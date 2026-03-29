MI vs KKR Live: अजिंक्य रहाणेची आक्रमक खेळी; मुंबईच्या मदतीला 'लॉर्ड' शार्दूल धावला, तरीही KKR ने उभे केले आव्हानात्मक लक्ष्य

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders Marathi Update: अजिंक्य रहाणे ( Ajinkya Rahane Fifty) व फिन अॅलन यांनी ज्या वेगाने कोलकाता नाइट रायडर्सला सुरुवात करून दिली होती, तो वेग मुंबई इंडियन्सला मधल्या षटकांत कमी करण्यात यश आले. अर्धशतक झळकावत अजिंक्यने लढा दिला, पंरतु शार्दूल ठाकूर ( ३-३९) MI साठी देवासारखा धावून आला. अंगकृश रघुवंशी व रिंकू सिंग यांनी शेवटच्या षटकांत दमदार खेळ करून मुंबईसमोर आव्हानात्मक धावा उभ्या केल्या. .अजिंक्य व फिन यांनी मुंबई इंडियन्सच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. या दोघांनी पॉवर प्लेमध्ये ७८ धावा कुटल्या आणि KKR च्या या मुंबईविरुद्धच्या आयपीएलमधील पहिल्या सहा षटकांतील सर्वाधिक धावा ठरल्या. गोलंदाजांना चोप बसत असूनही MI ने त्यांचा प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याला पाचव्या षटकात आणले आणि त्या षटकानंतर पुन्हा त्याची गोलंदाजी बंद केली. शार्दूल ठाकूरने सहाव्या षटकात फिनला ( १७ चेंडूंत ३७ धावा) बाद केले. त्यानंतर शार्दूलने दुसरा धक्का देताना कॅमेरून ग्रीनला ( १८) बाद केले. अजिंक्यने पहिल्या विकेटसाठी फिनसह ६९ धावा व ग्रीनसह दुसऱ्या विकेटसाठी ४० धावा जोडल्या..जसप्रीतला १२ व्या षटकात पुन्हा बोलावले गेले, परंतु अजिंक्यने तोपर्यंत आपले काम केले होते. त्याने व फिनने MI कॅप्टन हार्दिकच्या एका षटकात २६ धावा कुटल्या होत्या. KKR ने ७.५ षटकांत शतकी पल्ला पार केला. अजिंक्यने २७ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. मुंबई इंडियन्सविरुद्ध अजिंक्यची ही सहावी 50+ धावांची खेळी ठरली आणि त्याने शिखर धवन, ख्रिस गेल, मनिष पांडे, विराट कोहली यांच्याशी बरोबरी केली. लोकेश राहुल ( ९) आणि डेव्हिड वॉर्नर व सुरेश रैना ( ७) हे आघाडीवर आहेत..ग्रीनच्या विकेटनंतर KKR च्या धावांच्या गतीला लगाम लावण्यात MI ला काहीअंशी यश मिळाले होते. या दडपणात अजिंक्य धावांचा वेग वाढवायला गेला अन् शार्दूलने पुन्हा चमत्कार केला. अजिंक्य ४० चेंडूंत ३ चौकार व ५ षटकारांसह ६७ धावांवर झेलबाद झाला. मुंबई इंडियन्सविरुद्ध KKR कर्णधाराने केलेली ही सर्वोत्तम वैयक्तिक धावसंख्या ठरली. रिंकू सिंगला ( ८) रोहितने झेल टाकून जीवदान दिले. पाय सीमारेषेला लागेल, ही धाकधुक मनात असल्याने तो झेल सुटला..MI vs KKR Live: नाद करा, पण अजिंक्यचा कुठे! हार्दिकला हाणले सलग २ खणखणीत षटकार, रहाणेचे वादळी अर्धशतक Video पाहाच... .अजिंक्य माघारी परतल्यानंतर रघुवंशीने मोर्चा सांभाळताना रिंकूसह २३ चेंडूंत अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली. शार्दूलने त्याच्या ४ षटकांत ३९ धावांत ३ विकेट्स घेतल्या. ट्रेंट बोल्ट ( ०-३८) आज विकेटविना राहिला. रघुवंशी २९ चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ५१ धावांवर बाद झाला आणि रिंकूसह त्याची ३० चेंडूंत ६० धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. कोलकाताने ४ बाद २२९ धावा केल्या, रिंकू २१ चेंडूंत ३३ धावांवर नाबाद राहिला.