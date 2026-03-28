IPL 2026 Marathi News: जसप्रीत बुमराह MI vs KKR सामन्यात नाही खेळणार? समोर आले मोठे अपडेट्स, CoE मध्ये झालेला दाखल

Jasprit Bumrah injury update before MI vs KKR IPL 2026: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ ला आजपासून सुरूवात होतेय आणि गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद या सामन्याने १९ व्या पर्वाची सुरूवात होईल. पण, मुंबई इंडियन्सचे फॅन्स रविवारची वाट पाहत आहेत. पाचवेळचा विजेता Mumbai Indians रविवारी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर कोलकाता नाइट रायडर्सचा सामना करायला उतरणार आहे. मात्र, या सामन्यात प्रमुख गोलंदाज जसप्रीत बुमराहच्या खेळण्यावर सस्पेन्स आहे. आयपीएलला सुरुवात होण्यापूर्वीच जसप्रीत बंगळुरूतील सेंटर ऑफ एक्सलेन्स ( CoE) येथे दाखल झाला होता, जिथे त्याच्या वर्कलोडचे म्हणजेच कामाच्या ताणाचे व्यवस्थापनावर चर्चा केली गेली..त्यामुळे मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांमध्ये धाकधुक होती. पण, ३२ वर्षीय जसप्रीत MI च्या सराव सत्रात दाखल झाला आहे आणि तो सराव सत्रात हजर होता. पण, त्याने सराव केला नाही. "तो मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात शुक्रवारी दाखल झाला आणि तो शनिवारी सराव सत्रात सहभागी होईल," असे सूत्रांनी सांगितले..जाऊ द्या ना काका... ! तिलक वर्माला मुंबई पोलिसांनी अडवले? Video Viral.जसप्रीत बुमराह हा मुंबई इंडियन्सचा प्रमुख खेळाडू आहे आणि त्याने भारताच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. तो न्यूझीलंडविरुद्धच्या अंतिम सामन्याचा सामनावीर ठरला होता. मागील काही दिवसांपासून तो CoE मध्ये होता. BCCI च्या वैद्यकीय टीमने त्याच्यावरील कामाचा ताण आणि तंदुरुस्तीची पाहणी करण्यासाठी येण्यास सांगितले होते. .आयपीएलनंतर भारतीय संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध छोटी मालिका खेळणार आहे आणि त्यानंतर जुलै महिन्यात इंग्लंड दौऱ्यावर जाईल. सलग मालिका लक्षात घेता जसप्रीतवरील कामाच्या ताणाचे नियोजन होणे गरजेचे आहे. IPL 2026 स्पर्धेदरम्यान बीसीसीआयचे वैद्यकीय पथक जसप्रीतशी सातत्याने संपर्कात राहणार आहेत. जसप्रीतने मुंबई इंडियन्ससाठी आयपीएलमध्ये १८६ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि पुढील दोन महिन्यात त्याच्याकडून तशाच दमदार कामगिरीची फ्रँचायझीला अपेक्षा आहे..IPL 2026: RCB घरच्या मैदानात SRH ला भिडणार, पण पहिल्याच सामन्याला हुकमी एक्के मुकणार; जाणून घ्या संभावित Playing XI.जसप्रीतसह MI च्या ताफ्यात रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा हे वर्ल्ड कप विजेते खेळाडू आहेतच. त्यासोबत विल जॅक्स व मिचेल सँटनर हे परदेशी खेळाडू मुंबईची ताकद वाढवणार आहेत. क्विंटन डी कॉक व रायन रिकेल्टन हे रोहितसोबत सलामीसाठी पर्याय आहेत.