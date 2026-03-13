IPL 2026 Marathi News: गतविजेत्या RCB ला स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी झटका! प्रमुख खेळाडूच्या खेळण्यावर अनिश्चिततेचे सावट

RCB fast bowler Josh Hazlewood fitness clearance news: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ चा हंगाम २८ मार्च रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) आणि सनरायझर्स हैदराबाद ( SRH ) यांच्यातील सामन्याने सुरू होणार आहे. आरसीबी गतविजेता म्हणून स्पर्धेत मैदानावर उतरणार आहे, परंतु पहिल्या सामन्याआधी त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. त्यांचा स्टार वेगवान गोलंदाज जॉश हेझलवूड दुखापतीमुळे पहिल्या सामन्यातून बाहेर पडू शकतो..हेझलवूने गेल्या हंगामात आरसीबीसाठी प्रचंड धुमाकूळ घातला होता. या हंगामातील पहिल्या सामन्यात त्याचा सहभाग धोक्यात आला आहे. हेझलवूड गेल्या नोव्हेंबरमध्ये शेफील्ड शिल्ड सामन्यात खेळला होता, परंतु सामन्यादरम्यान त्याला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली.हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीतून सावरत असताना , हेझलवुडला अॅकिलीस टेंडनमध्ये दुखापत झाली. ज्यामुळे तो पाच कसोटी सामन्यांच्या अॅशेस मालिकेतून बाहेर पडला..IPL 2026 Marathi News: धोनीच्या CSK ला काव्या मारनने कोर्टात खेचले; आयपीएलपूर्वी वातावरण तापले, नेमकी भानगड काय?.अॅकिलीस टेंडनच्या दुखापतीनंतर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी हेझलवुड तंदुरुस्त होईल असे मानले जात होते. पण, दुखापतीतून सावरत असताना, वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फक्त पाच दिवस आधी त्याला कॅल्फ स्ट्रेनचा त्रास झाला, ज्यामुळे तो स्पर्धेतून पूर्णपणे बाहेर पडला आणि त्याच्या जागी स्टीव्ह स्मिथचा समावेश करण्यात आला..हेझलवूडच्या तंदुरुस्तीबद्दल हिंदुस्तान टाईम्सशी बोलताना एका सूत्राने सांगितले की,तो अजूनही फिजिओंसोबत काम करत आहे आणि तो आयपीएलमध्ये खेळेल की नाही हे वैद्यकीय मंजुरीवर अवलंबून असेल. त्याच्या तंदुरुस्तीची वाट पाहणे सुरूच आहे. हेझलवूडने त्याच्या संघाला आयपीएल २०२५ चा हंगाम जिंकून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. गेल्या हंगामात हेझलवूडने १२ सामन्यांमध्ये २२ विकेट्स घेतल्या. ."आम्हाला, त्याची गरज होती, आम्ही आनंदी..."! पाकड्या अबरारला करारबद्ध करण्याचा SRH कडून बचाव; विसरले, भारताचा केलेला अपमान.रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - रजत पाटीदार (कर्णधार), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, कृणाल पंड्या, स्वप्नील सिंग, टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, जेकब बेथेल, जॉश हेझलवूड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिक सलाम, अभिनंद शर्मा आणि अभिनंद शर्मा, वेंकटेश अय्यर , मंगेश यादव , जेकॉब डफी, जॉर्डन कॉक्स, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विकी ओत्सवाल, सात्विक देसवाल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.