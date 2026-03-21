Video Viral : तिलक वर्माने विचारला सूर्या दादाला प्रश्न; उत्तर मिळाले, IPL 2026 मध्ये मी कर्णधार नाही, तू हार्दिकला विचार...

Suryakumar Yadav Tilak Varma viral banter: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर आता भारतीय खेळाडू इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये आपापल्या फ्रँचायझीच्या ताफ्यात दाखल झाले आहेत. वर्ल्ड कप विजेत्या संघातील बरेच स्टार खेळाडू हे मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात आहेत... वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादव, फायनलमधील मॅन ऑफ दी मॅच जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या आणि २०२४ चा वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार रोहित शर्मा MI च्या संघात आहे. त्यामुळेच हा संघ जेतेपदाच्या दावेदारांमध्ये अग्रक्रमांकावर आहे. अशात तिलक व सूर्या यांच्यातला एक मजेशीर Video सध्या सोशल मीडिया गाजवतोय....भारताच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेता संघाचा कर्णधार सूर्या दादा मुंबई इंडियन्सकडून हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली खेळणार आहे. पण, Mumbai Indians च्या ताफ्यात तिलकला त्याची भूमिका स्पष्ट माहित नाही आणि त्याने तसा प्रश्न सूर्याला विचारला. त्यावर SKY चे उत्तम मजेशीर होते. तिलकने MI कडून तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करायला मिळेल का, या संदर्भातला प्रश्न सूर्याला Star Sports च्या एका कार्यक्रमात विचारला. त्यावर सूर्याने, मी कर्णधार नाही, तू हार्दिकला विचार... असे उत्तर दिले..IPL 2026 : आधी, नो लूक षटकार... मग कॉलर टाईट... हार्दिक पांड्याचा माज जसप्रीत बुमराहने तिसऱ्या चेंडूवर ठेचला Video Viral.ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत तिलकला काही सामन्यांत खालच्या क्रमांकावर फलंदाजी करायला लागली होती आणि त्याने तेथेही त्याचा दम दाखवला होता. viral video मध्ये जेव्हा सूत्रसंचालकाने सूर्यकुमारला विचारले की, तिलकबद्दल अशी काही गोष्ट आहे, का जी जगाला माहीत नाही? त्यावर सूर्या म्हणाला, "तिलक खूप त्रासदायक आणि वैताग आणणारा आहे.".त्यानंतर तिलकने लगेचच प्रश्न विचारला. "मला पहिले हे सांग की मी तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करायला जाणार आहे की नाही?" त्यावर सूर्याने उत्तर दिले की,"मला नाही माहित. आता आयपीएलमध्ये तर मी कॅप्टन नाही आहे. माझ्या मते तुला हार्दिकला हा प्रश्न विचारायला हवा.".Video: 6.6,6,6,6... KKR च्या युवा फलंदाजाने IPL पूर्वीच शतक करत दाखवली ताकद; प्रतिस्पर्ध्यांना रहावे लागेल अलर्ट.मुंबई इंडियन्स - रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन मिन्झ, रायन रिकल्टन, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), नमन धीर, मिचेल सँटेनर, विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकूर, राज बावा, शेरफेन रुदरफोर्ड, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर, अश्विनी कुमार, रघू शर्मा, अल्हा गजहनफर, मयंक मार्कंडे, क्विंटन डी कॉक, मयंक रावत, अथर्व अंकोलेकर, मोहम्मद इझहार, दानिश मालेवार.