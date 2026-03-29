MI vs KKR Live: रोहित शर्माची IPL इतिहासातील वेगवान फिफ्टी! ११ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला, 'फॅब फोअर'च्या पंक्तित बसला

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders Marathi Update: रोहित शर्माने आज मुंबईचे वानखेडे स्टेडियम दणाणून सोडलं... त्याच्या चौकार-षटकारांनी चाहत्यांना खूश केलं, पण त्याचवेळी कोलकाता नाइट रायडर्सच्या गोलंदाजांना रडकुंडीला आणले. KKR च्या २२० धावांचा पाठलाग करताना मुंबई इंडियन्सच्या सलामीवीरांनी १० षटकांत १२० धावांचा टप्पा ओलांडून विजयाचा पाया भक्कम केला. रोहितने आयपीएल इतिहासातील वेगवान अर्धशतक झळकावले. त्याला रायन रिकेल्टनची दमदार साथ मिळाली. .अजिंक्य रहाणे व अंगकृश रघुवंशी यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर KKR ने २० षटकांत ४ बाद २२० धावा उभ्या केल्या. कर्णधार रहाणे व फिन अॅलन ( ३७) यांनी ११ च्या सरासरीने फटकेबाजी करून ६९ धावांची भागीदारी केली. कॅमेरून ग्रीन ( १८) स्वस्तात माघारी परतला. मधल्या षटकांत शार्दूल ठाकूरने ३ विकेट्स घेऊन MI ला सामन्यात पुनरागमन मिळवून दिले होते. अजिंक्यने ४० चेंडूंत ३ चौकार व ५ षटकारांसह ६७ धावा केल्या. रघुवंशी व रिंकू सिंग यांची ३० चेंडूंत ६० धावांची भागीदारी महत्त्वाची ठरली..रघुवंशीने २९ चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ५१ धावा चोपल्या, तर रिंकूने २१ चेंडूंत नाबाद ३३ धावा केल्या. शार्दूलने ३९ धावांत ३, तर हार्दिकने ३९ धावांत १ विकेट घेतली. रहाणेने दुसऱ्या विकेटसाठी ग्रीनसह २१ चेंडूंत ४० धावा जोडल्या. KKR ने ४ बाद २२० धावा केल्या, ज्या मुंबई इंडियन्सविरुद्ध २०१९ नंतर ( २ बाद २३२ धावा, इडन गार्डन) च्या दुसऱ्या सर्वोत्तम धावा ठरल्या. MI ला यापूर्वी मागील ७ सामन्यांत २२० हून अधिक धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यात अपयश आले आहे..रोहित शर्मा व रायन रिकेल्टन यांनी मुंबईला आक्रमक सुरुवात करून दिली. रोहितने ११ वी धाव घेताचा कोलकाताविरुद्ध आयपीएलमध्ये सर्वाधिक १०७३ धावा करण्याचा विक्रम त्याने नावावर केला. डेव्हिड वॉर्नरला त्याने मागे टाकले. रोहितने २३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करताना ३ चौकार व ५ खणखणीत षटकार खेचले. आयपीएल इतिहासातील हे त्याचे सर्वात वेगवान अर्धशतक ठरले. मुंबईने पॉवर प्लेमध्ये ८० धावा फलकावर चढवल्या. KKR चा कर्णधार अजिंक्य पायात क्रॅम्प आल्याने मैदानाबाहेर गेला. रिंकूकडे नेतृत्वाची जबाबदारी सोपवली गेली. .रोहितने २०१५च्या आयपीएल फायनलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध इडन गार्डनवर २५ चेंडूंत अर्धशतक झळकावले होते आणि ते त्याचे सर्वात वेगवान अर्धशतक होते. तो विक्रम आज मोडला गेला. रोहितने आयपीएलमध्ये ५० वेळा ५०+ धावांची खेळी करून विराट कोहली ( ७१), डेव्हिड वॉर्नर ( ६६) व शिखर धवन ( ५३) यांच्या पंक्तित स्थान मिळवले.