LSG vs RCB Live: १८ चेंडूंत ९० धावा! मिचेल मार्शच्या शतकाने गाजवला सामना; निकोलस पूरन अन् कृणाल पांड्या यांच्यात भांडण Video

Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru : लखनौ सुपर जायंट्सचे इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील आव्हान संपल्यात जमा असले तरी ते अनेकांचे गणित बिघडवण्याच्या तयारीत आहेत. गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्धच्या सामन्यात मिचेल मार्शने ( Mitchell Marsh) वादळी शतक झळकावताना संघाला आव्हानात्मक धावसंख्या उभारून दिली. या सामन्यात कृणाल पांड्या व निकोलस पूरन यांच्यात शाब्दिक भांडण झाल्याचे पाहायला मिळाले. .LSG ला मिचेल मार्शने आक्रमक सुरूवात करून देताना RCB च्या गोलंदाजांना हतबल केले. बंगळुरूने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. पावसाचा अंदाज असल्याने मार्शने सुरुवातीपासून आक्रमक खेळी केली. त्याने अर्शीन कुलकर्णीसह पहिल्या विकेटसाठी ९.२ षटकांत ९५ धावा जोडल्या. अर्शीनचा खेळ थोडा संथ राहिला आणि त्याला २४ चेंडूंत १७ धावा करता आला. पावसामुळे मिळालेल्या ब्रेकमध्ये अर्शीनला धावांचा वेग वाढवण्याच्या सूचना केल्या गेल्या होत्या..त्याच प्रयत्नात तो झेलबाद झाला, परंतु मार्श थांबायचं नाव घेत नव्हता आणि त्याने ९ चौकार व ८ षटकाराचा पाऊस पाडून शतक पूर्ण केले. मार्शने दुसऱ्या विकेटसाठी निकोलस पूरनसह २८ चेंडूंत अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली. पण, डावात तिसऱ्यांदा पावसाने खोडा घातला. निकोलस फलंदाजीला आला तेव्हा, कृणाल पांड्या गोलंदाजीला होता आणि त्याने बाऊन्सरने त्याचे स्वागत केले. त्या षटकात कृणालने दोन बाऊन्सर टाकले. षटक संपल्यानंतर निकोलस व कृणाल यांच्यात शाब्दिक बाचाबाची झाल्याचे पाहायला मिळाले..पावसामुळे तिसऱ्यांदा सामना थांबल्याने १९-१९ षटकांची मॅच करण्याचा निर्णय घेतला गेला. मार्शने फटकेबाजी सुरू ठेवली, परंतु १७ व्या षटकात तो बाद झाला. मार्शने ५६ चेंडूंत ९ चौकार व ९ षटकारांसह १११ धावांची खेळी केली. निकोलससह त्याने ४१ चेंडूंत ७० धावांची भागीदारी केली. निकोलसनेही २३ चेंडूंत ४ चौकार व १ षटकारासह ३८ धावांची खेळी केली. रिषभ पंतने १० चेंडूंत ४ चौकार व २ षटकारासह ३२ धावांची नाबाद खेळी करून लखनौला ३ बाद २०९ धावांपर्यंत पोहोचवले.