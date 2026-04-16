Who is Mayank Rawat? ३८ six, ३२ fours, ४०८ धावांची खेळी; मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात 'धाकड' खेळाडूचे पदार्पण, आज मैदान गाजवणार

Mumbai Indians vs Punjab Kings Cricket Updates: रोहित शर्मा आजच्या सामन्यात खेळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दुखापतीमुळे तो आजच्या सामन्यापूरता प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर आहे. त्याचवेळी मिचेल सँटनर हाही आजारी पडल्यामुळे मुंबईच्या अंतिम ११ मध्ये नाही. PBKSचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. मुंबईच्या ताफ्यात क्विंटन डी कॉक परतला असून मयांक रावत आज पदार्पण करतोय. रोहितच्या गैरहजेरीत क्विंटन डी कॉक व रायन रिकेल्टन ही जोडी सलामीला खेळणार हे स्पष्ट झाले..कोण आहे मयंक रावत?मयंक हा दिल्लीचा अष्टपैलू खेळाडू आहे. त्याने आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीची सुरुवात प्रशिक्षक राजेश नागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली, ते त्याला २०११ पासून मार्गदर्शन करत आहेत. मयंकने शालेय आणि अकादमी क्रिकेटमध्ये सातत्याने सराव केला. त्याने वयोगट क्रिकेटमध्ये सुरुवातीलाच आपली क्षमता दाखवली, विशेषतः १४ वर्षांखालील गटात हरियाणाविरुद्ध २२० धावा केल्या आणि नंतर २४४ धावांची आणखी एक उल्लेखनीय खेळी केली..या कामगिरीनंतरही त्याला संघात सातत्याने निवडीच्या संधी मिळाल्या नाहीत आणि रावतला अनेक वर्षे मर्यादित संधी आणि चढ-उतार असलेल्या फॉर्मचा सामना करावा लागला. या काळात, त्याने आपल्या कौशल्यांवर काम करणे सुरू ठेवले आणि आपला अष्टपैलू खेळ सुधारण्यासाठी तो कटिबद्ध राहिला..मयंकच्या करिअरला खरी कलाटणी दिल्ली प्रीमियर लीग २०२४ मुळे मिळाली. ईस्ट दिल्ली रायडर्स कडून खेळताना त्याने अंतिम सामन्यात ७८ धावांची शानदार खेळी करून आपल्या संघाला विजेतेपद मिळवून दिले. याच स्पर्धेत त्याने आयुष बदोनीच्या एका ओव्हरमध्ये ५ षटकार ठोकण्याचा पराक्रम केला होता. जिथे त्याच्या योगदानामुळे तो पुन्हा चर्चेत आला आणि आयपीएलच्या निवडकर्त्यांचे लक्ष त्याने वेधून घेतले. मयंक आता मुंबई इंडियन्स संघात ३० लाख रुपयांच्या मूळ किमतीत दाखल झाला..साहिबजादा अजित सिंग टूर्नामेंट (२०१९) मध्ये मयंकने केवळ ११० चेंडूत २० षटकार आणि १० चौकारांच्या मदतीने २१८ धावा केल्या होत्या. या खेळीने त्याने २२ वर्षांपूर्वीचा वैयक्तिक धावसंख्येचा विक्रम मोडला होता. २०१७ मध्ये गायकवाड ट्रॉफी त्याने केवळ ८६ चेंडूत ३०९ धावा ठोकून जागतिक विक्रम केला होता, ज्यात ३७ षटकारांचा समावेश होता. २०२२ मध्ये सिटी ऑफ गोल्ड कप ४० ओव्हर्सच्या एका सामन्यात त्याने १३९ चेंडूत नाबाद ४०८ धावा केल्या होत्या. त्यात ३२ चौकार व ३८ षटकार खेचले होते.