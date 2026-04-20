MI vs GT Live : ८ चौकार,७ षटकार! तिलक वर्माचे वादळ घोंगावले... ठोकले IPLमधील त्याचे पहिले शतक, मुंबई इंडियन्सच्या १९९ धावा

Gujarat Titans vs Mumbai Indians IPL 2026 Marathi Updates: हार्दिक पांड्या भर सामन्यात तिलक वर्माला त्याच्या संथ खेळीवरून ओरडला नसता, तर मुंबई इंडियन्सने मोठी धावसंख्या गाठली नसती. १५ व्या षटकात ४ बाद १२२ धावांपर्यंत पोहोचवलेल्या मुंबईने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये गुजरात टायटन्ससमोर आव्हानात्मक लक्ष्य उभे केले. कागिसो रबाडाने पॉवर प्लेमध्ये तीन धक्के देत MI ला बॅकफूटवर फेकले होते, परंतु नमन धीर व तिलक यांनी सामन्यात पुनरागमन करून दिले. त्यानंतर तिलकचे वादळ अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर घोंगावले....कागिसोने पहिल्या सहा षटकांत मुंबईच्या दानिश मालेवार ( २), क्विंटन डी कॉक( १३) व सूर्यकुमार यादव ( १५) यांना माघारी पाठवून संघाची अवस्था ३ बाद ४४ अशी केली. त्यानंतर नमन व तिलक या जोडीने ४० चेंडूंत ५२ धावांची भागीदारी करून गुजरातला बॅकफूटवर फेकले. नमन ३२ चेंडूंत ६ चौकार व १ षटकारासह ४५ धावांवर प्रसिद्ध कृष्णाच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. मुंबईने १५ षटकांत १२२ धावांपर्यंत मजल मारली होती..MI vs GT Live : अरे, ए काय खेळतोस! हार्दिक पांड्या Live मॅचमध्ये तिलक वर्माला बडबडला... त्यानंतर काय घडले पाहा... Video Viral.त्यानंतर कर्णधार हार्दिकने त्याला धावांचा वेग वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित केले आणि तिलकचे वादळ पाहायला मिळाले. त्याने गुजरातच्या गोलंदाजांना टारगेट करताना तुफान फटकेबाजी केली. राशिद खानने टाकलेल्या १७ व्या षटकात त्याने १५ धावा चोपल्या. १८व्या षटकात आकाश शर्माला ६,४,४,६,६ असे फटके खेचले. आकाशच्या या षटकात २६ धावा आल्या आणि या सामन्यातील हे महागडे षटक ठरले. हार्दिक ( १५) सोबत त्याने ३८ चेंडूंत ८१ धावांची भागीदारी केली..तिलकची फटकेबाजी शेवटच्या षटकापर्यंत कायम राहिली आणि त्याने आयपीएलमधील त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी खेळली. त्याने २०२३ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध ८४ धावा केल्या होत्या. तिलकने शेवटच्या चेंडूवर चौकार खेचून आयपीएलमधील त्याचे पहिले शतक पूर्ण केले. तो ४५ चेंडूंत ८ चौकार व ७ षटकारांसह १०१ धावांवर नाबाद राहिला आणि मुंबीला ५ बाद १९९ धावांपर्यंत घेऊन गेला. तिलकने त्याच्या शेवटच्या २३ चेंडूंत ८२ धावा चोपल्या.