MI vs KKR Live : मुंबई इंडियन्सने १४ वर्षांचा 'शाप' संपवला! IPL मधील सर्वात मोठा विजय मिळवला; रोहित, रिकल्टनची मॅच विनिंग खेळी

Mumbai Indians biggest run chase IPL history Marathi Update: मुंबई इंडियन्सने १४ वर्षानंतर इंडियन प्रीमिअर लीगच्या हंगामातील पहिला सामना जिंकला... २०१२ मध्ये मुंबईचा संघ सलामीचा सामना जिंकला होता, त्यानंतर २०२५ पर्यंत त्यांना कोणत्याच आयपीएल हंगामाचा सलामीचा सामना जिंकता आला नव्हता. पण, आज तो शाप संपवण्यात मुंबईला यश आले. मुंबई इंडियन्सने त्यांच्या आयपीएल इतिहासातील सर्वाधिक धावांच्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग केला. २०२१ मध्ये चेन्नईविरुद्ध त्यांनी २१९ धावांचा पाठलाग केला होता. तो विक्रम आज मोडला गेला. .समोर २२१ धावांचे लक्ष्य असल्याने रोहित शर्मा ( Rohit Sharma) व रायन रिकल्टन यांनी आक्रमक सुरूवात केली. या जोडीने KKR च्या अनुभव कमी असलेल्या गोलंदाजांना झोडले. या दोघांनी ११.५ षटकांत फलकावर १४८ धावा चढवल्या. रोहितचा खेळ डोळ्यांचे पारणं फेडणारा ठरत होता आणि त्याने २३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. हे त्याचे आयपीएलमधील सर्वात वेगवान अर्धशतक ठरले. २०१५ मध्ये त्याने चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध २५ चेंडूंत अर्धशतक झळकावले होते. तो विक्रम आज मोडला गेला..MI vs KKR Live: रोहित शर्माची IPL इतिहासातील वेगवान फिफ्टी! ११ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला, 'फॅब फोअर'च्या पंक्तित बसला.KKR च्या क्षेत्ररक्षकांनी झेल टाकले आणि रोहितची आक्रमकता पाहून त्यांचे मनोबल खचले होते. १२व्या षटकात वैभव अरोराच्या गोलंदाजीवर अनुकूल रॉयने अप्रतिम परतीचा झेल घेतला. रोहित ३८ चेंडूंत ६ चौकार व ६ षटकारांसह ७८ धावांवर बाद झाला. रिकल्टनसह त्याची १४८ धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. कोलकाताविरुद्ध सर्वाधिक ११६१ धावांचा विक्रम रोहितने आज नावावर केला. त्याने डेव्हिड वॉर्नरचा १०९३ धावांचा विक्रम मोडला..रोहित व रिकल्टन यांची १४८ धावांची भागीदारी ही मुंबई इंडियन्सची आयपीएलमधील तिसरी सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. या विक्रमात रोहित व हर्षल गिब्स यांनी २०१२ मध्ये कोलकाता नाइट रायडर्सविरुद्ध कोलकाता येथे नाबाद १६७ धावांची भागीदारी अव्वल आहे. त्यानंतर २०१२ मध्ये जयपूरमध्ये राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध ड्वेन स्मिथ व सचिन तेंडुलकर यांच्या नाबाद १६३ धावांच्या भागीदारीचा विक्रम येतो. २०२४ मध्ये सूर्यकुमार यादव व तिलक वर्मा यांनी हैदराबादविरुद्ध वानखेडेवर नाबाद १४३ धावा जोडल्या होत्या. रिकल्टन ४३ चेंडूंत ४ चौकार व ८ षटकारांसह ८१ धावांवर रन आऊट झाला. तत्पूर्वी इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून आलेला सूर्यकुमार यादव १६ धावांवर माघारी परतला. हार्दिक पांड्या ( नाबाद १८) व तिलक वर्मा ( २०) यांनी मुंबईचा विजय पूर्ण केला. मुंबईने ६ विकेट्स राखून सामना जिंकला. .MI vs KKR Toss Fixing? मुंबई इंडियन्सवर 'फिक्सिंग'चा आरोप, टॉसच्या वेळी हार्दिकने काय केले पाहा; नेटकऱ्यांनी घेतली शाळा Video Viral .तत्पूर्वी, अजिंक्य रहाणेच्या ६७ धावा आणि अंगकृश रघुवंशीच्या २९ चेंडूंत ५१ धावांच्या खेळीने कोलकाताला ४ बाद २२० धावांपर्यंत पोहोचवले. फिन अॅलनने ३७ आणि रिंकू सिंगने नाबाद ३३ धावांचे योगदान दिले. शार्दूल ठाकूरने ३ विकेट्स घेतल्या.