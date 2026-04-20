IPL 2026 Point Table: तिलक वर्माचे शतक अन् गोलंदाजांची कमाल... मुंबई इंडियन्सची GT च्या घरी धमाल; गुणतालिकेत मोठी झेप

Gujarat Titans vs Mumbai Indians IPL 2026 Marathi Updates: मुंबई इंडियन्सची गाडी अखेर रुळावर आली... इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये सलग चार पराभवानंतर MI ने विजयाची चव चाखली. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर तिलक वर्माच्या ( Tilak Varma) वादळासमोर गुजरात टायटन्सचा पालापाचोळा झाला. १९ चेंडूंत २२ धावांवर खेळणाऱ्या तिलकने पुढील २३ चेंडूंत ८२ धावा कुटून आयपीएलमधील त्याचे पहिले शतक झळकावले. तिलकने GT समोर २०० धावांचे आव्हानात्मक लक्ष्य ठेवले आणि नंतर MI च्या गोलंदाजांनी कमाल केली..क्विंटन डी कॉक ( १३), दानिश मालेवार ( २) व सूर्यकुमार यादव ( १५) यांना कागिसो रबाडाने माघारी पाठवले. नमन धीर व तिलकच्या ५२ धावांच्या भागीदारीने MI चा पाया भक्कम केला. नमन ३२ चेंडूंत ४५ धावांवर माघारी परतला. तिलकने त्यानंतर गिअर बदलताना ४५ चेंडूंत शतक पूर्ण केले. २०व्या षटकातील शेवटच्या चेंडूवर चौकार मारून त्याने त्याचे आयपीएलमधील पहिले शतक पूर्ण केले. तो ४५ चेंडूंत ८ चौकार व ७ षटकारांसह १०१ धावांवर नाबाद राहिला..MI vs GT Live : अरे, ए काय खेळतोस! हार्दिक पांड्या Live मॅचमध्ये तिलक वर्माला बडबडला... त्यानंतर काय घडले पाहा... Video Viral.MI ने पहिल्या सहा षटकांत ३ बाद ४६ धावा केल्या, त्यानंतर ७ ते १४ षटकांत त्यांना ७.१२ च्या सरासरीने १ बाद ५७ धावा करता आल्या. १५ ते १७ षटकांत १२.६६ च्या सरासरीने ३८ व १८ ते २० षटकांत १९.३३ च्या सरासरीने १ बाद ५८ धावा चोपल्या गेल्या. हार्दिकचे आज सर्व डावपेच यशस्वी ठरताना दिसले आणि त्याने आज पहिले षटक जसप्रीत बुमराहकडे सोपवले. जस्सीने आयपीएल २०२६ मधील त्याची पहिली विकेट सहाव्या सामन्यात घेतली. साई सुदर्शनला त्याने गोल्डन डकवर माघारी पाठवले. त्यानंतर हार्दिकने दुसऱ्या षटकात जॉस बटलरचा ( ५) अडथळा दूर केला. .IPL Records : तिलक वर्माची १८ वर्षांपूर्वीच्या विक्रमाशी बरोबरी, मुंबई इंडियन्ससाठी झळकावले Fastest Hundred; अनेक पराक्रम.दोन फॉर्मात असलेले फलंदाज माघारी परतल्याने GT बॅकफूटवर गेले होते. कर्णधार शुभमन गिल व वॉशिंग्टन सुंदर यांनी काही काळ किल्ला लढवला. पण, अश्वनी कुमारने तिसरा धक्का देताना गिलला ( १४) माघारी पाठवले. नमन धीरने सीमारेषेवर अफलातून झेल घेतला. प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परतलेल्या मिचेल सँटनरने एकाच षटकात दोन विकेट्स घेत गुजरातची अवस्था ५ बाद ५५ अशी केली. त्याने वॉशिंग्टन ( २६) व ग्लेन फिलिप्स ( ६) यांना बाद केले. .इथून गुजरातचे पुनरागमन अशक्यच होते. त्यात अश्वनीने गुजरातच्या राहुल तेवातिया ( ८) व राशिद खान ( ४) या शेवटची आशा असलेल्या जोडीला तंबूत पाठवून मुंबईचा विजय पक्काच केला. अश्वनी तीन विकेट्सवर समाधान मानणारा नव्हता आणि त्याने शाहरुख खानला ( ४) माघारी जाण्यास भाग पाडले. अश्वनीने ४-२४ अशी स्पेल संपवली. अल्लाह गजनफरने शेवटच्या दोन विकेट्स घेत गुजरातला १५.४ षटकांत १०० धावांवर गुंडाळले अन् संघाला ९९ धावांनी विजय मिळवून दिला. MI ने आयपीएल गुणतालिकेत १०व्या क्रमांकावरून सातव्या क्रमांकावर झेप घेतली.