MI vs KKR Live: नाद करा, पण अजिंक्यचा कुठे! हार्दिकला हाणले सलग २ खणखणीत षटकार, रहाणेचे वादळी अर्धशतक Video पाहाच...

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders Marathi Update: कोलकाता नाइट रायडर्सचा कर्णधार अजिंक्य रहाणे ( Ajinkya Rahane) याने मुंबईचे वानखेडे स्टेडियमवर चौकार-षटकारांनी दणाणून सोडले. त्याच्यासोबतीला फिन अॅलन उभा राहिला आणि दोघांनी मुंबई इंडियन्सच्या गोलंदाजांचा चांगलाच समाचार घेतला. हार्दिक पांड्याला अजिंक्यने खेचलेले दोन षटकार पाहण्यासारखे होते. अजिंक्यने २७ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि हे त्याचे मुंबईविरुद्धचे सहावे अर्धशतक ठरले. .मुंबई इंडियन्सने २०१२ मध्ये आयपीएल पर्वाचा पहिला सामना जिंकला होता, परंतु त्यानंतर त्यांच्या वाट्याला सलामीला पराभवच आले आहे. त्यामुळे हार्दिक पांड्या घरच्या मैदानावर IPL 2026 मध्ये विजयी सलामी देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मुंबई इंडियन्सचा हा ३०० वा ट्वेंटी-२० सामना आहे आणि हा टप्पा गाठणारी ती जगातील पहिली फ्रँचायझी ठरली आहे. नाणेफेक जिंकून हार्दिक प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. मुंबईकडून शार्दूल ठाकूर, अल्लाह घझनफार व शेरफाने रुथरफोर्ड यांनी पदार्पण केले आहे. सूर्यकुमार यादव इम्पॅक्ट प्लेअर्सच्या यादीत आहे..MI vs KKR Live: मुंबई इंडियन्सचा भारी विक्रम... ठरली जगातील पहिली फ्रँचायझी; पाकिस्तानचा विक्रम आता संकटात.या सामन्यात KKR च्या सुनील नरीन यानेही विक्रम नोंदवला. आयपीएलमध्ये सर्वाधिक १९० सामने खेळणारा तो परदेशी खेळाडू ठरला. त्याने किरॉन पोलार्डला ( १८९) मागे सोडले. या विक्रमात एबी डिव्हिलियर्स ( १८४), डेव्हिड वॉर्नर ( १८४) व ड्वेन ब्राव्हो ( १६१) हे अव्वल पाचमध्ये आहेत. आयपीएलमध्ये पदार्पण करण्यापूर्वी सर्वाधिक ट्वेंटी-२० धावा नावावर असणाऱ्या फलंदाजांमध्ये फिल अॅलन ( ५२५९) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. डेविड मलान ( ६२५८) याने आयपीएल २०२१ मध्ये पंजांब किंग्सकडून पदार्पण करण्यापूर्वी सर्वाधिक ट्वेंटी-२० धावा केल्या होत्या..फिन आणि कर्णधार अजिंक्य रहाणे यांनी KKR ला सकारात्मक सुरूवात करून दिली. हार्दिकचे चौथ्या षटकात अजिंक्यने सलग दोन षटकारांनी स्वागत केले. त्यानंतर फिनने दोन चौकार खेचून ३.५ षटकांत अर्धशतकीय भागीदारी पूर्ण केली. हार्दिकच्या त्या षटकात २६ धावा कुटल्या गेल्या. अजिंक्यने जसप्रीत बुमराहचेही चौकाराने स्वागत केले. पण, सहाव्या षटकात शार्दूल ठाकूरने मुंबईला पहिले यश मिळवून दिले. फिन १७ चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ३७ धावांवर झेलबाद झाला आणि अजिंक्यसह त्याची ६९ धावांची भागीदारी तुटली. KKR ने पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ७८ धावा चोपल्या. MI विरुद्ध ही KKR ची पहिल्या सहा षटकांतील सर्वोत्तम धावसंख्या आहे..अजिंक्य व २५ कोटींचा कॅमेरून ग्रीन ( १८) यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी २१ चेंडूंत ४० धावा जोडल्या. शार्दूलनचे ही दुसरी विकेट मिळवली. हे वृत्त लिहिले तेव्हा KKR ने १० षटकांत २ बाद ११८ धावा केल्या होत्या. अजिंक्यसह मैदानावर अंगकृश रघुवंशी मैदानावर उभा आहे.