KKR vs LSG Live : मोहम्मद शमीने षटकार खेचला, सामना Super Over मध्ये गेला! कोलकाता नाइट रायडर्सने विजयाची संधी गमावली

Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders Marathi Update: लखनौ सुपर जायंट्स विरुद्ध कोलकाता नाइट रायडर्स सामना चुरशीचा झाला. मोहसिन खानच्या पाच धक्क्यानंतर रिंकू सिंगच्या आक्रमक फटकेबाजीने कोलकाताला सावरले. KKR च्या १५५ धावांचा पाठलाग करताना LSG चा डावही गडगडला होता. कर्णधार रिषभ पंत आणि एडन मार्करमच्या चांगल्या खेळीनंतर आयुष बदोनी ( Ayush Badoni) ने फिनिशरची भूमिका पार पाडताना दिसला, परंतु वरुण चक्रवर्थीने मोक्याच्या क्षणी त्याचा काटा काढला. कार्तिक त्यागीने २०व्या षटकात दोन नो बॉल टाकून लखनौला सामन्यात डोकं वर काढण्याची संधी दिली. मोहम्मद शमीने शेवटच्या चेंडूवर षटकार खेचून सामना सुपर ओव्हरमध्ये नेला. .मोहसिन खानच्या तिखट माऱ्यासमोर कोलकाताच्या फलंदाजांनी शरणागती पत्करली. मोहसिनने ४-१-२३-५ अशी भन्नाट स्पेल टाकली आणि KKR ची अवस्था ६ बाद ७३ अशी केली. कॅमेरून ग्रीनच्या ३४ धावांमुळे हा संघ इथपर्यंत तरी पोहोचला. आज रिंकू सिंगला त्याची उपयुक्तता दाखवून देण्याची संधी होती आणि त्याने ते सिद्ध कले. रिंकूने ५१ चेंडूंत ७ चौकार व ५ षटकारांसह ८३ धावांची नाबाद खेळी करून संघाला ७ बाद १५५ धावांपर्यंत पोहोचवले..रिंकूने आठव्या विकेटसाठी सुनील नरीनला ( ४) सोबत घेऊन ३० चेंडूंत ६२ धावांची भागीदारी केली. दिग्वेश राठीने टाकलेल्या २०व्याषटकात रिंकूने ६,६,६,६ षटकार खेचून २६ धावा झोडल्या. रिंकू-नरीन यांची नाबाद ६२ धावांची भागीदारी ही KKR साठी आठ किंवा त्याच्या खालच्या क्रमांकाच्या विकेटसाठीची सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. प्रत्युत्तरात आलेल्या LSGला वैभव अरोराने दुसऱ्या षटकात झटका दिला. मिचेल मार्श २ धावांवर झेलबाद झाला..एडन मार्करम व कर्णधार रिषभ पंत यांनी LSG चा डाव सावरताना ५७ धावांची भागीदारी केली. मार्करम २७ चेंडूंत २ चौकार व १ षटकारांसह ३१ धावा केल्या. KKR च्या गोलंदाजांनीही टिच्चून मारा करताना लखनौच्या धावगतीला लगाम लावला होता. निकोलस पूरन ( ९) आजही अपयशी ठरला. वरुण चक्रवर्थी व सुनील नरीन यांनी LSG ची धावगती नियंत्रणात ठेवली होती. त्यामुळे रिषभच्या संघावर दडपण वाढलेले दिसले..LSG ने १५ षटकांत ४ बाद ९२ धावा केल्या होत्या आणि त्यांना ३० चेंडूंत आणखी ६४ धावा करायच्या होत्या. अनुकूल रॉयने १६व्या षटकात मुकूल चौधरीला ( १) रिंकूच्या हाती झेलबाद करून माघारी पाठवले. रॉयने विकेट घेतली असली तरी त्या षटकात १२ धावा गेल्या. कार्तिक त्यागीने टाकलेल्या पुढील षटकात १४ धावा आल्याने LSG ला अजूनही १८ चेंडूंत ३८ धावा हव्या होत्या. वरुणने १८व्या षटकात आयुषला ( २४) बाद करून सामन्यात चुरस निर्माण केली. आता लखनौला १२ चेंडूंत २८ धावा हव्या होत्या. .हिंमत सिंगने ६ चेंडू १७ धावा असा सामना जवळ आणलेला. कार्तिक त्यागिने सलग दोन नो बॉल टाकल्याने सामना ५ चेंडू १२ धावा असा जवळ आला. हिमंतने चौकार खेचून सामना लखनौच्या आधीच जवळ आणला, परंतु पुढच्या चेंडूवर तो ( १९) रिंकूच्या हाती झेलबाद झाला. लखनौला अजूनही ३ चेंडूंत ८ धावा हव्या होत्या. प्रिंस यादवने एक धाव घेत मोहम्मद शमीला स्ट्राईक दिली. २ चेंडू ७ धावा, असा सामना अजूनही अटीतटीचाच होता. पाचवा चेंडू त्यागीने निर्धाव फेकला, पण, शमीने शेवटच्या चेंडूवर षटकार खेचून सामना बरोबरीत आणला आणि सामना सुपर ओव्हरमध्ये गेला.