीएल स्पर्धा, तो पिवळ्या जर्सीत पुन्हा दिसणार नाही !

Irfan Pathan prediction about MS Dhoni retirement: इंडियन प्रीमिअर लीगचे आणखी एक नवीन पर्व अन् पुन्हा एकदा महेंद्रसिंग धोनीच्या आयपीएल निवृत्तीची चर्चा रंगली आहे. मागील ५-६ वर्षांपासून ही चर्चा रंगतेय आणि प्रत्येकवेळी धोनी अनेकांना चकवा देतोय. पण, यावेळी ते शक्य होईल असे दिसतेय, कारण चेन्नई सुपर किंग्सने ( CSK ) धोनीला पर्याय म्हणून संजू सॅमसनला ( Sanju Samson) राजस्थान रॉयल्सकडून मोठ्या किमतीत ट्रेड केले आहे. त्यामुळे MS Dhoni च्या निवृत्तीची शक्यता बळावली आहे. त्यात भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू इरफान पठाण यानेही तशी भविष्यवाणी केली आहे..JioHotstar’s ‘Game Plan – Know Your Team’ या कार्यक्रमात इरफान पठाणने मोठं विधान केलं आहे. संजू सॅमसन येण्याने CSK चा सलामीचा प्रश्न मिटवला आहे. तो म्हणाला, संजू सॅमसन मॅचविनर आहे. त्याने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये वेस्ट इंडिज, इंग्लंड आणि न्यूझीलंडविरुद्ध सलग तीन प्रभावी खेळी करून आपल्या शंकांना चुकीचे सिद्ध केले. आयपीएल सुरू होण्यापूर्वीच सॅमसनने शिखर गाठले असल्याने CSK त्याच्या फॉर्मवर खूप खूश असेल. त्यांच्या चाहत्यांसाठी ही चांगली बातमी आहे. चेन्नईत येत असताना, तिथली विकेट ज्या पद्धतीने खेळते ते निश्चितच त्याच्या खेळाला अनुकूल असेल. डावाची सुरुवात करताना, त्याच्या आक्रमक शैलीचा सीएसकेला खूप फायदा होईल..IPL 2026 Update: अजिंक्य रहाणेने सोडले KKR चे कर्णधारपद? व्हायरल पोस्टने उडवली खळबळ, त्यात लिहिलंय... .संजूच्या येण्याने ऋतुराज गायकवाड याच्यावरील कर्णधारपदाचा भारही हलका होईल. इरफान पठाण म्हणाला, संजू सॅमसनच्या चेन्नई सुपर किंग्जमध्ये आगमनामुळे कर्णधार ऋतुराज गायकवाडला स्वतःला थोडे अधिक व्यक्त करता येईल. आम्ही त्याला एक नेता म्हणून विकसित होताना पाहिले आहे. आयपीएलमध्ये नेतृत्व करणे आणि त्याचबरोबर MS Dhoni चा वारसा पुढे नेणे सोपे नाही. तुमच्या कारकिर्दीतील ही सर्वात कठीण गोष्ट आहे. पण धोनीचा पाठिंबा, संजू सॅमसनने आणलेल्या मदतीसह, ऋतुराजला नेहमीच फायदा होईल..MS Dhoni च्या शेवटच्या पर्वाविषयी इरफान पठाणने मोठे विधान केले. तो म्हणाला, MS Dhoni शिवाय CSK अपूर्ण आहे. हा हंगाम कदाचित त्याचा शेवटचा असेल... जेव्हा आपण त्याला पिवळ्या जर्सीमध्ये शेवटचं पाहू आणि त्याच्याशिवाय CSK व IPL ची कल्पना करणेही कठीण आहे. या हंगामात, सर्वांना एकत्र आणण्यात धोनी महत्त्वाची भूमिका बजावेल. तो नक्की किती सामने खेळेल, याबद्दल मला खात्री नाही; परंतु ड्रेसिंग रूममधील त्याची उपस्थिती संघाला खूपच फायदेशीर ठरेल. मला आशा आहे की, तो नक्कीच काहीतरी विशेष कामगिरी करून दाखवेल. त्याच्या तंदुरुस्तीबद्दल, फलंदाजीच्या क्रमांकाबद्दल आणि तो सर्व सामने खेळेल की नाही, याबद्दलचे प्रश्न आजही उपस्थित केले जातील..IPL 2026 Full Schedule : आयपीएलच्या पहिल्या २० सामन्यांत CSK, RCB, MI, PBKS, GT, LSG, RR, SRH, KKR, DC यांच्या वाट्याला किती सामने? संपूर्ण वेळापत्रक एका क्लिकवर.CSK first phase of IPL 2026 schedule:३० मार्च - राजस्थान रॉयल्स वि. चेन्नई सुपर किंग्स, गुवाहाटी३ एप्रिल - चेन्नई सुपर किंग्स वि. पंजाब किंग्स, चेन्नई५ एप्रिल - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू वि. चेन्नई सुपर किंग्स, बंगळुरू११ एप्रिल - चेन्नई सुपर किंग्स वि. दिल्ली कॅपिटल्स, चेन्नई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.