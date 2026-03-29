MI vs KKR Live: मुंबई इंडियन्सच्या Playing XI मध्ये तिघांचे पदार्पण! जसप्रीतबाबत महत्त्वाचे अपडेट्स... सूर्यकुमार यादव ११ मधून बाहेर

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders Marathi Update: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या पहिल्याच सामन्यांत धावांचा पाऊस पाहायला मिळाल्यानंतर मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवरही तसाच खेळ अपेक्षित आहे. मुंबई इंडियन्स आणि कोलकाता नाइट रायडर्स यांच्यात हा समना होतोय. पण, मुंबईने मागील गेल्या १३ वर्षांत स्पर्धेतील आपला पहिला सामना जिंकलेला नाही. मुंबई इंडियन्सने २०१२ मध्ये आयपीएल हंगामाची सुरुवात विजयाने केली होती. त्यानंतर पहिला सामना देवाला... असाच खेळ त्यांच्याकडून झाला आहे..हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली, मुंबई यावेळी आपली खराब कामगिरी पुसून काढण्याचा प्रयत्न करेल. आयपीएल २०२६ साठी मुंबईचा संघ कागदावर तरी खूपच मजबूत दिसतो. संघात रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक आणि रायन रिकल्टन यांच्या रूपात तीन आक्रमक सलामीवीर आहेत. मुंबईच्या मधल्या फळीत तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या आणि नमन धीर यांच्यासारखे दमदार फलंदाज आहेत. .Big Blow : महेंद्रसिंग धोनीनंतर CSK चा आणखी एक मॅच फिनिशर झाला जखमी, २-३ सामन्यांना मुकणार; IPL 2026 मध्ये उद्या RR ला भिडणार.संघाने लिलावात शेर्फेन रूदरफोर्डलाही संघात घेतले आहे, जो एकट्याच्या बळावर कोणत्याही सामन्याचे चित्र पालटू शकतो. कॉर्बिन बॉश, विल जॅक्स आणि शार्दुल ठाकूर फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतात. जॅक्सचा अलीकडचा फॉर्मही उत्कृष्ट राहिला आहे..Head To Headवानखेडेवर या दोन संघांमध्ये खेळलेल्या गेलेल्या मागील १२ सामन्यांपैकी KKR ला फक्त दोनच सामने जिंकता आले आहेत. आयपीएलमध्ये MI vs KKR यांच्यात एकूण ३५ सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी मुंबईने २४, तर केकेआरने ११ सामने जिंकले आहेत. MI चा संघ तगडा दिसत असला तरी रोहित व क्विंटन हे सुनील नरीनच्या फिरकीसमोर ढेपाळलेले आहेत. नरीनने रोहितलला २६ डावांत १० वेळा, तर क्विंटनला १५ डावात ६ वेळा बाद केले आहे..Hardik Pandya : मुंबई इंडियन्सकडून १६.३५ कोटी पगार; हार्दिकने गर्लफ्रेंडसाठी खरेदी केली कोट्यवधींची कार... भारतातील पहिलाच मॉडल.मुंबई इंडियन्सने आजच्या सामन्यात अफगाणिस्तानचा मिस्ट्री स्पिनर ए घझनफार, शार्दूल ठाकूर व शेरफाने रुथरफोर्ड या तीन खेळाडूंना पदार्पणाची कॅप दिली.हार्दिक पांड्याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जसप्रीत बुमराह आजच्या सामन्यात खेळणार असल्याचे हार्दिकने सांगितले. मुंबईचा संघ आज ५ फलंदाज व ६ गोलंदाजांसह मैदानावर उतरला आहे.मुंबई इंडियन्स - रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शेरफाने रुथरफोर्ड, नमन धीर, शार्दूल ठाकूर, मयांक मार्कंडे, अल्लाह घझनफर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह. IMPACT PLAYER - सूर्यकुमार यादव, कॉर्बिन बॉशन, रॉबिन मिंझ, राझ अंगद बावा, अश्वनी कुमार.